Tragedia en los Alpes

Hospitales franceses reciben heridos del incendio de Suiza y Macron ofrece más ayuda

DIRECTO | Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos confirmados y 115 heridos, la mayoría graves

Al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos deja el incendio de la fiesta de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza

Así es Crans-Montana, la exclusiva estación alpina sacudida por la tragedia de Fin de Año

Tragedia en Suiza por el incendio en un bar de una estación de esquí.

Tragedia en Suiza por el incendio en un bar de una estación de esquí. / Jean-Christophe Bott / AP

EFE

EFE

París
Hospitales franceses ya están recibiendo heridos del incendio que se produjo esta Nochevieja en un bar-discoteca de la estación de esquí suiza de Crans-Montana, anunció este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha ofrecido más ayuda a las autoridades helvéticas.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron explicó que habló con el presidente de la confederación helvética, Guy Parmelin, para mostrarle "solidaridad".

"El balance es terrible", subrayó el presidente francés, después de que las autoridades suizas indicaran que en el incendio murieron una cuarentena de personas y resultaron heridas otras 115, la mayoría graves.

Macron hizo hincapié en que Francia "acoge heridos en sus hospitales y está disponible para cualquier ayuda".

Francia, al igual que Italia y Alemania, había propuesto tratar en sus hospitales a algunos de esos heridos, que presentan sobre todo quemaduras y que en un primer momento fueron distribuidos en centros hospitalarios suizos en Sion, Lausana, Ginebra y Zúrich.

Según el canal BFMTV, los primeros traslados a Francia, que se deben hacer por helicóptero, podrían ser de ciudadanos franceses.

El Ministerio francés de Exteriores ha indicado que entre los heridos se han identificado dos franceses, sin descartar que pueda haber más entre las víctimas.

Por otro lado, el periódico francés 'Corse Matin' reveló que los propietarios del bar-discoteca 'Le Constellation' donde se produjo el incendio son una pareja de franceses, él del centro de la isla de Córcega y ella de la Costa Azul.

