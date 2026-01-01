Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: muertos y heridos tras la explosión en el restaurante Le Constellation

Pirotecnia prohíbida

Las autoridades habían prohibido los fuegos artificiales durante las celebraciones de fin de año en la popular estación de esquí debido a las condiciones medioambientales y la ausencia de nieve en esta temporada.

La localidad habitualmente se encuentra cubierta por un manto de nieve en este periodo del año, pero en esta ocasión, debido a las altas temperaturas y la falta de precipitaciones registradas este invierno, la zona carecía de esa nieve.

Las autoridades habían colocado por el pueblo carteles indicando la prohibición de fuegos artificiales para celebrar el paso de 2025 al 2026, según confirmó EFE a través de residentes de Crans Montana con los que se comunicó.

La Policía ha indicado que el incendio "posiblemente se produjo debido al uso de fuegos pirotécnicos", pero al mismo tiempo ha señalado que el origen se desconoce.