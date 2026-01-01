En Directo
Tragedia en los Alpes
Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: muertos y heridos tras la explosión en el restaurante Le Constellation
Un incendio en el restaurante 'Le Constellation', en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais (en el sur del país), ha producido la muerte de varias personas y ha dejado multitud de heridos, según informan distintos medios locales del país helvético.
EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y todas las reacciones al incendio.
Pirotecnia prohíbida
Las autoridades habían prohibido los fuegos artificiales durante las celebraciones de fin de año en la popular estación de esquí debido a las condiciones medioambientales y la ausencia de nieve en esta temporada.
La localidad habitualmente se encuentra cubierta por un manto de nieve en este periodo del año, pero en esta ocasión, debido a las altas temperaturas y la falta de precipitaciones registradas este invierno, la zona carecía de esa nieve.
Las autoridades habían colocado por el pueblo carteles indicando la prohibición de fuegos artificiales para celebrar el paso de 2025 al 2026, según confirmó EFE a través de residentes de Crans Montana con los que se comunicó.
La Policía ha indicado que el incendio "posiblemente se produjo debido al uso de fuegos pirotécnicos", pero al mismo tiempo ha señalado que el origen se desconoce.
La alarma saltó pocos minutos después y se desplegó un fuerte operativo policial y de servicios de emergencia, así como bomberos. Las autoridades locales ofrecieron a primera hora de la mañana de este jueves una conferencia de prensa para informar de la situación y de la consternación con que la población vive estos momentos. Sin embargo, no concretaron número de víctimas ni dieron datos personales sobre los afectados por respeto a la privacidad de los afectados y sus familiares. Según sus datos, el incendio está ya bajo control, aunque a las nueve de la mañana seguían el operativo de los bomberos en el local y sus inmediaciones. Los heridos, algunos de los cuales de gravedad, han sido trasladados a hospitales de ese cantón suizo.
Decenas de muertos y un centenar de heridos
Un incendio en el bar Le Constellation, en la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais (al sur de Suiza), ha causado "decenas de muertos" y un centenar de heridos, según el portavoz de los servicios de seguridad de la localidad, Stéphane Ganzer. Las causas del siniestro son aun materia de la investigación, aunque se parte de la base de que no se trató de un atentado, sino de un accidente causado probablemente por artefactos pirotécnicos.
Estado de emergencia
Además, el gobierno cantonal de Valais ha declarado el estado de emergencia a partir de las 9.00 horas del 1 de enero para facilitar la movilización de los recursos necesarios para responder a este incendio con la mayor celeridad, explica en un comunicado.
Valais ha informado de que el incidente se debe a una explosión seguida de un "violento incendio" que devastó el bar. Numerosos efectivos de Policía, Bomberos y servicios de rescate acudieron de inmediato al lugar.
"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia", ha subrayado Pilloud, que ha adelantado que el cantón de Valais ha solicitado ya ayuda a los cantones vecinos para identificar a los fallecidos.
Atentado descartado
También ha participado en la rueda de prensa la fiscal general del cantón del Valais, Béatrice Pilloud, quien ha descartado que el incidente se deba a un atentado. "No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado", ha apuntado Pilloud, quien ha señalado además que se ha abierto una investigación.
Extranjeros entre los fallecidos
Por el momento no hay datos oficiales sobre la identidad de los fallecidos, pero sí han confirmado que hay ciudadanos extranjeros entre los fallecidos. Los hospitales de la parte francófona de Suiza están desbordados por la afluencia de víctimas con quemaduras trasladadas desde Crans-Montana. Algunos de los heridos han sido llevados a Zúrich.
"Decenas de personas" están "presumiblemente muertas", han explicado en rueda de prensa el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler y el diputado por Vallais Stéphane Ganzer.
Las autoridades suizas han confirmado en la mañana de Año Nuevo que hay "decenas" de personas "presumiblemente muertas" y un centenar de heridos la mayoría graves como consecuencia de un incendio declarado en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, Suiza.
Qué sabemos y qué no sabemos de la tragedia
Al menos 10 muertos en el incendio de un restaurante en una estación de esquí de Suiza que celebraba el Año Nuevo
- Muertos y desaparecidos por el naufragio del barco de una familia valenciana en Indonesia, última hora en directo | Hallado el cadáver de la hija
- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
- The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
- Mueren dos catalanes y otros dos resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí
- Trump y Zelenski estrechan posiciones sobre el plan de paz, aunque persisten puntos clave por cerrar: “Nos estamos acercando”
- Los turistas del accidente en Arabia Saudí eran de la provincia de Barcelona
- Un lobo se escapa de su jaula en un zoo de Tokio y obliga a cerrar el parque
- Accidente mortal en Arabia Saudí, en directo: última hora del siniestro y de los turistas catalanes muertos