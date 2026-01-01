Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en SuizaStranger thingsPedrochePrimer bebéLa GrossaTrumpSeries eneroTaxiEl VendrellBadalona
instagramlinkedin

Incendio mortal

Así es Crans-Montana, la exclusiva estación alpina sacudida por la tragedia de Fin de Año

Decenas de muertos y un centenar de heridos en el incendio en la fiesta de Año Nuevo de un bar en una estación de esquí de Suiza

DIRECTO | Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: muertos y heridos tras la explosión en el restaurante Le Constellation

Así se vivió el incendio en una estación de esquí de Suiza que ha dejado varias decenas de muertos

Incendio mortal en la estación de esquí suiza de Crans-Montana.

Incendio mortal en la estación de esquí suiza de Crans-Montana. / MAXIME SCHMID / AFP

Guillem Ortu

Guillem Ortu

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, afronta horas de conmoción tras el incendio declarado en la madrugada de Año Nuevo en el bar 'Le Constellation', un suceso que ha dejado "decenas de muertos y cerca de un centenar de heridos.

La tragedia ha sacudido a esta lujosa estación alpina, de unos 10.000 habitantes, volcada en el turismo de esquí y con miles de plazas hoteleras, viviendas vacacionales y varios hoteles de alta gama, donde una parte importante de los visitantes son extranjeros.

Un destino que trasciende el esquí

Ubicada a 1.500 metros de altitud respecto el nivel del mar, esta estación de esquí alpina, con una superficie esquiable que asciende a los 140 kilómetros, se compone esencialmente de instalaciones concentradas en el sector de la hostelería: "Cada viajero encontrará algo a su gusto entre una selección diversa y de alta calidad, que abarca desde alojamientos con desayuno hasta hoteles de 5 estrellas, incluyendo cabañas, campings, chalets y apartamentos de alquiler", aparece en el sitio web del lugar.

Estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza

Estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza / Crans Montana

Con todo, también cuenta con una amplia agenda de actividades y establecimientos de otra naturaleza. Sin ir más lejos, en Crans-Montana se encuentra el Club de Golf Crans-sur-Sierre, un complejo que alberga anualmente el torneo masculino de golf Masters Europeo. A su vez, la estación fue la sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 1987.

Ubicación de la estación de Crans-Montana

El acceso a la estación se puede llevar a cabo desde la ciudad vecina de Sierre, a través de líneas de autobús o una conexión vía funicular de alrededor de 15 minutos.

'Le Constellation', escenario de la tragedia

También la restauración tiene cabida en la estación de Crans-Montana. 'Le Constellation', escenario de la tragedia en la que varias decenas de personas han muerto a causa de un incendio originado durante la celebración de Año Nuevo, era un bar muy concurrido de la zona, especialmente por turistas.

Incendio mortal en Suiza: Así era el emblemático bar Le Constellation antes del trágico suceso

Incendio mortal en Suiza: Así era el emblemático bar Le Constellation antes del trágico suceso

Ver galería

Incendio mortal en Suiza: Así era el emblemático bar Le Constellation antes del trágico suceso. / Bar Le Constellation

Este local de copas se encontraba ubicado en el sótano de un edificio, aunque con una terraza. Popular por las fiestas que albergaba, especialmente en fechas señaladas del calendario, la sala contaba con equipos de DJ, una amplia barra cuadrada e incluso una zona de 'chill out'.

Ubicación del bar 'Le Constellation'

Según informes citados por medios locales, podía albergar hasta 300 personas, aunque en el momento en que se originó el fuego se encontraban en su interior entre 300 y 400 personas, más otras 40 en el exterior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muertos y desaparecidos por el naufragio del barco de una familia valenciana en Indonesia, última hora en directo | Hallado el cadáver de la hija
  2. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
  3. The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
  4. Mueren dos catalanes y otros dos resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí
  5. Trump y Zelenski estrechan posiciones sobre el plan de paz, aunque persisten puntos clave por cerrar: “Nos estamos acercando”
  6. Los turistas del accidente en Arabia Saudí eran de la provincia de Barcelona
  7. Un lobo se escapa de su jaula en un zoo de Tokio y obliga a cerrar el parque
  8. Accidente mortal en Arabia Saudí, en directo: última hora del siniestro y de los turistas catalanes muertos

Ucrania admite que simuló la muerte de un líder militar para cazar a agentes rusos

Ucrania admite que simuló la muerte de un líder militar para cazar a agentes rusos

Así es Crans-Montana, la exclusiva estación alpina sacudida por la tragedia de Fin de Año

Así es Crans-Montana, la exclusiva estación alpina sacudida por la tragedia de Fin de Año

DIRECTO GUERRA UCRANIA | Ucrania niega el ataque a la residencia de Putin y acusa a Rusia de boicotear las negociaciones de paz

DIRECTO GUERRA UCRANIA | Ucrania niega el ataque a la residencia de Putin y acusa a Rusia de boicotear las negociaciones de paz

DIRECTO GAZA | Trump advierte a Hamás que debe aceptar el desarme para la segunda fase de la tregua

DIRECTO GAZA | Trump advierte a Hamás que debe aceptar el desarme para la segunda fase de la tregua

Así se vivió el incendio en una estación de esquí de Suiza que ha dejado varias decenas de muertos

Así se vivió el incendio en una estación de esquí de Suiza que ha dejado varias decenas de muertos

Muere un niño por los disparos del Ejercito de Israel en Gaza

Muere un niño por los disparos del Ejercito de Israel en Gaza

"Una bengala incendió el techo y todo el mundo gritaba", relata una superviviente del incendio mortal en Suiza

"Una bengala incendió el techo y todo el mundo gritaba", relata una superviviente del incendio mortal en Suiza

Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja