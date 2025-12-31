Los turistas del accidente en Arabia Saudí eran de la provincia de Barcelona

Dos turistas catalanes murieron este martes en un accidente de tráfico en Arabia Saudí mientras se encontraban haciendo un recorrido turístico por el país con otra pareja, que también resultó herida, a unos 1.000 kilómetros de la capital de Riad. Según ha podido saber este diario, las cuatro víctimas eran personas muy conocidas en el ámbito jurídico de la provincia de Barcelona y el caso está siendo investigado por las autoridades locales, en coordinación con la representación diplomática española.

El accidente, del que no se han facilitado detalles sobre el punto exacto ni sobre sus causas, está siendo investigado por las autoridades saudíes, y tanto la embajada como el consulado español trabajan en la repatriación de los cuerpos. "Reitero mis condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida, al tiempo que quiero reconocer y felicitar tanto a la embajada como al Ministerio de Asuntos Exteriores por el excelente trabajo que están haciendo sobre el terreno", ha escrito el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, en un mensaje a sus redes sociales.

Las autoridades saudíes han confirmado al Gobierno español la muerte de dos personas, un hombre y una mujer. Las otras dos víctimas son un hombre de 67 años, en estado grave, y una mujer de 53 años, que podrá recibir el alta en los próximos días. Ambos han sido hospitalizados y, según indican fuentes internas a EL PERIÓDICO, en los hospitales de Medina y Al-Ula, hospitales "de referencia" del país, donde este miso miércoles el cónsul general los ha visitado personalmente.

Los servicios consulares están en contacto permanente con las autoridades saudíes para agilizar el proceso y prestar apoyo a los familiares, y serán las propias familias quienes comuniquen oficialmente las identidades de las víctimas mortales y de las personas heridas, una vez concluyan los trámites administrativos y consulares.

Semana negra para turistas españoles

El trágico accidente en Arabia Saudí coincide en la misma semana de las vacaciones de Navidad en la que otra familia española viajera sufrió un accidente mortal lejos de casa. En este segundo caso, un entrenador de fútbol valenciano y dos de sus hijos seguían ayer desaparecidos en aguas de Indonesia después de que la embarcación en la que viajaban naufragara tras ser golpeada por varias olas. En el siniestro, una cuarta persona, una niña, fue hallada muerta a bastante distancia del lugar del naufragio. La pareja del desaparecido y otra menor lograron ser rescatadas con vida.