Trump 2.0, o cómo poner el mundo (y EEUU) del revés

"Me presento ante ustedes como prueba de que nunca deben creer que algo es imposible". Donald Trump pronunció esta frase durante el discurso inaugural de su segundo mandato, el pasado 20 de enero. Para algunos, una referencia a lo que fue capaz de hacer, al conseguir regresar a la Casa Blanca cuatro años después de su primer mandato a pesar de ser el primer presidente de EEUU condenado por delitos penales y haber puesto en jaque la democracia con su incitación al asalto al Capitolio. Para otros, fue también un aviso de lo que estaba por venir: en apenas un año de su segundo mandato, las líneas rojas traspasadas por el republicano son incontables tanto dentro como fuera del país, tensando las costuras del poder ejecutivo y alterando los equilibrios del orden global. Este 2025, Trump ha puesto el mundo, y EEUU, del revés, y se ha convertido de nuevo en el protagonista de la información internacional, según coincidieron en destacar los Catalans de l’Any de EL PERIÓDICO durante el consejo de redacción en el que escogieron las noticias más destacadas de los últimos 365 días.

La heterodoxa forma de gobernar y de entender la vida del magnate han impregnado la agenda mundial de todas las formas posibles, abrumando a los medios de comunicación con una avalancha de órdenes ejecutivas, declaraciones y mensajes en su red social que parecen seguir la estrategia de "inundar la zona" definida en 2019 por quien fuera su asesor Steve Bannon: "Los medios son el partido de oposición y, como son tontos y perezosos, solo se pueden enfocar en una cosa a la vez. Lo único que tenemos que hacer es inundar la zona. Todos los días les lanzamos tres cosas, cogerán una y haremos todo lo que queremos".

Desde los primeros compases, este Trump 2.0 desencadenó una guerra comercial contra el resto del mundo cuyas consecuencias aún están por verse. Ha utilizado los aranceles como arma de presión para obtener réditos en diferentes partes del mundo: léase proyectos para extraer tierras raras y acceso preferencial a oportunidades de negocio. Se ha erigido en el gran pacificador con el indisimulado propósito de lograr el Premio Nobel de la Paz, pero algunos de los ocho conflictos que dice haber resuelto, en la mayoría de los cuales ni siquiera ha mediado, han rebrotado (Camboya-Tailandia, India-Pakistán, Congo-Ruanda). En paralelo, ha forzado a los países de la OTAN a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB con tácticas más propias de la mafia. Ha llevado a cabo una ofensiva contra la inmigración en suelo estadounidense, con redadas masivas, despliegue de fuerzas militares y deportaciones a cárceles de países con una concepción muy laxa de los derechos humanos.

Lista interminable

También ha emprendido una estrategia de acoso y derribo contra el régimen de Nicolás Maduro y ha desatado una guerra contra supuestas narcolanchas de Venezuela y Colombia, que ya suma un centenar de muertos, vulnerando el derecho internacional, mientras indultaba al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico. Esbozó un plan para convertir Gaza en "la Riviera de Oriente Próximo" antes de lograr un alto el fuego escorado hacia los intereses de Binyamín Netanyahu. Metió a EEUU en la guerra de 12 días de Israel contra Irán, bombardeando instalaciones nucleares. Ataca con saña hasta llegar al insulto a la prensa que cuestiona sus políticas y censura a humoristas. Y presume sin sonrojo de su buena relación con sátrapas como Vladímir Putin o Kim Jong-un, pero abroncó en el Despacho Oval a Volodímir Zelenski en su primera visita a la Casa Blanca.

La lista es interminable. También ha echado el cierre a la agencia de ayuda al desarrollo de EEUU, USAID, una herramienta utilizada por sus predecesores para ejercer influencia (el llamado 'soft power') pero que era fundamental en la lucha contra el hambre y las enfermedades en muchos puntos del planeta. Ahora, con su marcha, Washington deja en manos de Pekín este instrumento. Y en su Estrategia de Seguridad Nacional, presentada a principios de diciembre, marca una hoja de ruta en política exterior para lograr el objetivo de restaurar el "predominio" de EEUU en Occidente, confirma la recuperación de la Doctrina Monroe en su patio trasero e insinúa una posible injerencia en Europa para impulsar a los que llama "partidos patrióticos, en referencia a las fuerzas de extrema derecha.

"Trump es la clave de todo lo que está pasando. Estamos viviendo una revolución muy peligrosa que está cambiando el mundo y nos afecta de manera directa", destacó el escritor Javier Cercas, Català de l’Any 2025. A su juicio, la reacción al republicano es prácticamente inexistente o "muy suave", por lo que instó en concreto a la UE a mover ficha. "No puedes estar pendiente siempre de quién está en la Casa Blanca. Hay que crear una Europa verdaderamente federal porque el plan de Trump es aliarse con Putin para desmontar Europa", añadió. El chef Joan Roca, uno de los tres hijos de Montserrat Fontané, la Catalana de l’Any 2025, coincidió: "Trump es un fenómeno muy peligroso. Tiene a todo el mundo con el corazón en un puño. Y, además, es un mal ejemplo de alimentación".

Grietas

En su último libro, 'Guerra', publicado un mes antes de las elecciones de noviembre de 2024, Ron Woodward sostenía que Trump "no solo es el hombre equivocado para la presidencia de EEUU, tampoco está preparado para dirigir un país". "Es un fascista total. Es la persona más peligrosa para este país", le confesó a Woodward para el libro quien fuera el jefe del Estado Mayor Conjunto durante el primer mandato del republicano, Mark Milley. Quedan por delante tres años de presidencia y el rumbo marcado hasta ahora no invita al optimismo, aunque algunos indicios surgidos recientemente podrían acabar marcando un punto de inflexión.

El año próximo será decisivo para sopesar si el republicano mantiene el apoyo de sus votantes en las elecciones de medio mandato de noviembre, una "prueba de fuego de la capacidad de resistencia de la democracia de EEUU" y que determinarán "si se pone freno al abuso del poder presidencial", subrayó Carme Colomina, investigadora sénior del CIDOB, en la presentación de los temas que marcarán la agenda internacional en 2026. Ya empiezan a abrirse grietas en el movimiento MAGA y el Partido Republicano. Veremos.

Estas son otras noticias que han marcado la actualidad internacional en 2025:

En Gaza, tras dos años de bombardeos israelíes, en octubre se llegó a un frágil alto el fuego. Para avanzar a la segunda fase, Hamás debe plegarse a entregar las armas e Israel a retirar sus tropas, dos requisitos que parecen lejanos. En Ucrania ni siquiera han callado las bombas y el conflicto va hacia su cuarto año. Trump no ha logrado imponer su plan inicial para Kiev que recogía las demandas maximalistas de Putin. El escudo que Europa proporciona a Zelenski ha evitado por ahora que Moscú se salga con la suya con el beneplácito del republicano, quien dijo que acabaría con esta guerra en 24 horas.

El 21 de abril murió el papa Francisco y durante unos días el mundo posó su atención sobre el Vaticano. Un breve cónclave nombró como sucesor a Robert Prevost, un moderado y consejero de Bergoglio que escogió el nombre pontificio de León XIV. Es el primer estadounidense en el trono de San Pedro. Nacido en Chicago y misionero durante 20 años en Perú, ha seguido la línea de Francisco en temas sociales, como la pobreza o la inmigración, o censurando la "barbarie" de Israel en Gaza. Pero también ha tenido gestos con sectores conservadores, como el rechazo a la ordenación de mujeres o al matrimonio homosexual.

2025 también ha estado marcado por las protestas de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012), que han desbancado gobiernos y han trasladado a las calles el malestar de los jóvenes por la precariedad o la corrupción de la clase gobernante. Países tan dispares como Nepal, Marruecos, Perú o Bulgaria han sido escenario de unos estallidos que recuerdan a las primaveras árabes. Hay que ver si estas reivindicaciones en contra de la desigualdad o los regímenes autoritarios son palanca de cambios, pues en algunos de esos países habrá elecciones, y si las protestas tienen reflejo en países más desarrollados.

El 19 de octubre, en una galería del museo más famoso del mundo tuvo lugar un hecho insólito. Como si siguieran el guión de una película de Hollywood, varios hombres ataviados con chalecos de obreros entraron en el Louvre por una ventana y a plena luz del día, en solo unos minutos, robaron nueve joyas de la era napoleónica de valor incalculable. El episodio ha aflorado problemas estructurales y de seguridad y algunos han equiparado la decadencia del museo con el declive de la 'grandeur' de Francia, país que ha vivido una crisis política sin precedentes con cinco primeros ministros en tan solo dos años.