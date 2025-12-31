Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La GrossaTrumpSeries eneroTaxiEl VendrellBadalonaPérez LlorcaReal MadridViviendaRCD Espanyol
instagramlinkedin

Tras los reveses judiciales

Trump anuncia que retira a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

Donald Trump

Donald Trump / Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que está "retirando" a las tropas de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, tras una serie de reveses legales, y ha afirmado que sus despliegues habían ayudado a reducir el crimen en las ciudades, según ha informado Bloomberg.

"Estamos retirando a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar del hecho de que el crimen se ha reducido enormemente al tener a estos grandes patriotas en esas ciudades, y sólo por ese hecho", ha señalado este miércoles Trump en sus redes sociales, destacando que revisaría su decisión si el crimen aumentaba en esas regiones.

Así, ha avisado de que volverán "tal vez de una forma muy diferente y más fuerte cuando el crimen comience a disparase de nuevo": "¡Sólo es cuestión de tiempo!".

La medida de Trump se produce una semana después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negara a permitirle enviar tropas de la Guardia a Chicago, un revés importante en el intento del presidente de usar al ejército en ciudades controladas por demócratas para abordar lo que él y sus partidarios dicen que "es un crimen desenfrenado y protestas por sus deportaciones intensificadas de inmigrantes indocumentados".

TEMAS

  1. The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
  2. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
  3. Muertos y desaparecidos por el naufragio del barco de una familia valenciana en Indonesia, última hora en directo | Hallado el cadáver de la hija
  4. Mueren dos catalanes y otros dos resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí
  5. Del hachazo de EEUU a la reducción europea: viaje al menguante gasto en ayuda humanitaria
  6. Trump y Zelenski estrechan posiciones sobre el plan de paz, aunque persisten puntos clave por cerrar: “Nos estamos acercando”
  7. Un lobo se escapa de su jaula en un zoo de Tokio y obliga a cerrar el parque
  8. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora tras la reunión entre Trump y Zelenski

Trump anuncia que retira a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

El Papa clama contra "los soberbios" y "los poderosos" en la última misa del 2025

El Papa clama contra "los soberbios" y "los poderosos" en la última misa del 2025

El Gobierno francés quiere prohibir por ley las redes sociales a los menores de 15 años

El Gobierno francés quiere prohibir por ley las redes sociales a los menores de 15 años

El ejército de Nigeria mata a 47 yihadistas en distintos puntos del país

El ejército de Nigeria mata a 47 yihadistas en distintos puntos del país

La ONU ve "escandalosa" la revocación de Israel de la actividad de las ONG en Gaza

La ONU ve "escandalosa" la revocación de Israel de la actividad de las ONG en Gaza

La reina Camila habla por primera vez del intento de agresión sexual que sufrió de adolescente: "Recuerdo la ira"

Un choque frontal entre dos trenes en la vía a Machu Picchu deja un muerto y 107 heridos

Un choque frontal entre dos trenes en la vía a Machu Picchu deja un muerto y 107 heridos

Los turistas del accidente en Arabia Saudí eran de la provincia de Barcelona

Los turistas del accidente en Arabia Saudí eran de la provincia de Barcelona