Trump anuncia que retira a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que está "retirando" a las tropas de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, tras una serie de reveses legales, y ha afirmado que sus despliegues habían ayudado a reducir el crimen en las ciudades, según ha informado Bloomberg.

"Estamos retirando a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar del hecho de que el crimen se ha reducido enormemente al tener a estos grandes patriotas en esas ciudades, y sólo por ese hecho", ha señalado este miércoles Trump en sus redes sociales, destacando que revisaría su decisión si el crimen aumentaba en esas regiones.

Así, ha avisado de que volverán "tal vez de una forma muy diferente y más fuerte cuando el crimen comience a disparase de nuevo": "¡Sólo es cuestión de tiempo!".

La medida de Trump se produce una semana después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negara a permitirle enviar tropas de la Guardia a Chicago, un revés importante en el intento del presidente de usar al ejército en ciudades controladas por demócratas para abordar lo que él y sus partidarios dicen que "es un crimen desenfrenado y protestas por sus deportaciones intensificadas de inmigrantes indocumentados".