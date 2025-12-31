Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Petro asegura que Trump ha bombardeado una fábrica en Venezuela y la vincula al narcotráfico

El presidente afirma que "muchas" de las embarcaciones bombardeadas por EEUU llevaban cannabis y no cocaína

Petro dice que narcotráfico del ELN facilita una posible invasión de EE.UU. a Venezuela

Petro dice que narcotráfico del ELN facilita una posible invasión de EE.UU. a Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos "bombardeó una fábrica" en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha acusado al grupo de permitir una invasión en territorio venezolano. "Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar (lago) de Maracaibo. Es simplemente el ELN", ha afirmado Petro en una larga publicación en la red social X.

En este sentido, ha acusado a la citada guerrilla de estar "permitiendo, con su traqueteo (tráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela". Además, ha aseverado que "debe decidir si va a competir por la cocaína o por la paz" junto al Frente 33, que forma parte del Estado Mayor Central de los Bloques y el Frente (EMBF) -una disidencia de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- y con el que el ELN ha mantenido reiterados combates en la región del Catatumbo, cercana al venezolano lago de Maracaibo y donde la violencia ha aumentado en el último año obligando a confinarse o desplazarse a cientos de miles de personas.

Con todo, ha afirmado que "muchas" de las embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental --que han dejado ya 107 víctimas mortales-- "no llevaban cocaína sino cannabis".

Además, ha considerado la situación como "un problema paradójico", por la ilegalidad de esta sustancia en Colombia y su legalidad, en cuanto a lo medicinal, en partes de Estados Unidos, una diferencia que "ha quitado la vida de muchos lancheros humildes, y a ningún consumidor estadounidense ni del mundo".

"La cocaína a Europa está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente", ha argumentado, antes de proponer una "sustitución" de los cultivos de hoja de coca por el propio cannabis, alegando que, como "el oro ilícito", es actualmente "más rentable". "El estado debe aprovechar", ha agregado.

Por otra parte, ha asegurado que en Colombia "no hay prueba de narcotráfico" alguna en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que la Administración de Donald Trump en Estados Unidos ha señalado y sancionado por sus presuntos vínculos con esta actividad.

"Los generales que comprobamos negociaban cocaína estaban en la sedición con apoyo del gobierno colombiano, buscando un golpe en Caracas", ha declarado Petro, antes de indicar que su última conversación telefónica con su par venezolano fue "sobre cómo golpear conjuntamente al ELN en la frontera".

