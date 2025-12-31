Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Este pasado fin de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron en Florida para ultimar los detalles de la propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Rusia derriba 86 drones ucranianos sobre tres regiones rusas y Crimea Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 86 drones ucranianos sobre tres regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. "Los sistemas de defensa antiaérea activos interceptaron 86 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram. La mayoría de drones fueron derribados sobrevolando el mar Negro (56). El resto fueron destruidos en las regiones de Briansk (nueve), Lípetsk (ocho), Crimea (ocho) y Krasnodar (cinco). En Krasnodar, a orillas del mar Negro, resultaron heridas dos personas.

El Jefe del Estado mayor ruso inspecciona la agrupación militar Norte que combate en Ucrania El Jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, inspeccionó las tropas de la agrupación militar Norte, que combate en las regiones ucranianas de Zaporiyia y Járkov, entre otros territorios, informó este miércoles el Ministerio de Defensa. "El General del Ejército Valery Gerasimov, Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia y Primer Viceministro de Defensa de la Federación Rusa, inspeccionó el progreso de las misiones de combate de las formaciones y unidades de la agrupación militar Norte", informa Defensa, citado por TASS. El alto mando se jactó de que la agrupación haya capturado 950 kilómetros cuadrados y 32 localidades.

Rusia detuvo en 2025 más de 300 personas por sabotear líneas de transporte, la mitad niños El Ministerio del Interior ruso reveló este martes que durante el transcurso del año fueron detenidas más de 300 personas que trataron de sabotear las líneas de transporte nacionales, la mitad de ellas menores de edad. En 2025, "más de 300 personas fueron detenidas por sabotear instalaciones de transporte e incendiar infraestructuras. Desafortunadamente, más de 150 eran menores de edad", declaró el responsable de transporte de Interior, Oleg Kalinkin, citado por TASS. En total, se registraron "más de 400 actos ilegales contra las instalaciones de transporte" de los cuales la mitad fueron resueltos.

Al menos un civil muerto y cuatro heridos por ataque de drones en región rusa de Bélgorod Al menos un civil ruso murió y otros cuatro resultaron heridos tras ataques de drones en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según informó hoy el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "Durante un nuevo ataque del Ejército ucraniano murió un civil, cuatro resultaron heridos", señaló en Telegram. Gladkov señaló que en la autopista Grúshevka-Piátnitskoye del distrito Volokonovski murió una mujer tras el impacto de un dron FPV ucraniano contra el automóvil en el que viajaba.

Putin firma un decreto para el reclutamiento de reservistas para defender infraestructuras El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó hoy un decreto para el reclutamiento masivo de reservistas para la defensa de infraestructuras críticas del país. El correspondiente documento, publicado en el portal de información legal del Estado ruso, señala que el reclutamiento tiene como fin "garantizar la protección de infraestructuras críticas u otras instalaciones de servicios públicos". El mandatario ruso encargó al Gobierno elaborar la lista de instalaciones críticas y al Ministerio de Defensa, el listado de unidades de las Fuerzas Armadas que se ocuparán de estas actividades.

Rusia anuncia avances en la invasión de Ucrania y la toma de Zaporiyia y Járkov El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes nuevos avances en su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Zaporiyia y Járkov. El Ministerio de Defensa ruso ha destacado en su cuenta en Telegram que sus tropas se han hecho con el control de Lukianivske, en Zaporiyia, y de Boguslavka, en Járkov, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

El Kremlin afirma que endurecerá su postura en las negociaciones sobre Ucrania El Kremlin no reveló este martes cómo revisará exactamente su postura en las negociaciones de paz en Ucrania tras acusar a Kiev de un ataque masivo con drones contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin. "La postura negociadora va a cambiar, se va a endurecer", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, sin ofrecer más detalles. Al ser preguntado cómo endurecerá la postura rusa, Peskov replicó que al igual que la posición negociadora anterior, esto "no se hará público". A la vez, insistió en que Moscú planea continuar su diálogo con Washington pese a este revés en las conversaciones de paz.

El Kremlin afirma que el ataque contra la residencia de Putin es también una agresión contra Trump El Kremlin se ha reafirmado en el ataque sufrido en la residencia de Putin en Nóvgorod a cargo de Ucrania y ha asegurado que es también una agresión directa hacia su par estadounidense, Donald Trump, y sus "esfuerzos" por alcanzar una solución política y negociada al conflicto. "No se dirige solo personalmente contra Putin (...) esto también está dirigido contra Trump y tiene como objetivo obstaculizar los esfuerzos por promover una solución pacífica al conflicto ucraniano", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa.

China llama a la calma e insta al diálogo en respuesta al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin El Gobierno de China ha llamado este martes a la calma y ha instado a reforzar el diálogo en respuesta al supuesto ataque que en la víspera las fuerzas ucranianas lanzaron contra la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en Nóvgorod, extremo negado por Kiev y motivo para Moscú para replantearse la negociación. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, ha pedido a las partes que eviten extender aún más el conflicto, la escalada de las hostilidades y se abstengan de provocaciones para crear así las condiciones necesarias para alcanzar "una solución política de la crisis", recoge Global Times. Por su parte, otros líderes de la región como el primer ministro indio, Narendra Modi, o su par pakistaní, Shehbaz Sharif, también han expresado su preocupación y han pedido a las partes contención para no echar por tierra las negociaciones.