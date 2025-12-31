DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Netanyahu insiste que "quedan cosas por terminar" en Gaza, apuntando al desarme de Hamás
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes haber logrado "grandes cosas" en la Franja de Gaza, pero ha advertido que aún hay otras "por terminar", en concreto, "desarmar" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), al que ha atribuido 20.000 combatientes, "todos armados con rifles Kalashnikov". "Hemos logrado grandes cosas, pero aún tenemos cosas por terminar. Una de ellas es desarmar a Hamás", ha declarado en una entrevista con la cadena estadounidense Newsmax en la que ha insistido en que "eso es parte del acuerdo" mediado por la Administración de Donald Trump, quien "no pudo haber sido más explícito al respecto" para el israelí.
Irán denuncia amenazas de Trump y advierte de una respuesta firme ante cualquier agresión
Irán denunció este miércoles las recientes amenazas militares del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la República Islámica, calificándolas de una flagrante violación del derecho internacional, y advirtió de una respuesta firme ante cualquier agresión. "Amenazar con el uso de la fuerza contra Irán constituye una violación manifiesta de la Carta de la ONU, que prohíbe cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial y la soberanía nacional de los Estados", afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en una carta dirigida a sus homólogos de diversos países, según informó la agencia IRNA.
Araqchí pidió a la comunidad internacional que "condene de forma clara y contundente" las amenazas planteadas por Trump tras su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Florida, el lunes.
El mandatario estadounidense amenazó con "erradicar" cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra el país persa durante la guerra de 12 días en junio.
Trump reiteró su respaldo total a Israel frente a lo que describió como "la amenaza iraní".
El jefe de la diplomacia iraní recordó los bombardeos israelí-estadounidenses contra Irán en junio y afirmó que las recientes amenazas "reflejan la clara evidencia de la mala fe de Washington", en la continuidad de una "conducta ilegal y agresiva", cuyas consecuencias —advirtió— recaerán sobre
Los ataques en Gaza se mantienen pese al alto el fuego
Los ataques aéreos israelís tuvieron como blanco este martes lugares al norte de Rafah y al este de Jan Yunis, el campamento de Maghazi en el centro de Gaza y Beit Lahiya en el norte de la Franja, informa Al Jazeera. Las fuerzas israelís han llevado a cabo ataques en toda la Franja de Gaza, mientras los palestinos desplazados sufren las inundaciones por las fuertes lluvias invernales.
Aumenta la tensión en el golfo Pérsico
La tensión se está desatando en el golfo Pérsico. El consejo presidencial de Yemen ha cancelado el acuerdo de defensa con los Emiratos Árabes Unidos por su abierto apoyo a los separatistas del Consejo de Transición del Sur. Arabia Saudí también ha advertido a EAU de que su posición en Yemen supone una amenaza a la zona y a Arabia Saudí en concreto.
30 de diciembre de 2025
Rashad al-Alimi, jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, decidió cancelar el acuerdo de defensa conjunto con los Emiratos Árabes Unidos.
Las fuerzas de los Emiratos Árabes Unidos en Yemen deben retirarse en 24 horas, dice Al-Alimi, anunciando un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo en todos los puertos y cruces durante 72 horas.
Unas 150 entidades firman un manifiesto que pide suspender el Barça-Maccabi del 6 de enero
Un total de 150 organizaciones sociales, sindicales y políticas de Catalunya han reclamado que no se dispute el partido de baloncesto entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, correspondiente a la jornada 20 de la Euroliga y previsto para el 6 de enero en el Palau Blaugrana. La demanda se recoge en un manifiesto impulsado por la plataforma Prou Complicitat amb Israel, que asegura que existe un amplio consenso social y político en Catalunya para exigir la suspensión del encuentro, anunciado por el FC Barcelona a puerta cerrada. Entre las entidades firmantes figuran organizaciones vecinales y sociales como la FAVB, LaFede.cat, el Sindicat de Llogateres y SOS Racisme Catalunya, así como los sindicatos CCOO y UGT de Catalunya.
RSF España hace balance de 2025: "Israel rompe en Gaza todos los límites de las vulneraciones a la libertad de prensa"
Reporteros Sin Fronteras España (RSF España) hace balance de 2025 y pone título al año informativo: "Israel rompe en Gaza todos los límites de las vulneraciones a la libertad de prensa". Así lo indica la vicepresidenta de RSF España, Edith Rodríguez Cachera, en una entrevista concedida a Europa Press para hacer balance de ejercicio y abordar los principales retos que tiene por delante la profesión periodística en 2026. Preguntada sobre cuáles han sido los principales motivos de alerta en España en 2025, Rodríguez apunta que "la polarización se contagia a medios cada vez más politizados sin disimulo y dispara el odio a los periodistas". Así, la vicepresidenta de la ONG cree que las acciones judiciales "abusivas" y los ataques en la cobertura de manifestaciones se vuelven "los dos principales síntomas del odio a los periodistas" por parte de figuras políticas o del público "polarizado".
Netanyahu vuelve a alimentar la inestabilidad en Oriente Próximo
El balance de la reunión el lunes entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sirvió para alimentar la inestabilidad de Oriente Próximo. Trump avisó de que apoyará un ataque de Israel si se reactiva el programa de misiles iraní (aquí, más información). Paralelamente, el reconocimiento israelí de Somalilandia ha tenido implicaciones estratégicas y elevado la tensión internacional al establecer relaciones con la región separatista de Somalia.
Balance de la reunión entre Trump y Netanyahu
La reunión celebrada entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Florida se saldó con una advertencia clara de EEUU a Hamás de que debe aceptar el desarme para que sea posible consolidar el proceso de paz en Gaza. Trump dijo que Hamás "lo pagará caro" si no se desarma en Gaza. En rueda de prensa con Netanyahu, Trump amenazó también con "erradicar" cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos tras los ataques de Estados Unidos e Israel a mediados de este año. Afirmó que Israel ha "cumplido" sus compromisos y que la responsabilidad recae ahora en el grupo islamista palestino Hamás. "Si no se desarman como acordaron, entonces lo pagarán caro", dijo Trump en su lujoso complejo de Mar-a-Lago.
Consumo exige a siete plataformas retirar sus ofertas de alojamiento en la Palestina ocupada
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a siete plataformas turísticas que retiren los 138 anuncios de alojamientos vacacionales que tienen publicitados en territorio palestino ocupado por Israel. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha llevado a cabo una investigación en la que se han recopilado decenas de anuncios de alojamientos vacacionales que se ubican en esos territorios, según ha informado en un comunicado. Concretamente, se han detectado 138 anuncios de alojamientos turísticos en siete plataformas de intermediación que ofertan estos servicios en España. En consecuencia, se ha enviado un primer requerimiento a estas multinacionales para informarles que ha sido detectado contenido ilícito en sus plataformas, relativo a comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel, y se les ha instado a su inmediata retirada o bloqueo.
Ricardo Mir de Francia
Trump asegura que atacará Irán si se rearma o reanuda su programa nuclear
El hombre que sueña con el Nobel de la Paz sigue poniendo en la mirilla a una lista creciente de objetivos. Tras los bombardeos lanzados en los últimos seis días por el Pentágono sobre Siria, Nigeria y Venezuela, Donald Trump ha afirmado este lunes que volverá a atacar Irán si el régimen de los ayatolás reanuda su programa nuclear o se rearma. “Ahora oigo que Irán está intentando rearmarse otra vez y, si es así vamos a tener que tumbarlos. Les daremos una paliza”, dijo el magnate neoyorkino. El republicano se reunió este lunes con Binyamín Netanyahu en su palacete de Mar-A-Lago, un Netanyahu al que describió como un “héroe”, a pesar de la orden de arresto internacional que pesa sobre el primer ministro israelí por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Amplíe aquí la información de Ricardo Mir de Francia.
