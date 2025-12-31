El ejército de Nigeria mata a 47 yihadistas en distintos puntos del país

El Ejército de Nigeria neutralizó a 47 yihadistas del Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) durante múltiples operativos en distintos puntos del país, en los que también rescató a unos 30 civiles y arrestaron a 19 presuntos delincuentes, informó este miércoles el Gobierno nigeriano.

“El Ejército nigeriano ha registrado importantes éxitos operativos en varios teatros de operaciones en las últimas 72 horas, neutralizando a 47 terroristas, arrestando a 19 presuntos delincuentes, rescatando a más de 30 secuestrados y recuperando un alijo de armas, municiones y otros materiales logísticos”, se indica en un comunicado de la Presidencia de Nigeria.

En el estado de Borno (noroeste), varios ataques aéreos de precisión contra bases logísticas y puntos de concentración confirmados del ISWAP causaron la muerte de al menos 42 terroristas y provocaron la destrucción de arsenales y explosivos.

“Los ataques posteriores se dirigieron contra terroristas que huían y contra otras concentraciones, lo que debilitó aún más su mando, logística y capacidad de combate”, se destaca en la nota.

En las regiones noroeste y centro-norte, las tropas nigerianas abatieron a tres combatientes en el estado de Sokoto, mientras que en el estado de Níger, “se enfrentaron a terroristas armados en motocicletas en el Área de Gobierno Local de Munya”, dónde mataron a un terrorista y recuperaron armas, municiones y un equipo de comunicación y logística.

En el estado de Zamfara el Ejército neutralizó a dos terroristas en un operativo en el que “destruyeron sus escondites y rescataron a civiles con heridas de bala”, que según el Gobierno interrumpieron las actividades yihadistas en las localidades de Anka y Maru.

Mientras que en el estado de Kaduna, frustraron intentos de robo a mano armada y secuestro, rescataron a víctimas y condujeron al arresto de presuntos ladrones de ganado.

En el sur y sureste del país, las tropas arrestaron a dos sospechosos e incautaron herramientas destinadas a sabotajes, además de interceptar dos embarcaciones de madera que transportaban cerca de 1.700 litros de petróleo crudo robado.

Por último, en Abuya, la capital federal de Nigeria, un operativo contra la minería ilegal en el área de Gwagwalada se saldó con la detención de once personas.“En los diversos teatros de operaciones, las tropas del Ejército nigeriano rescataron a más de 30 víctimas secuestradas, entre ellas mujeres y niños”, cerró el comunicado.

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que se agudizó a partir de 2016 con la aparición de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos buscan imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de las Naciones Unidas.

A esta inseguridad se suma la actividad de los llamados “bandidos”, bandas criminales dedicadas a robos y secuestros masivos para exigir rescates, especialmente en el centro y noroeste del país, que las autoridades califican en ocasiones de terroristas.