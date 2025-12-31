Muertos y desaparecidos por el naufragio del barco de una familia valenciana en Indonesia, última hora en directo | Hallado el cadáver de la hija

Los equipos de rescate de Indonesia ampliaron este domingo el área de búsqueda de un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

Se amplía el área de búsqueda En un comunicado mediada la jornada, BASARNAS indicó que el área de búsqueda se amplió hoy a 34,96 millas náuticas. "Durante la operación de hoy, el barco KN Puntadewa -la nave nodriza movilizada por las autoridades para este dispositivo- rastreará las aguas al norte de la isla Padar", detalló el texto. El gobernador de la provincia Nusa Tenggara Oriental (donde se encuentra Labuan Bajo), Emanuel Melkiades Laka Lena, visitó hoy la zona del accidente, tras viajar en lancha junto a varios líderes religiosos locales para orar por la pronta localización de los desaparecidos. Laka Lena ya se reunió anoche con las familias de los tres españoles.

Indonesia retoma la búsqueda de los tres españoles desaparecidos tras un naufragio Los equipos de búsqueda de Indonesia retomaron este miércoles el operativo que trata de localizar a los tres españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico el pasado viernes en aguas del este del país, tras recuperar el lunes los restos mortales de otra española."Esperamos que, durante este sexto día, podamos desarrollar varios escenarios en este proceso de búsqueda y que hoy dé sus frutos. Hemos desplegado a todos los equipos al máximo de su capacidad", declaró a EFE Asfan Sulhasan, de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión. "Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a los tres desaparecidos", remarcó Asfan, quien esta mañana se encargó de dar las últimas ordenes a los equipos de rescatistas que partieron desde el puerto de Labuan Bajo, en la oriental isla de Flores y desde donde se dirigen parte del despliegue.

La niña superviviente ya se encuentra en España Familiares de las víctimas del naufragio han informado este martes de que la menor que fue rescatada de la embarcación siniestrada junto a su madre el pasado viernes ya se encuentra en España, y han pedido que se respete su intimidad y la de su entorno "en estos momentos especialmente delicados".

La localización del barco, objetivo fundamental del dispositivo de búsqueda Los equipos de rescate encontraron hacia las 8:12 hora local (0:12 GMT) de este martes un trozo de la embarcación naufragada gracias a equipamiento sonar perteneciente a la Policía, así como drones con visión termal. Localizar el pecio del barco es uno de los objetivos del operativo, ya que los rescatistas estiman que los cuerpos de los desaparecidos podrían estar atrapados en su interior.

Concluye sin éxito la jornada de búsqueda de los tres españoles desaparecidos en Indonesia Los equipos de búsqueda de Indonesia han concluido este martes sin éxito la quinta jornada del operativo que trata de localizar a tres españoles desaparecidos desde el viernes en el este del país por el naufragio de un barco turístico, y tras recuperar la víspera el cadáver de otra española. "La situación es que la búsqueda sigue sin dar resultados", dijo a EFE el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión, Fathur Rahman, al término de las labores. El operativo, en el que hoy participaron unas 150 personas y más de una docena de barcos, continuará el miércoles. "Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero todavía no lo hemos logrado (encontrar a los desaparecidos, un adulto y dos menores). Uno de los factores más determinantes es la climatología", apuntó a EFE Eko Lagay, uno de los rescatistas, al comentar que se enfrentaron hoy a "grandes olas" y "una lluvia intensa" en la zona de búsqueda.

Indonesia amplía el dispositivo para buscar el barco hundido y los desaparecidos Las autoridades de Indonesia ampliaron este martes los efectivos desplegados en la quinta jornada de búsqueda de tres españoles, desaparecidos tras el naufragio el pasado viernes de un barco, en una jornada marcada por el mal tiempo que obligó a suspender la navegación turística en la zona y después de que ayer se recuperara el cadáver de una menor española. El barco que se hundió en Indonesia. / Noel Caballero

Tres grandes olas inesperadas de 2,5 metros hundieron el barco El envite de tres grandes olas debido a un "fenómeno poco común" hizo que el barco turístico donde navegaban seis españoles, uno de ellos fallecido y tres todavía desaparecidos, naufragara el pasado viernes, indicaron este martes a EFE autoridades locales de Indonesia. Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo de búsqueda para los españoles, dijo que estas olas son "inusuales e impredecibles". "La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", explicó el director, al estimar en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de las olas y al asegurar que este fenómeno duró entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

Indonesia suspende la navegación turística en el área de búsqueda de los españoles desaparecidos Las autoridades de Indonesia suspendieron este martes la navegación turística en una vasta zona del este del archipiélago debido a condiciones marítimas adversas, incluyendo las aguas de la isla de Padar, donde buscan desde el viernes a tres españoles desaparecidos tras el naufragio de una embarcación y ayer recuperaron el cadáver de una menor. La Autoridad Portuaria de Labuan Bajo emitió esta prohibición de zarpe siguiendo una alerta de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), que advierte de olas de hasta 2,5 metros de altura en aguas de Padar y otras islas cercanas, generalmente abarrotadas de turistas extranjeros. "Se suspenden temporalmente los permisos de navegación para todas las embarcaciones turísticas (incluidas las lanchas rápidas) hasta que mejore el tiempo", indicó el boletín oficial, en el que también se recomendó a los capitanes "buscar refugio" si el aviso les llega estando en el mar.

Siguen sin localizarse tres de los desaparecidos Siguen sin aparecer tres de los desaparecidos tras el hundimiento del barco turístico en Indonesia, en la zona próxima a Komodo. De los 11 pasajeros, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados. Los equipos de búsqueda recuperaron ayer el cadáver de una menor española, mientras que los tres que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, rescatada con vida. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente. Al accidente, ocurrido en la noche del pasado viernes, también sobrevivió una hija de Ortuño.