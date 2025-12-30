¿Qué es y dónde está Somalilandia? Mapa del estado que ha reconocido Israel

El 26 de diciembre de 2025, Israel reconoció oficialmente a Somalilandia como un "Estado independiente y soberano". Es el primer país del mundo que da ese paso y se ha topado con un amplio rechazo internacional, especialmente del mundo islámico, África, China y la Unión Europea. La Liga Árabe (formada por 22 países, incluida Somalia) sostiene que el reconocimiento constituye un "atentado" contra la seguridad regional y amenaza con "medidas jurídicas, económicas, políticas y diplomáticas" contra Israel. El Gobierno federal de Somalia (Estado del que oficialmente forma parte Somalilandia) sostiene que la medida carece de validez legal y política, y que ningún actor externo tiene autoridad para modificar su unidad o configuración territorial.

Situada en el Cuerno de África, Somalilandia limita al norte con el golfo de Adén, al este con Puntlandia (Somalia), al sur y suroeste con Etiopía, y al oeste con Yibuti. Su territorio reclamado tiene una superficie de 176.120 kilómetros cuadrados, con una población de aproximadamente 6,2 millones de habitantes en 2024. La capital y la ciudad más grande es Hargeisa. Fue un protectorado británico hasta su independencia el 26 de junio de 1960. No está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su independencia de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre. En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región. Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra.

A finales del siglo XIX, Reino Unido firmó acuerdos con varios reinos musulmanes somalíes, estableciendo el Protectorado de Somalilandia, al que Londres concedió formalmente la independencia como Estado de Somalilandia el 26 de junio de 1960. Cinco días después, la nueva república se unió voluntariamente al Territorio en Fideicomiso de Somalilandia (la antigua Somalia italiana) para formar la República Somalí. La unión de los dos estados resultó problemática desde el principio, y en respuesta a la represión del régimen de Barre en Somalia contra la principal familia de clanes de Somalilandia, los Isaaq, una guerra de independencia de 10 años culminó con la declaración de independencia de Somalilandia en 1991.

El 18 de mayo de 1991, los clanes del norte proclamaron la República de Somalilandia, que comprende las regiones administrativas de Awdal, Woqooyi Galbeed, Togdheer, Sanaag y Sool, y se separaron de Somalia. El Gobierno de Somalilandia se considera a sí mismo como el estado sucesor de la Somalilandia británica. Desde 1991, el territorio ha sido gobernado por gobiernos elegidos democráticamente que buscan el reconocimiento internacional como república independiente. La costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a unos 500 kilómetros de las posiciones de uno de los grandes enemigos regionales de Israel, la insurgencia hutí de Yemen. Una estratégica situación que explica el gesto del Gobierno israelí.

En septiembre de 2005 se realizaron elecciones multipartidistas en las que venció el Partido Democrático de los Pueblos Unidos (UDUB) y contó con la participación de observadores de siete países, que declararon que las elecciones fueron libres y justas, dando a Somalilandia un empuje para el reconocimiento internacional como estado soberano. En enero de 2024, Etiopía acordó reconocer a Somalilandia como parte de una negociación para proporcionar una salida al mar al país. El gobierno central mantiene relaciones informales con algunos gobiernos extranjeros, que han enviado delegaciones a Hargeisa, al tiempo que Somalilandia alberga oficinas de representación de varios países, entre ellos Etiopía y Taiwán.

Somalilandia es miembro de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, un grupo de defensa cuyos miembros son pueblos indígenas, minorías y territorios no reconocidos u ocupados. Tras el conflicto de Las Anod (capital administrativa de la región de Sool), Somalilandia perdió en 2022 el control de una parte importante de su territorio oriental a manos de fuerzas unionistas que establecieron la administración SSC-Khatumo, un estado autoproclamado autónomo de Somalia.