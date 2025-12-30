Mueren dos catalanes y otros dos resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí

Dos catalanes han muerto y otros dos han resultado heridos, uno de ellos de consideración, en un accidente de tráfico en Arabia Saudí, según ha adelantado el portal 20 minutos y han confirmado fuentes conocedoras a la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Los cuatro estaban realizando un viaje de turismo juntos y sufrieron el accidente a unos 1.000 kilómetros de la capital del país, Riad. El grupo estaba formado por dos parejas. Los dos heridos son un hombre (de 67 años), en estado grave, y una mujer (de 53) , que estaría leve.

Las autoridades saudíes han confirmado al Gobierno español la muerte en un accidente de tráfico de un hombre y una mujer, así como la hospitalización de las otras dos víctimas.

La embajada de España en Riad está ofreciendo atención consular a los afectados y a sus familiares, y se encuentra en contacto con las autoridades locales.

No es la primera vez que este tipo de tragedia golpea a un catalán en Arabia Saudí. En octubre de 2021, Arnau Galindo, un bailarín de Gavà de 27 años, falleció en otro accidente viario.