Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora tras la reunión entre Trump y Zelenski

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Este pasado fin de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron en Florida para ultimar los detalles de la propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

DIRECTO GUERRA UCRANIA | Putin advierte a Trump que revisará su postura sobre la paz tras un ataque contra su palacio que Zelenski tacha de "invención"

DIRECTO GAZA | Trump recibe a Netanyahu en Florida para abordar la segunda fase de la tregua

Joan Estévez, mercenario español en Ucrania: “En pleno combate creí que nos iban a ganar la posición. Me despedí de mi familia”

Trump asegura que EEUU "ha atacado" una "zona portuaria" de Venezuela no especificada donde "se cargan barcos con droga"

Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Bolsonaro, "estable" tras su segunda operación para controlar las crisis de hipo

Trump asegura que atacará Irán si se rearma o reanuda su programa nuclear

Muere a los 41 años el mexicano Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo