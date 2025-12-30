En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora tras la reunión entre Trump y Zelenski
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Este pasado fin de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron en Florida para ultimar los detalles de la propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia acusa a Ucrania de atacar una residencia de Putin y Zelenski lo tilda de "mentira"
Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia del presidente Vladimir Putin y anunció que "revisará" su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra tras este ataque.
El dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó inmediatamente la acusación de Moscú de "mentira" que, según dijo, busca preparar el terreno para llevar a cabo nuevos ataques contra Kiev y "minar" los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa de 2022.
"No está bien", dijo sobre el ataque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y añadió que estaba "muy enfadado por ello". "Es un período delicado. Este no es el momento adecuado", añadió.
El líder norcoreano dice que los nuevos lanzamisiles pueden "aniquilar al enemigo"
El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, recorrió una fábrica que produce nuevos lanzamisiles múltiples y alabó la capacidad de sus sistemas para "aniquilar al enemigo", informó el martes la agencia estatal de prensa.
La visita de Kim a la fábrica fue reportada un día después de que Pyongyang anunciara que realizó la prueba de dos misiles de crucero de largo alcance para mostrar "preparación para el combate".
Kim, que estuvo acompañado por dos oficiales de alto rango del programa de misiles, afirmó que el nuevo sistema de armas servirá como "el principal medio de ataque" de sus fuerzas armadas, indicó la agencia noticiosa estatal KCNA.
Mario Saavedra
Ucrania busca evitar el fiasco de los acuerdos de Budapest o Minsk en las negociaciones de paz con Trump
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, asegura que Estados Unidos le ofrece 15 años de garantías de seguridad contra una eventual nueva invasión de Rusia. No es la primera vez que el país eslavo obtiene promesas de protección de su integridad territorial. Nuestro compañero Mario Saavedra desgrana en este análisis las claves históricas de las negociaciones de paz para poner fin a la guerra en el este de Europa.
El ataque, una "locura" para Trump, según Rusia
A falta de más información sobre el presunto ataque ucraniano contra una residencia presidencial de Putin, medios rusos como la agencia estatal RIA aseguran que Trump lo calificó de "locura" en su presunta llamada con el presidente ruso. También apuntan a que la supuesta agresión de Ucrania, que Zelenski ha tachado de "invención", "influiría en el enfoque de Washington a la hora de trabajar" con Kiev.
La agencia RIA, controlada por el Kremlin, aporta esos detalles, si bien la Casa Blanca no lo ha confirmado ni ha dado su versión de la conversación telefónica entre ambos mandatarios.
Rusia advierte que lanzará un nuevo ataque contra Ucrania
El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha advertido este lunes que el Kremlin lanzará un ataque "de represalia" contra Ucrania tras la presunta agresión ucraniana con drones contra una residencia presidencial rusa, una acusación que Kiev ha tildado de "invención" de Rusia para mantener viva la guerra en el este de Europa. Según Lavrov, Moscú ya habría seleccionado los objetivos y los momentos de los ataques mencionados en su advertencia.
Rusia asegura que Trump está sorprendido con el presunto ataque de Ucrania
El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha asegurado que Trump se sorprendió cuando Putin le informó sobre el ataque con drones contra la residencia presidencial en Nóvgorod. El presidente ruso advirtió a su homólogo estadounidense que "revisaría" su posición sobre un acuerdo de paz, "esto se expresó muy claramente".
El Gobierno de Zelenski ha tachado de acusación de "completa invención destinada a justificar nuevos ataques contra Ucrania". Moscú no ha presentado ninguna evidencia gráfica del presunto ataque y la Casa Blanca tampoco se ha pronunciado públicamente sobre ello.
Kiev también rechaza las acusaciones de un ataque contra Rusia
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, se ha sumado a las críticas de Zelenski contra Moscú y también ha asegurado que el presunto ataque ucraniano contra una residencia de Putin se trata de "manipulaciones" que el Kremlin "se han inventado con un único objetivo: crear un pretexto y una justificación falsa para que Rusia siga atacando Ucrania, así como para socavar e impedir el proceso de paz". "La táctica habitual de Rusia: acusar a la otra parte de lo que tú mismo estás haciendo o planeando", ha escrito en un mensaje en X.
Zelenski niega las acusaciones de Rusia y asegura que el ataque a una residencia de Putin es una "invención"
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha desmentido rápidamente las acusaciones por parte de Rusia de que Kiev habría atacado una residencia de Putin. Zelenski ha tachado el informe ruso de "completa invención destinada a justificar nuevos ataques contra Ucrania, incluida Kiev, así como la propia negativa de Rusia a tomar las medidas necesarias para poner fin a la guerra".
Putin "reconsiderará" su postura sobre el acuerdo de paz tras el ataque a una de sus mansiones
Rusia ha asegurado este viernes que "reconsiderará" su postura ante las negociaciones para un hipotético acuerdo de paz con Ucrania tras el ataque a una residencia del presidente Vladímir Putin, que el Kremlin achaca a Kiev.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que el "ataque terrorista" perpetrado con 91 drones de largo alcance contra un edificio presidencial ruso en la región de Nóvgorod no ha causado "víctimas o daños", informa la agencia rusa de noticias TASS.
Zelenski dice que Zaporiyia y territorios ocupados por Rusia están pendientes para la paz
El jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, indicó que la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, y los territorios actualmente ocupados por Rusia son los puntos pendientes en el plan para la paz discutido el domingo entre el presidente ucraniano y su homólogo estadounidense, Donald Trump. "Quedan dos cuestiones pendientes: la central nuclear de Zaporiyia, cómo funcionará, y la cuestión de los territorios", dijo Zelenski este lunes en unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana 'Ukrinform'. "Son dos cuestiones que quedaron pendientes en el documento de 20 puntos. Por eso dije que el plan está listo en un 90%, porque no hay acuerdo en dos puntos", abundó el líder ucraniano tras su encuentro el domingo en Florida con Trump.
- The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
- Muertos y desaparecidos al naufragar el barco de una familia valenciana en Indonesia: última hora en directo
- Trump y Zelenski estrechan posiciones sobre el plan de paz, aunque persisten puntos clave por cerrar: “Nos estamos acercando”
- El champán, espejo de la decadencia de Francia
- Un lobo se escapa de su jaula en un zoo de Tokio y obliga a cerrar el parque
- Del hachazo de EEUU a la reducción europea: viaje al menguante gasto en ayuda humanitaria
- Trump asegura haber atacado posiciones del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria