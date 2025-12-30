Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora tras la reunión entre Trump y Zelenski

Rusia acusa a Ucrania de atacar una residencia de Putin y Zelenski lo tilda de "mentira"

Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia del presidente Vladimir Putin y anunció que "revisará" su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra tras este ataque.

El dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó inmediatamente la acusación de Moscú de "mentira" que, según dijo, busca preparar el terreno para llevar a cabo nuevos ataques contra Kiev y "minar" los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa de 2022.

"No está bien", dijo sobre el ataque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y añadió que estaba "muy enfadado por ello". "Es un período delicado. Este no es el momento adecuado", añadió.