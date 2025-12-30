Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TrumpAlud HuescaBárcenasRamón FlechaFríoJoan LaportaMensajes MazónPeste porcinaMontjuïcSamanta Villar
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
  2. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
  3. Muertos y desaparecidos al naufragar el barco de una familia valenciana en Indonesia: última hora en directo
  4. Trump y Zelenski estrechan posiciones sobre el plan de paz, aunque persisten puntos clave por cerrar: “Nos estamos acercando”
  5. El champán, espejo de la decadencia de Francia
  6. Un lobo se escapa de su jaula en un zoo de Tokio y obliga a cerrar el parque
  7. Del hachazo de EEUU a la reducción europea: viaje al menguante gasto en ayuda humanitaria
  8. Trump asegura haber atacado posiciones del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria

DIRECTO GUERRA UCRANIA | Putin advierte a Trump que revisará su postura sobre la paz tras un ataque contra su palacio que Zelenski tacha de "invención"

DIRECTO GUERRA UCRANIA | Putin advierte a Trump que revisará su postura sobre la paz tras un ataque contra su palacio que Zelenski tacha de "invención"

DIRECTO GAZA | Trump recibe a Netanyahu en Florida para abordar la segunda fase de la tregua

DIRECTO GAZA | Trump recibe a Netanyahu en Florida para abordar la segunda fase de la tregua

Joan Estévez, mercenario español en Ucrania: “En pleno combate creí que nos iban a ganar la posición. Me despedí de mi familia”

Joan Estévez, mercenario español en Ucrania: “En pleno combate creí que nos iban a ganar la posición. Me despedí de mi familia”

Trump asegura que EEUU "ha atacado" una "zona portuaria" de Venezuela no especificada donde "se cargan barcos con droga"

Trump asegura que EEUU "ha atacado" una "zona portuaria" de Venezuela no especificada donde "se cargan barcos con droga"

Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Bolsonaro, "estable" tras su segunda operación para controlar las crisis de hipo

Trump asegura que atacará Irán si se rearma o reanuda su programa nuclear

Trump asegura que atacará Irán si se rearma o reanuda su programa nuclear

Muere a los 41 años el mexicano Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo