En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Ricardo Mir de Francia
Trump asegura que atacará Irán si se rearma o reanuda su programa nuclear
El hombre que sueña con el Nobel de la Paz sigue poniendo en la mirilla a una lista creciente de objetivos. Tras los bombardeos lanzados en los últimos seis días por el Pentágono sobre Siria, Nigeria y Venezuela, Donald Trump ha afirmado este lunes que volverá a atacar Irán si el régimen de los ayatolás reanuda su programa nuclear o se rearma. “Ahora oigo que Irán está intentando rearmarse otra vez y, si es así vamos a tener que tumbarlos. Les daremos una paliza”, dijo el magnate neoyorkino. El republicano se reunió este lunes con Binyamín Netanyahu en su palacete de Mar-A-Lago, un Netanyahu al que describió como un “héroe”, a pesar de la orden de arresto internacional que pesa sobre el primer ministro israelí por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Amplíe aquí la información de Ricardo Mir de Francia.
Trump dice que sin Netanyahu Israel "tal vez ya no existiría"
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que si no fuera por el primer ministro Israelí, Benjamin Netanyahu, Israel "tal vez ya no existiría", un comentario que se produjo en una rueda de prensa plagada de elogios entre ambos mandatarios y en la que no se ofrecieron detalles sobre lo discutido en la reunión que ambos mantuvieron hoy a puerta cerrada.
En una conferencia de prensa conjunta celebrada en la residencia del republicano en Mar-a-Lago, Florida, Trump describió a Netanyahu como "un primer ministro al más alto nivel en tiempos de guerra", agregando que si otro hubiese estado en su lugar quizá el país ya no existiría.
Ambos mandatarios emplearon más de 20 minutos en intercambiar elogios el uno hacia el otro sin dar detalles sobre los puntos tocados en una reunión sostenida minutos antes, donde la prioridad era abordar el desarme de Hamás para desbloquear la segunda fase del plan de paz en la franja de Gaza.
Incertidumbre en Gaza por lentitud en la aplicación del plan de paz
Dentro de poco más de una hora, Donald Trump recibirá a Binyamín Netanyahu. Uno de los principales puntos de su reunión será la implementación de la segunda fase del plan de paz, un estadio encallado cuya falta de aplicación está teniendo profundas consecuencias para la población de Gaza. Lo explica aquí nuestra corresponsal en la región Andrea López-Tomàs.
Netanyahu, con el agua al cuello, se reúne con Trump
El primer ministro israelí Binyamín Netanyahu se reúne este lunes con el presidente estadounidense Donald Trump. El encuentro servirá para tratar de desencallar la segunda fase del acordado plan de paz para Gaza. Para 'Bibi', la reunión llega en un momento crucial ante un 2026 en el que la guerra, su juicio por corrupción y las elecciones pueden determinar su futuro político y, por ende, el de Israel. Lo explica aquí nuesto compañero Carles Planas Bou.
Hamás confirma la muerte de su líder en Gaza
Hamás ha confirmado este lunes la muerte su líder en Gaza, Mohamed Sinwar. Éste era hermano de Yahya Sinwar, también fallecido exlíder del movimiento islámico palestino.
La organización sunita también ha confirmado la muerte de Abú Obeida, quién fue portavoz de su brazo armado, las Brigadas Ezeldín al Qasam.
Ambos han fallecido en los últimos meses a causa de los bombardeos lanzados por Israel. El ejército israelí ya declaró en mayo y en septiembre que habría logrado asesinar a ambos integrantes de Hamás.
Las violaciones continuas del alto el fuego frenan la segunda fase de la tregua
Las violaciones continuas del alto el fuego frenan la segunda fase de la tregua. La primera fase del acuerdo de tregua implicó que Hamás liberara a los rehenes restantes, tanto muertos como vivos, del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Hamás ha devuelto a todos salvo el cuerpo de un rehén. Ambas partes denuncian frecuentes violaciones del alto el fuego. En la segunda etapa está previsto que Israel se retire de sus posiciones en Gaza, mientras que Hamás debe deponer las armas, un importante punto de fricción para el movimiento islamista. Además, una autoridad interina debe gobernar el territorio palestino y se desplegará la fuerza internacional de estabilización (ISF, por sus siglas en inglés). Sin embargo, ambas partes han denunciado frecuentes violaciones del alto el fuego.
El rechazo del reconocimiento israelí de Somalilandia crece antes de la reunión de la ONU
El rechazo internacional al reconocimiento israelí de la región somalí separatista de Somalilandia como Estado independiente creció este lunes, a pocas horas de la reunión que celebrará el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el asunto. El Gobierno de China expresó este lunes su "grave preocupación" y su "firme oposición" al reconocimiento de la región autoproclamada independiente. En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró que Somalilandia es una "parte inseparable" del territorio de Somalia.
La tormenta 'Byron' deja unos 235.000 afectados por el derrumbe de edificios y daños
Alrededor de 235.000 personas se han visto afectadas por el derrumbe de edificios, refugios temporales y tiendas de campaña a causa del paso de la tormenta polar 'Byron' por la Franja de Gaza, sumida en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha afirmado que 17 edificios se han derrumbado y 42.000 tiendas y refugios temporales han sufrido daños totales o parciales entre el 10 y el 17 de diciembre, incidentes que han dejado además varios muertos.
Robles cree que Netanyahu no es el interlocutor adecuado para el plan de paz en Gaza
La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo este lunes que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no es la persona adecuada para liderar el proceso de paz al haber "vulnerado todas las normas del derecho internacional" en la ofensiva sobre la Franja de Gaza. En una entrevista en TVE, recogida por Servimedia, Margarita Robles analizó el encuentro que mantendrán en el día de hoy en Florida el presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para estudiar los progresos alcanzados en la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza del estadounidense.
China se opone al reconocimiento israelí de Somalilandia y reafirma su apoyo a Mogadiscio
El Gobierno chino expresó este lunes su "grave preocupación" y su "firme oposición" al reconocimiento de la región separatista somalí de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel, al tiempo que reafirmó su apoyo al Ejecutivo de Mogadiscio. En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy que, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, Somalilandia es una "parte inseparable" del territorio de Somalia. "China apoya firmemente la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia, y se opone a cualquier acto que busque dividir su territorio", aseveró el portavoz.
- The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
- Muertos y desaparecidos al naufragar el barco de una familia valenciana en Indonesia: última hora en directo
- Trump y Zelenski estrechan posiciones sobre el plan de paz, aunque persisten puntos clave por cerrar: “Nos estamos acercando”
- El champán, espejo de la decadencia de Francia
- Un lobo se escapa de su jaula en un zoo de Tokio y obliga a cerrar el parque
- Del hachazo de EEUU a la reducción europea: viaje al menguante gasto en ayuda humanitaria
- Trump asegura haber atacado posiciones del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria