Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TrumpAlud HuescaBárcenasRamón FlechaFríoJoan LaportaMensajes MazónPeste porcinaMontjuïcSamanta Villar
instagramlinkedin

Lucha antidroga

Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Se trata de una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur"

EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental.

EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental. / EFE

EFE

Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron, en una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur".

El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como "narcoterroristas" fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
  2. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
  3. Muertos y desaparecidos al naufragar el barco de una familia valenciana en Indonesia: última hora en directo
  4. Trump y Zelenski estrechan posiciones sobre el plan de paz, aunque persisten puntos clave por cerrar: “Nos estamos acercando”
  5. El champán, espejo de la decadencia de Francia
  6. Un lobo se escapa de su jaula en un zoo de Tokio y obliga a cerrar el parque
  7. Del hachazo de EEUU a la reducción europea: viaje al menguante gasto en ayuda humanitaria
  8. Trump asegura haber atacado posiciones del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria

Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Bolsonaro, "estable" tras su segunda operación para controlar las crisis de hipo

Trump asegura que atacará Irán si se rearma o reanuda su programa nuclear

Trump asegura que atacará Irán si se rearma o reanuda su programa nuclear

Muere a los 41 años el mexicano Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo

Trump asegura que EEUU "ha atacado" una "zona portuaria" de Venezuela no especificada donde "se cargan barcos con droga"

Trump asegura que EEUU "ha atacado" una "zona portuaria" de Venezuela no especificada donde "se cargan barcos con droga"

DIRECTO GAZA | Trump recibe a Netanyahu en Florida para abordar la segunda fase de la tregua

DIRECTO GAZA | Trump recibe a Netanyahu en Florida para abordar la segunda fase de la tregua

DIRECTO GUERRA UCRANIA | Putin advierte a Trump que revisará su postura sobre la paz tras un ataque contra su palacio que Zelenski tacha de "invención"

DIRECTO GUERRA UCRANIA | Putin advierte a Trump que revisará su postura sobre la paz tras un ataque contra su palacio que Zelenski tacha de "invención"

Ucrania busca evitar el fiasco de los acuerdos de Budapest o Minsk en las negociaciones de paz con Trump