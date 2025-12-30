Muertos y desaparecidos por el naufragio del barco de una familia valenciana en Indonesia, última hora en directo | Hallado el cadáver de la hija

Los equipos de rescate de Indonesia ampliaron este domingo el área de búsqueda de un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y toda la información sobre esta noticia.

Tres grandes olas inesperadas de 2,5 metros hundieron el barco El envite de tres grandes olas debido a un "fenómeno poco común" hizo que el barco turístico donde navegaban seis españoles, uno de ellos fallecido y tres todavía desaparecidos, naufragara el pasado viernes, indicaron este martes a EFE autoridades locales de Indonesia. Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo de búsqueda para los españoles, dijo que estas olas son "inusuales e impredecibles". "La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", explicó el director, al estimar en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de las olas y al asegurar que este fenómeno duró entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

Indonesia suspende la navegación turística en el área de búsqueda de los españoles desaparecidos Las autoridades de Indonesia suspendieron este martes la navegación turística en una vasta zona del este del archipiélago debido a condiciones marítimas adversas, incluyendo las aguas de la isla de Padar, donde buscan desde el viernes a tres españoles desaparecidos tras el naufragio de una embarcación y ayer recuperaron el cadáver de una menor. La Autoridad Portuaria de Labuan Bajo emitió esta prohibición de zarpe siguiendo una alerta de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), que advierte de olas de hasta 2,5 metros de altura en aguas de Padar y otras islas cercanas, generalmente abarrotadas de turistas extranjeros. "Se suspenden temporalmente los permisos de navegación para todas las embarcaciones turísticas (incluidas las lanchas rápidas) hasta que mejore el tiempo", indicó el boletín oficial, en el que también se recomendó a los capitanes "buscar refugio" si el aviso les llega estando en el mar.

Siguen sin localizarse tres de los desaparecidos Siguen sin aparecer tres de los desaparecidos tras el hundimiento del barco turístico en Indonesia, en la zona próxima a Komodo. De los 11 pasajeros, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados. Los equipos de búsqueda recuperaron ayer el cadáver de una menor española, mientras que los tres que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, rescatada con vida. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente. Al accidente, ocurrido en la noche del pasado viernes, también sobrevivió una hija de Ortuño.

El operativo de búsqueda de los valencianos desaparecidos se retomará mañana y durante al menos otras dos jornadas El operativo de búsqueda para localizar a los tres valencianos desaparecidos, después de que esta mañana se hallara el cuerpo de la menor de 12 años desaparecida, hija de Andrea Ortuño , superviviente del naufragio, se ha detenido por hoy —la diferencia horaria con la península es de 7 horas— y se retomará a primera hora de este martes. Tal como han apuntado fuentes conocedoras de la situación a EFE, se espera que se extienda durante al menos otras dos jornadas, con la posibilidad de que se amplíe.

La pena de Ayuso La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado todo su cariño a la familia de los valencianos desaparecidos en el naufragio ocurrido en Indonesia, una tragedia que ha descrito como el "acontecimiento más triste de esta Navidad en España". "No podemos imaginarnos lo que debe sentirse. Ir juntos, los seis, y volver dos", ha compartido en un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social 'X'.

La familia de los desaparecidos agradece el apoyo recibido en momentos tan difíciles El comunicado de la familia de los desaparecidos en el naufragio en Indonesia ha remitido un comunicado en el que agradece el apoyo recibido en esos momentos tan difíciles: "En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias. Agradecemos todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en España como en Indonesia, y confiamos en que las labores de búsqueda continuarán. No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos". Más información, aquí.

Exteriores asiste en Yakarta a los afectados por el naufragio en Indonesia El Gobierno, a través de la Embajada española en Yakarta, está prestando toda la atención consular a las personas afectadas por el naufragio ocurrido el pasado viernes en Indonesia, en el que aún siguen desaparecidos tres españoles. Según fuentes de Exteriores, la embajada está haciendo seguimiento permanente de las labores de rescate, en las que este lunes se ha localizado el cuerpo de una de las menores desaparecidas. En concreto, se trata de la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio junto a otra de sus hijas, según fuentes de la agencia indonesia de rescate Basarnas. Exteriores explica que las autoridades indonesias han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de una de las menores este lunes y les agradece su implicación en la búsqueda.

La familia confirma que el cuerpo encontrado es el de la niña de 12 años Familias afectadas por el accidente en Indonesia han confirmado en un comunicado que el cuerpo de la niña de 12 años hallado por residentes locales corresponde a una de las tres menores valencianas desaparecidas. "Lamentamos confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, cuyos restos mortales han sido recuperados en el desarrollo de las labores de búsqueda", han señalado en el comunicado, en el que ruegan una oración por todos ellos y, en la medida de lo posible, que se preserve su intimidad. "En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias", han añadido.

Komodo, un destino al alza en Indonesia La zona de Komodo, en la que se produjo el naufragio del barco en el que viajaba la familia española, atrae gran cantidad de turistas en los últimos años, al ofrecer parajes naturales menos masificados que la próxima zona de Bali. La navegación en Komodo se realiza principalmente en barco desde Labuan Bajo, ofreciendo tours de varios días que incluye el buceo en arrecifes espectaculares (Manta Point, Batu Bolong) y visitas a islas como Padar y Pink Beach, con opciones de barco compartido o privado, siendo la temporada seca (abril-noviembre) la mejor época para visitar por el estado del mar.