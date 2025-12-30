Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Drama en el sudeste asiàtico

Muertos y desaparecidos por el naufragio del barco de una familia valenciana en Indonesia, última hora en directo | Hallado el cadáver de la hija

Tragedia en Indonesia: una familia valenciana desaparece en un naufragio

La búsqueda de cuatro españoles en Indonesia tras el naufragio de una embarcación, en imágenes

La búsqueda de cuatro españoles en Indonesia tras el naufragio de una embarcación, en imágenes

La búsqueda de cuatro españoles en Indonesia tras el naufragio de una embarcación, en imágenes /

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Barcelona
Los equipos de rescate de Indonesia ampliaron este domingo el área de búsqueda de un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y toda la información sobre esta noticia.

TEMAS

