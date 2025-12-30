Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente Arabia SaudíLey del taxiGordo VillamanínRosalía TopuriaBaliza V16Rafael LouzánIndraPSOEEducaciónSamanta Villar
instagramlinkedin

En Directo

Dos heridos

Última hora del accidente mortal en Arabia Saudí, en directo: mueren dos turistas catalanes y dos resultan hospitalizados

Mueren dos catalanes y otros dos resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí

Mueren dos catalanes y otros dos resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí

Mueren dos catalanes y otros dos resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí / ACN

Inés Sánchez

Inés Sánchez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos catalanes han muerto y otros dos han resultado heridos, uno de ellos de consideración grave, en un accidente de tráfico en Arabia Saudí.

Riad, zona del accidente de cuatro catalanes en Arabia Saudí

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
  2. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
  3. Muertos y desaparecidos al naufragar el barco de una familia valenciana en Indonesia: última hora en directo
  4. Del hachazo de EEUU a la reducción europea: viaje al menguante gasto en ayuda humanitaria
  5. Trump y Zelenski estrechan posiciones sobre el plan de paz, aunque persisten puntos clave por cerrar: “Nos estamos acercando”
  6. Un lobo se escapa de su jaula en un zoo de Tokio y obliga a cerrar el parque
  7. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora tras la reunión entre Trump y Zelenski
  8. Muere a los 41 años el mexicano Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo

Última hora del accidente mortal en Arabia Saudí, en directo: mueren dos turistas catalanes y dos resultan hospitalizados

Última hora del accidente mortal en Arabia Saudí, en directo: mueren dos turistas catalanes y dos resultan hospitalizados

Israel prohibirá en enero a varias ONG seguir operando en Gaza, entre ellas a Médicos Sin Fronteras

Israel prohibirá en enero a varias ONG seguir operando en Gaza, entre ellas a Médicos Sin Fronteras

Mueren dos catalanes y otros dos resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí

Mueren dos catalanes y otros dos resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí

Rusia redobla su amenaza a Europa con el traslado de sus misiles nucleares a Bielorrusia

Rusia redobla su amenaza a Europa con el traslado de sus misiles nucleares a Bielorrusia

EEUU utilizó drones y a la CIA para atacar por primera vez a Venezuela en su territorio

EEUU utilizó drones y a la CIA para atacar por primera vez a Venezuela en su territorio

Un ciervo irrumpe en las vías de una estación de tren en Italia

DIRECTO GAZA | Trump advierte a Hamás que debe aceptar el desarme para la segunda fase de la tregua

DIRECTO GAZA | Trump advierte a Hamás que debe aceptar el desarme para la segunda fase de la tregua

Directo | Indonesia eleva los medios de búsqueda y la niña superviviente ya está en España

Directo | Indonesia eleva los medios de búsqueda y la niña superviviente ya está en España