Última hora del accidente mortal en Arabia Saudí, en directo: mueren dos turistas catalanes y dos resultan hospitalizados

Dos catalanes han muerto y otros dos han resultado heridos, uno de ellos de consideración grave, en un accidente de tráfico en Arabia Saudí.

Riad, zona del accidente de cuatro catalanes en Arabia Saudí

Fallecimiento de un hombre y una mujer “Las autoridades saudíes han confirmado el fallecimiento en accidente de tráfico de un hombre y una mujer de nacionalidad española en Arabia Saudí. Otros dos ciudadanos españoles se encuentran hospitalizados en estos momentos. La embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y en contacto con las autoridades locales”, han afirmado Fuentes de Exteriores.

Otra tragedia similar en 2021 No es la primera vez que este tipo de tragedia golpea a un catalán en Arabia Saudí. En octubre de 2021, Arnau Galindo, un bailarín de Gavà de 27 años, falleció en otro accidente viario.

La embajada, en contacto La embajada de España en Riad está ofreciendo atención consular a los afectados y a sus familiares, y se encuentra en contacto con las autoridades locales.

Dos hospitalizados Las autoridades saudíes han confirmado al Gobierno español la muerte en un accidente de tráfico de un hombre y una mujer, así como la hospitalización de las otras dos víctimas