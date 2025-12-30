En Directo
Dos heridos
Última hora del accidente mortal en Arabia Saudí, en directo: mueren dos turistas catalanes y dos resultan hospitalizados
Mueren dos catalanes y otros dos resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí
Dos catalanes han muerto y otros dos han resultado heridos, uno de ellos de consideración grave, en un accidente de tráfico en Arabia Saudí.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias:
Fallecimiento de un hombre y una mujer
“Las autoridades saudíes han confirmado el fallecimiento en accidente de tráfico de un hombre y una mujer de nacionalidad española en Arabia Saudí. Otros dos ciudadanos españoles se encuentran hospitalizados en estos momentos. La embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y en contacto con las autoridades locales”, han afirmado Fuentes de Exteriores.
Otra tragedia similar en 2021
No es la primera vez que este tipo de tragedia golpea a un catalán en Arabia Saudí. En octubre de 2021, Arnau Galindo, un bailarín de Gavà de 27 años, falleció en otro accidente viario.
La embajada, en contacto
La embajada de España en Riad está ofreciendo atención consular a los afectados y a sus familiares, y se encuentra en contacto con las autoridades locales.
Dos hospitalizados
Las autoridades saudíes han confirmado al Gobierno español la muerte en un accidente de tráfico de un hombre y una mujer, así como la hospitalización de las otras dos víctimas
Dos parejas de turismo
Los cuatro estaban realizando un viaje de turismo juntos y sufrieron el accidente a unos 1.000 kilómetros de la capital del país, Riad. El grupo estaba formado por dos parejas. Los dos heridos son un hombre (de 67 años), en estado grave, y una mujer (de 53), que estaría leve.
