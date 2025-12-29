Trump asegura que EEUU ha destruido "una gran instalación" de producción de drogas en suelo de Venezuela

De un modo ambiguo y desconcertante, y para añadir mayor incertidumbre al desenlace del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, Donald Trump aseguró durante una entrevista radiofónica que la semana pasada Estados Unidos destruyó "una gran instalación" en el país sudamericano, supuestamente relacionada con el narcotráfico. "Funcionarios estadounidenses dijeron que Trump se refería a una instalación de drogas en Venezuela y que había sido eliminada, pero no proporcionaron detalles. Los oficiales militares dijeron que no tenían información que compartir, y la Agencia Central de Inteligencia se negó a hacer comentarios. Tampoco la Casa Blanca", ha consignado este lunes The New York Times. El Palacio de Miraflores se ha mantenido en silencio.

De acuerdo con el diario neoyorquino, el magnate republicano hizo ese confuso anuncio el pasado viernes durante una entrevista con John Catsimatidis, el multimillonario republicano que es propietario de la estación de radio WABC de esa ciudad. La conversación giraba alrededor de la campaña de Washington en el Caribe sur y el Pacífico colombiano que ha provocado más de 100 muertes como consecuencia de los ataques contra las presuntas narcolanchas. De la nada, Trump dijo: "Tienen una gran planta o una gran instalación de donde proceden los barcos", a lo que añadió: "Hace dos noches la destruimos".

De ser veraz la afirmación, se trataría del primer ataque "terrestre" contra Venezuela. "No ha habido ningún informe público sobre un ataque por parte del Gobierno venezolano ni de ninguna otra autoridad de la región", ha subrayado no obstante NYT. "Aunque algunos funcionarios calificaron la instalación atacada como un centro de producción de drogas, no está claro qué papel habría desempeñado en el tráfico de narcóticos". Recordó que Venezuela "no ha sido un gran productor" de drogas. Queda por el momento en una nebulosa también el tipo de ataque efectuado. Meses atrás, cuando se iniciaron los hundimientos de embarcaciones, el presidente autorizó a la CIA a comenzar a planificar "operaciones encubiertas" dentro de Venezuela, incluso de carácter letal. "No está claro qué operaciones tenía Trump en mente para la CIA, pero podrían incluir tanto operaciones de sabotaje como operaciones psicológicas destinadas a incitar a Maduro a cometer algún error", ha añadido The New York Times.

"Bloqueo total"

La noticia se conoce después de horas de silencio marcadas por la Navidad y precedidas por los incidentes relacionados con la decisión de Trump de efectuar un "bloqueo total" de los buques petroleros sancionados por EEUU que entran y salen de Venezuela para ahogar económicamente al Gobierno de Nicolás Maduro.

La determinación de EEUU de estrangular la actividad petrolera que es la matriz económica venezolana presenta por estos días una paradoja: la multinacional norteamericana Chevron aún mantiene sus operaciones en ese país pese a las sanciones que Trump redobló desde que asumió la presidencia. La licencia especial emitida por el Departamento del Tesoro que habilita actividades limitadas en asociación con la estatal Pdvsa no ha sido por el momento afectada a pesar del sostenido incremento de la tensión bilateral. Para el portal Efecto Cocuyo, esta excepción "busca objetivos estratégicos: evitar que competidores como China o Rusia llenen el vacío, recuperar deudas pendientes y preservar la seguridad energética estadounidense". Chevron produce entre 150.000 y 200.000 barriles diarios. Eso representa entre el 10% y 25% de la producción total venezolana, que la agencia loomberg calcula en 800.000 a 900.000 barriles por día. Este crudo pesado se exporta de manera total a refinerías estadounidenses en el Golfo de México.

Excarcelaciones

"Pretender utilizar amenazas contra un pueblo es un crimen, es lo más contrario a Cristo, usar la fuerza tipo Goliat contra un pueblo, es un crimen", dijo en tanto Maduro a los militares venezolanos en el mensaje de fin de año a la institución, a la que le pidió estar preparada para cualquier eventualidad.

En este contexto tuvieron lugar las 99 excarcelaciones de presos políticos. Quedan no obstante detenidas más de 900 personas, en su mayoría encerradas tras las protestas de finales de julio de 2024 cuando la oposición salió a reivindicar la victoria en las urnas de Edmundo González Urrutia. Pero también han existido casos de personas castigadas por dar su opinión en las redes sociales sobre la negativa de las autoridades electorales a presentar las actas que validaran el triunfo de Maduro.

Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, ganadora este año del Premio Nobel de la Paz, calificó de actos propagandísticos las recientes liberaciones. "Estas personas han sido excarceladas con medidas cautelares, causas penales abiertas y grilletes, prácticamente". Todavía se encuentran entre rejas la abogada Rocío San Miguel, de 59 años, el periodista y cineasta, José Raúl Amiel, de 76 años de edad, a quien habían arrestado en mayo pasado, y un menor de edad.