Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora de la reunión Trump-Zelenski en Florida

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Este domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunen en Florida para ultimar los detalles de la propuesta del plan de paz impulsado por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Al menos 15 heridos en el descarrilamiento del tren Interoceánico en el estado mexicano de Oaxaca

