Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora de la reunión Trump-Zelenski en Florida

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Este domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunen en Florida para ultimar los detalles de la propuesta del plan de paz impulsado por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos" Los presidentes de EEUU y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, han coincidido este sábado al término de su reunión en Florida (EEUU) que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está "muy cerca" aunque el mandatario norteamericano ha reconocido que todavía quedan "uno o dos asuntos muy espinosos por tratar". "Hemos tratado un 95 por ciento de las cuestiones, aunque no me gusta hablar de porcentajes", ha manifestado Trump al comienzo de su comparecencia conjunta ante los medios. "A mí me parece", ha insistido en otro momento de la comparecencia, "que estamos mucho más cerca que nunca en lo que concierne a ambas partes".

Trump: "Queremos negociar con Europa, van a tener un papel fundamental en esta negociación" Trump: "Queremos negociar con Europa, van a tener un papel fundamental en esta negociación". El presidente de Estados Unidos ha anunciado que se reunirán con los líderes europeos en enero. "En Washington o donde sea", ha expresado.

Reunión con los líderes europeos Trump: "Los líderes europeos han invertido mucho dinero en ayudar a Ucrania, vamos a reunirnos próximamente, en Washington o en cualquier otro lado"