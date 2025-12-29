DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Israel, primer Estado de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia Israel se ha convertido este viernes en el primer Estado miembro de Naciones Unidas que reconoce formalmente la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia siguiendo, ha anunciado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "el espíritu de los Acuerdos de Abraham" de normalización de relaciones con países árabes a iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con este paso, Tel-Aviv consolida un aliado en el mar Rojo, a menos de 500 kilómetros de las posiciones hutíes en Yemen. La decisión ha indignado a la Liga Árabe y la Unión Africana.

Israel ordena actuar "con contundencia" tras la muerte de dos personas en un ataque palestino El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó este viernes al Ejército responder "con contundencia e inmediatez" contra la aldea palestina de la que procede el presunto agresor en el atropello y apuñalamiento que ha causado dos muertos en el norte de Israel. "El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel actuar con contundencia e inmediatez contra la aldea de Qabatiya, de donde provenía el terrorista asesino. Todos los terroristas deben ser localizados y desmantelados, y la infraestructura terrorista en la aldea debe ser destruida", dice un comunicado castrense.