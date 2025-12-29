Muertos y desaparecidos al naufragar el barco de una familia valenciana en Indonesia: última hora en directo

Agradecimiento a los rescatistas

La menor rescatada regresará en los próximos días a Valencia (España), mientras su madre seguirá en el país para seguir las labores de búsqueda de su marido, explicó a EFE Enrique Ortuño, abuelo materno de la pequeña, quien ha señalado que el padre de la menor ha viajado ya a Indonesia para traer de vuelta a la niña.

Las familias de los desparecidos han querido agradecer las muestras de cariño recibidas y el apoyo de las autoridades y fuerzas de seguridad de Indonesia, al tiempo que han pedido mantener la búsqueda hasta encontrar a sus familiares.

"Estamos profundamente agradecidos por ello", han afirmado en un comunicado conjunto, en el que también agradecen el apoyo que les están ofreciendo las autoridades locales en Indonesia y especialmente el cuerpo diplomático español.

Las familias han pedido que "este esfuerzo se mantenga vigente" hasta encontrar a sus familiares y que continúen los esfuerzos en la búsqueda, además de insistir en que su "confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos".

También han agradecido a los medios de comunicación "el interés y respeto mostrado hasta el momento", y han indicado que miembros de las diferentes familias están viajando a Indonesia para unirse a las tareas de búsqueda.