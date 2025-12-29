Muertos y desaparecidos al naufragar el barco de una familia valenciana en Indonesia: última hora en directo

En Directo
Tragedia en Indonesia: una familia valenciana desaparece en un naufragio
Los equipos de rescate de Indonesia ampliaron este domingo el área de búsqueda de un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.
EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y toda la información sobre esta noticia.
Sigue la búsqueda de los cuatro españoles
El hallazgo, realizado por residentes locales que han informado del hallazgo al equipo conjunto de búsqueda y rescate, se ha producido en el primer día en el que las autoridades han ampliado el área de búsqueda. En este contexto, Dulhasan ha afirmado que el equipo de búsqueda y rescate continúa buscando a las víctimas del barco hundido y que estas operaciones continuarán durante la semana, mientras aún quedarían tres personas desaparecidas, el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín (44), y otros dos menores, un hijo del propio Martín y otro de su pareja, Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada junto a otra de sus hijas.
Pendiente de identificación
Al hilo, la institución ha indicado que el cuerpo ha sido trasladado al Hospital Regional de Komodo para su identificación forense, mientras que "la familia de la víctima ha acompañado el proceso para confirmar médicamente la identidad" de la misma. El jefe de la oficina de Maumere y coordinador del operativo, Fathur Rahman, ha señalado que el cadáver ha sido hallado a "aproximadamente una milla náutica de la ubicación en la que se sospecha que se hundió el barco". A su vez y en el mismo sentido, el jefe de la Subdirección de Operaciones de la misma oficina, Asfan Dulhasan, ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia Antara News que el cuerpo correspondería a "una niña pequeña, de aproximadamente doce años".
Hallado el cuerpo de una niña presuntamente víctima del hundimiento
Las autoridades de Indonesia han anunciado este lunes el hallazgo del cuerpo de una niña de doce años que correspondería a una de las menores españolas que viajaba junto a su familia en la embarcación hundida en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo. "El Equipo Conjunto de Búsqueda y Rescate ha encontrado un cuerpo presuntamente víctima del hundimiento del barco a motor Putri Sakinah en aguas cercanas a la isla de Padar, Labuan Bajo, (en la provincia de) Nusa Tenggara Oriental", ha afirmado la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia a través de Facebook.
Mateo L. Belarte
El capitán del barco hundido en Indonesia, sobre los valencianos desaparecidos: "No tuvieron tiempo de salir"
Mientras continúa la búsqueda de los cuatro miembros de una familia valenciana desaparecidos en el naufragio de un barco en Indonesia, empiezan a llegar los primeros testimonios sobre cómo se produjo la tragedia.
Según las informaciones que están recogiendo este domingo los medios locales, el padre, Fernando Martín, y los tres niños que continúan en paradero desconocido (un hijo del matrimonio y dos de su mujer, Andrea Ortuño) se encontraban en un camarote de la parte inferior del barco cuando esta comenzó a llenarse de agua fruto del fuerte oleaje y no tuvieron tiempo de salir a cubierta. La madre se hallaba más arriba con la cuarta menor y sí pudo escapar, siempre según la versión del capitán recogida por The New Bali News.
Suspenden este domingo la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia sin resultado
El tercer día del operativo de búsqueda de los cuatro miembros de la familia valenciana desaparecida en el naufragio de Indonesia se ha suspendido por la caída de la noche en el país asiático. Durante la jornada de hoy se ha recuperado un chaleco salvavidasde perteneciente al barco hundido, el KM Putri Sakinah, según ha informado el periódico local The Hey Bali News.
El equipo de rescate halló el chaleco sobre las 9.30 hora local a unas 1,61 millas náuticas (2,98 kilómetrios) de distancia del lugar del naufragio, lo que podría dar una esperanzadora pista para encontrar a Fernando Martín Carreras y sus tres hijos desaparecidos
Agradecimiento a los rescatistas
La menor rescatada regresará en los próximos días a Valencia (España), mientras su madre seguirá en el país para seguir las labores de búsqueda de su marido, explicó a EFE Enrique Ortuño, abuelo materno de la pequeña, quien ha señalado que el padre de la menor ha viajado ya a Indonesia para traer de vuelta a la niña.
Las familias de los desparecidos han querido agradecer las muestras de cariño recibidas y el apoyo de las autoridades y fuerzas de seguridad de Indonesia, al tiempo que han pedido mantener la búsqueda hasta encontrar a sus familiares.
"Estamos profundamente agradecidos por ello", han afirmado en un comunicado conjunto, en el que también agradecen el apoyo que les están ofreciendo las autoridades locales en Indonesia y especialmente el cuerpo diplomático español.
Las familias han pedido que "este esfuerzo se mantenga vigente" hasta encontrar a sus familiares y que continúen los esfuerzos en la búsqueda, además de insistir en que su "confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos".
También han agradecido a los medios de comunicación "el interés y respeto mostrado hasta el momento", y han indicado que miembros de las diferentes familias están viajando a Indonesia para unirse a las tareas de búsqueda.
Indonesia refuerza el operativo de búsqueda para los cuatro españoles desaparecidos
Los equipos de rescate de Indonesia reforzaron este domingo el operativo de búsqueda para tratar de localizar a los cuatro españoles desaparecidos desde el hundimiento el pasado viernes de un barco turístico en aguas cerca de la isla de Padar, en el este del archipiélago.
Alrededor de las 21:00 hora local (13:00 GMT) arribó al puerto de Labuan Bajo, cercano al lugar del incidente y uno desde donde actúan los rescatistas, el barco de KN Puntadewa, uno de los principales en la región de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS).
En el navío, que tiene previsto partir al alba del lunes hacia las aguas del norte de Padar, viajan 27 tripulantes, que se unirán a los 70 efectivos, incluidos equipos de buzos, que participaron en el operativo este domingo, que concluyó al anochecer.
"Si el mar está en calma tardaremos una hora en llegar, si hay oleaje quizás tres horas", apuntó a EFE Yudha, miembro de BASARNAS, mientras esperaba en el puerto la llegada del navío.
"Las familias están informadas al momento y son plenamente conscientes de las dificultades"
En esta línea, la representante del Ejecutivo central ha recalcado que "toda la Embajada de España en Yacarta está a disposición de los familiares y ha contactado con todas las partes, porque hay varias familias implicadas".
Sobre el comunicado que han hecho público las familias en las que ruegan que se mantengan "vigentes" los esfuerzos para localizar a sus seres queridos, la delegada ha señalado que "las comunicaciones con las autoridades de Yakarta son permanentes y se está trabajando".
Ha agregado que "cada país tiene fijados y marcados sus procedimientos". "La comunicación es constante con ellos y las familias están informadas al momento y son plenamente conscientes de las dificultades y de la situación terrible que se esta viviendo", ha zanjado.
Bernabé dice que hoy es un día "clave" en la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que el de hoy es un día "clave" en el operativo de búsqueda de las cuatro personas desaparecidas --el entrenador de fútbol Fernando Martín y tres de sus hijos menores de edad-- en un naufragio en Indonesia.
"Hoy es un día muy importante, un día clave en el que se están llevando a cabo los trabajos de búsqueda por parte de las autoridades locales y de Yakarta y de los que la familia está informada en tiempo real", ha manifestado la delegada a preguntas de los medios de comunicación.
En este sentido, ha recordado que se ha ampliado la zona de búsqueda y "se ha sectorizado". Además, "hay una climatología adecuada hoy para poder hacer esas búsquedas y continuarán esos trabajos".
Bernabé ha transmitido "todo el cariño y todo el afecto" a los familiares de las víctimas, tanto los que hoy están en España como a los que se han desplazado a Yacarta. Se trata, ha comentado, de una familia "muy querida y muy reconocida por el mundo del deporte y la hostelería" y está recibiendo "multitud de mensajes, de afecto y de cariño desde todos los ámbitos del país". "España entera ha sufrido desde el momento que hemos conocido el terrible suceso", ha aseverado.
La niña vuelve, la madre se queda
La niña rescatada tras naufragar la embarcación en la que viajaba junto a parte de su familia en Indonesia regresará en los próximos días a Valencia, mientras su madre, rescatada junto a ella, seguirá en el país, donde siguen las tareas de búsqueda de las cuatro personas desaparecidas. Así lo ha explicado a EFE Enrique Ortuño, abuelo materno de la pequeña, quien ha señalado que el padre de la menor ha viajado ya a Indonesia para traer de vuelta a la niña, quien ya cuenta con el visado para poder viajar a España. La madre, Andrea Ortuño, se quedará en el país para seguir las labores de búsqueda de su marido, Fernando Martín, y de los tres menores desaparecidos.
