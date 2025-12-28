Un terremoto de magnitud 6 en Perú causa heridos leves y daña viviendas en el norte del país

El sismo de magnitud 6 que se sintió en Lima y varias ciudades del norte de Perú dejó a varias personas con heridas leves y causó daños en viviendas y otras infraestructuras, informaron este domingo fuentes oficiales y medios locales.

El movimiento telúrico, registrado a las 21:51 horas de este sábado (02:51 GMT del domingo) y con epicentro frente a la ciudad costera de Chimbote, en la región de Áncash, se sintió también en Lima y otros regiones como Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali.

De acuerdo con los informes preliminares de los centros de operaciones de emergencia regional (COER), difundidos por medios locales, las localidades más afectadas fueron La Libertad y Áncash, donde se atendió a varias personas en centro médicos y se registraron daños en viviendas.

En Trujillo, la capital de La Libertad y ubicada a unos 550 kilómetros al norte de Lima, se presentaron derrumbes y otros daños en los distritos de La Esperanza, Alto Trujillo y Virú.

En La Esperanza, una persona fue rescatada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) al quedar atrapada por la caída del techo de su vivienda, mientras que en Alto Trujillo una familia se salvó de morir luego de que su casa estuviera a punto de derrumbarse.

En Virú, el sismo también fue sentido con gran intensidad, por lo que los especialistas evalúan el estado de las viviendas, al igual que en localidades de las provincias de Ascope, Pacasmayo, Chepén, Gran Chimú, Julcán y Santiago de Chuco.

Por otra parte, en el sector de Nuevo Chao una persona fue llevada a un centro médico después de que la pared de una vivienda se desplomara, mientras que en Virú otra resulto herida tras sufrir una caída.

En esta última localidad se reportó el colapso de una vivienda y la caída de un tanque de agua que afectó el sistema de alumbrado público en la zona.

Por su parte, en Áncash, el sismo causó daños leves en los distritos de Chimbote y Cáceres, mientras que un hospital presentó grietas y la caída de baldosas del techo, así como averías de equipos y un corte de electricidad.

El sismo de magnitud 6 tuvo su epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en el océano Pacífico, y una hora después se produjo una réplica en la misma zona, que alcanzó una magnitud de 4,1, mientras que a las 0.17 horas de este domingo (05.17 GMT) se registró otro movimiento, de magnitud 4,3, según lel Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.