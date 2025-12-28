Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rusia prosigue sus ataques poco antes de la reunión entre Zelenski y Trump en Florida

La ofensiva afectó a zonas residenciales e infraestructuras en Jerson y dejaron a parte de la ciudad sin electricidad

Personas caminan por una calle oscura durante un corte de electricidad en Ucrania

Personas caminan por una calle oscura durante un corte de electricidad en Ucrania / SERGEY DOLZHENKO / EFE

EFE

Berlín
Las fuerzas armadas rusas han proseguido sus ataques contra Ucrania poco antes de la reunión que mantendrán este domingo en Florida el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente de EEUU, Donald Trump sobre un plan de paz.

Los rusos lanzaron un ataque contra zonas residenciales e infraestructuras críticas en Jerson y dejaron a parte de la ciudad sin electricidad, informo en su cuenta de Facebook el jefe de la administración militar de la región, Jaroslav Schanko.

"Terroristas rusos han lanzado una vez más un gran ataque con lanzamiento múltiple de misiles sobre la ciudad. Zonas residenciales e importantes infraestructuras están en llamas", escribió Schanko.

"De momento estamos recabando información sobre víctimas", agregó.

En la noche también hubo ataques contra Dnipropetrovsk que alcanzaron una institución educativa, una granja y un gasoducto, informó la administración militar en Telegram.

Un día antes hubo un ataque generalizado contra Kiev que causó al menos un muerto y una veintena de heridos y llevó a Zelenski a decir que Rusia responde con drones y misiles a los esfuerzos de paz.

