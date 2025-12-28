Polonia planea invertir 2.000 millones de euros en defensa antidrones ante la amenaza de Rusia

Las autoridades de Polonia han informado de un nuevo proyecto de infraestructura de defensa antidrones que pretenden instalar en su frontera este para neutralizar la amenaza de Rusia y en el que planea invertir hasta 2.000 millones de euros.

El viceministro de Defensa de Polonia, Cezary Tomczyk, ha indicado en una entrevista al diario británico 'The Guardian' que las primeras instalaciones estarán listas en los próximos seis meses, pero que la finalización del proyecto tardará al menos dos años.

El nuevo sistema de defensa aspira a proteger el espacio aéreo polaco de las incursiones de drones rusos, después de que en septiembre el primer ministro polaco, Donald Tusk, invocara el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte tras interceptar casi una veintena de aparatos no tripulados supuestamente de origen ruso.

Las defensas estarían equipadas con ametralladoras, cañones, misiles y sistemas de interferencia de drones; sin embargo, la mayoría de estos equipos militares se usarían "solo en condiciones extremas o de guerra".

Las autoridades polacas financiarán este nuevo plan de defensa con fondos europeos del programa de préstamos SAFE y otra parte correrá a cargo del presupuesto nacional del país.

"Lo cierto es que mientras Ucrania se defienda y luche contra Rusia, Europa no corre el riesgo de una guerra en el sentido estricto de la palabra. En cambio, nos enfrentaremos a provocaciones y actos de sabotaje", ha sostenido Cezary Tomczyk.

Tras la masiva incursión de drones rusos, Tusk declaró que lo sucedido era "una lección importante para todos". "Estamos listos para repeler tales provocaciones y ataques. Estamos bien preparados, la situación es grave y hoy nadie duda de que debemos prepararnos para diversos escenarios", aseveró.