Incidente en Japón
Un lobo se escapa de su jaula en un zoo de Tokio y obliga a cerrar el parque
El centro ha pedido a los visitantes que se refugien en el interior de edificios
Los conservacionistas exigen por escrito al Govern catalán que catalogue al lobo "en peligro de extinción"
Barcelona lanza un concurso internacional para diseñar el Bioscope, su nuevo centro de biodiversidad
Un lobo gris se ha escapado de su jaula este domingo en el Parque Zoológico de Tama, situado en el suburbio de Hino, al oeste de Tokio (Japón), lo que ha obligado a los responsables del recinto a suspender temporalmente la entrada de visitantes y a activar un protocolo de seguridad, pidiendo a los visitantes que se refugien.
Según ha informado el propio zoológico a través de la red social X, la medida se ha adoptado para garantizar la seguridad de las personas presentes en el parque. En su comunicado, el centro ha pedido a quienes ya se encontraban dentro que mantuvieran la calma y que se reunieran frente a la puerta principal o en el interior de los edificios del parque. “Un lobo se ha escapado en el zoológico. Para garantizar la seguridad, suspendemos temporalmente la entrada”, han señalado.
De acuerdo con la cadena pública japonesa NHK, uno de los trabajadores del parque ha alertado a los responsables del zoo tras detectar la presencia del animal en una de las zonas destinadas a los visitantes alrededor de las 10:00 hora local (01:00 GMT). El lobo ha permanecido suelto por el recinto durante aproximadamente cuatro horas.
El animal es uno de los dos lobos grises que se encuentran actualmente en el Parque Zoológico de Tama, un centro que abrió sus puertas en la década de 1950 como una extensión del conocido zoológico de Ueno, en la capital japonesa.
Finalmente, el zoológico ha confirmado que el lobo ha sido capturado y que se encuentra a salvo. Asimismo, ha anunciado que el parque continuará cerrado durante el resto de la jornada de este domingo. No constan heridos como consecuencia del incidente
