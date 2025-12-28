Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora de la reunión Trump-Zelenski en Florida

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Zelenski espera cerrar hoy un acuerdo de paz en su reunión con Trump
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirá hoy domingo en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en busca de su aprobación para una nueva propuesta destinada a poner fin al conflicto con Rusia, que se prolonga por casi cuatro años.
El plan de 20 puntos, fruto de semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, carece del visto bueno de Moscú, y el encuentro cara a cara en Florida se producirá tras un masivo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev.
La paz en Ucrania requiere "una Rusia dispuesta" a cooperar, dice primer ministro de Canadá
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, condenó el sábado la "barbarie" de los nuevos ataques rusos en Kiev y recalcó que cualquier acuerdo de paz en Ucrania requeriría "una Rusia dispuesta" a cooperar, mientras recibía al presidente ucraniano Volodimir Zelenski. "Tenemos las condiciones... para una paz justa y duradera, pero eso requiere una Rusia dispuesta, y la barbarie que vimos anoche... demuestra lo importante que es que nos mantengamos al lado de Ucrania", dijo Carney durante un encuentro con Zelenski en Halifax. El líder ucraniano hizo una escala de camino a Florida, donde se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.
Zelenski califica de "muy importante" la reunión que mantendrá el domingo con Trump
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que la reunión que mantendrá mañana con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Florida (EE.UU.) es "muy importante". Zelenski, que este sábado hizo escala en Halifax (Canadá), de camino a Florida, para reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó poco después de llegar a Canadá que los momentos vividos en la noche del viernes, cuando Rusia lanzó un ataque "con más de 500 drones y docenas de misiles", fueron "muy difíciles". "Es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz y realmente demuestra que (Vladímir) Putin no quiere paz", declaró.
Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania
Las autoridades rusas han anunciado este sábado la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania, en el marco de los avances en la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, y en medio de las negociaciones para un alto el fuego. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, ha informado a Putin de que sus tropas han "liberado" la localidad de Dimitrov, en Donetsk, y de Huliaipole, en Zaporiyia, según recoge el Kremlin. En este sentido, Gerasimov ha destacado que el Ejército ruso "avanza en todas direcciones", mientras que el Mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania "intenta, sin éxito, detener" su avance. Por su parte, Putin, durante una visita a uno de los puestos de mando de las tropas, ha dado su visto bueno a los últimos avances: "Veo que todas las tareas que tenemos por delante se están llevando a cabo de acuerdo con el plan especial de operaciones militares aprobado y desarrollado por el Estado Mayor".
Fuertes explosiones en Kiev tras conocerse la reunión Trump-Zelenski
Potentes explosiones han sacudido Kiev esta madrugada, según ha constatado una periodista de la AFP, al tiempo que las autoridades han advertido que la capital de Ucrania se encuentra bajo amenaza de un ataque con misiles.
Mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dispone a viajar a Florida para reunirse mañana con su homólogo estadounidense, Donald Trump, todo el país se ha visto afectado por alertas aéreas poco después de las 2.00 hora local (1.00 en la España peninsular), según las autoridades.
Zelenski anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se reunirá el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, en Florida, unos días después de que revelara el contenido del borrador del plan de paz. "Será el fin de semana. Creo que el domingo, en Florida, cuando nos reuniremos con el presidente Trump", ha confirmado Zelenski, quien ha señalado que se abordará el contenido del nuevo borrador, incluidas las garantías de seguridad y asuntos económicos, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.
España ha formado al 10% de los militares ucranianos instruidos en la misión de asistencia militar a Ucrania de la UE
España ha instruido al 10% de los más de 8.500 militares formados en el marco de la misión de la Unión Europea de Asistencia Militar a Ucrania (EUMAM UA) en los más de tres años desde que se inició, en octubre de 2022 a raíz de la guerra de Rusia. Este año se han impartido, por primera vez, los módulos de instrucción en medicina hiperbárica, operaciones de interdicción marítima, planeamiento táctico de operaciones especiales, manejo de municiones con seguridad o empleo del dron Black Hornet. Los nuevos condicionantes del conflicto, unidos a un nivel de instrucción del militar ucraniano más elevado, han repercutido en la necesidad de una instrucción más especializada que a desde el conocimiento de plataformas específicas y su mantenimiento hasta el fomento y desarrollo del liderazgo.
Rusia retoma los contactos con EEUU tras analizar el nuevo plan de paz para Ucrania
El Kremlin anunció este viernes que Rusia ha retomado los contactos con Estados Unidos tras analizar el nuevo plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos. "Por encargo del presidente (Vladímir) Putin, se produjo un contacto entre representantes de la Administración de Rusia y Estados Unidos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Precisó que por parte rusa el encargado fue el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, mientras por la estadounidense "hubo varios interlocutores".
Rusia condena en ausencia a 5 años de cárcel a la fundadora de portal independiente Meduza
La justicia rusa condenó este viernes a cinco años de cárcel a Galina Tímchenko, fundadora del portal de noticias Meduza, bloqueado por las autoridades rusas desde el comienzo de la guerra en Ucrania.El tribunal acusó a Timchenko de seguir realizando actividades en una organización que fue declarada en 2023 "indeseable" por la Fiscalía General. Timchenko, que trabaja desde hace años en Riga, capital de Letonia, ya había sido declarada en mayor pasado en busca y captura por el Ministerio de Interior.
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia
El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes nuevos avances en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia. "Unidades del grupo de fuerzas Este siguen avanzando en las profundidades de las defensas enemigas y, a raíz de acciones decisivas, liberaron la localidad de Kosovtsevo, en Zaporiyia", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
