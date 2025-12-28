Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muertos y desaparecidos al naufragar el barco de una familia valenciana en Indonesia: última hora en directo

Barcelona
Los equipos de rescate de Indonesia ampliaron este domingo el área de búsqueda de un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y toda la información sobre esta noticia.

