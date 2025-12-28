Muertos y desaparecidos al naufragar el barco de una familia valenciana en Indonesia: última hora en directo

Los equipos de rescate de Indonesia ampliaron este domingo el área de búsqueda de un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

Avería en el motor Según el informe preliminar del incidente, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio.

La clave: dar con la ubicación Fathur Rahman, director del equipo de rescate en la región de Maumere, encargada de la misión, explicó este domingo a EFE que durante esta tercera jornada la búsqueda se centrará en "determinar la posición del casco del barco" hundido ya que, según el testimonio del capitán del navío, los cuatro desaparecidos fueron vistos por última vez en su camarote. La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20:30 del viernes (13:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo. "Hemos preparado buzos, pero debemos asegurarnos de la ubicación de los restos del barco", remarcó Fathur, después de que los equipos de búsqueda encontraran ayer flotando algunos restos del navío.

Se espera que otros 27 rescatistas y personal de apoyo lleguen a la zona del incidente esta noche, a bordo del buque de rescate Puntadewa, que zarpó a las 10:30 hora local (2:30 GMT) con destino a Labuan Bajo, en isla de Flores.

80 rescatistas Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos; dos niños y una niña. Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico. El SAR aseguró que 80 personas trabajan en la operación de búsqueda, por la que también se han desplegado al menos cuatro embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad, entre otros.

Continúan las condiciones adversas "Un oficial de la embajada ya ha llegado a Labuan Bajo", han adelantado estas fuentes diplomáticas para seguidamente apostillar que las autoridades del país asiático les han confirmado que continúan las labores de rescate y que podrían extenderse "hasta tres o cuatro días". Las autoridades portuarias de la zona han atribuido el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura. "Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial", ha declarado a la agencia indonesia el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto. La isla de Padar permanecerá cerrada al turismo este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.

Su primer gran viaje juntos La familia realizaba su primer gran viaje juntos con motivo de las vacaciones navideñas. El barco transportaba a once personas cuando se hundió la noche del viernes cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali. El dispositivo de emergencia pudo salvar a siete personas, entre ellas la madre y hermana de los fallecidos, cuatro tripulantes y un guía turístico. Las autoridades de Indonesia han confirmado a la familia en España el rescate de la madre y de una de sus hijas, mientras continúan con la búsqueda de los cuatro desaparecidos. A este respecto, fuentes diplomáticas señalan que las labores de rescate podrían extenderse hasta tres o cuatro días.

Dos familiares de los desaparecidos en el naufragio en Bali viajan a Indonesia Dos familiares de los cuatro valencianos desaparecidos en el naufragio de una embarcación en Bali, un adulto y cuatro menores con edades comprendidas entre los 12 y 9 años, viajan hacia la República de Indonesia, para dar apoyo a la mujer y su hija que sobrevivieron al hundimiento de la embarcación en la que viajaban, el pasado viernes. Los cuatro miembros de esta familia valenciana que continúan desaparecidos tienen "pocas probabilidades de hallarlos con vida", según ha explicado a Levante-EMV Enrique Ortuño, abuelo y suegro de los desaparecidos en el naufragio de una embarcación en Indonesia. Ortuño es el propietario del restaurante El Coso del Mar, un conocido establecimiento del Paseo Neptuno de València. Y su yerno, el adulto desaparecido, es Fernando Martín Carreras, de 44 años, que es el entrenador del Valencia CF Femenino B, aunque en la pasada temporada formó parte del staff como segundo entrenador del primer equipo femenino valencianista.