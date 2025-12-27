Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LluviasNaufragio IndonesiaCáncerEmbalses catalanesOficinas GeneralitatUcraniaNavidadJosé ElíasDonaciones padres-hijosTerrassa
instagramlinkedin

Guerra en Ucrania

Zelenski califica de "muy importante" la reunión que mantendrá el domingo con Trump para intentar pactar el plan de paz para Ucrania

El presidente ucraniano se reunirá en Canadá con Mark Carney antes de su encuentro con el mandatario estadounidense

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. / EP

EFE

Toronto
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que la reunión que mantendrá mañana con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Florida (EE.UU.) es "muy importante".

Zelenski, que este sábado hizo escala en Halifax (Canadá), de camino a Florida, para reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó poco después de llegar a Canadá que los momentos vividos en la noche del viernes, cuando Rusia lanzó un ataque "con más de 500 drones y docenas de misiles", fueron "muy difíciles".

"Es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz y realmente demuestra que (Vladímir) Putin no quiere paz", declaró.

Por su parte, Carney afirmó que las negociaciones para alcanzar una paz "justa y duradera" en Ucrania están en un momento "crucial".

El líder canadiense añadió que existen "las condiciones y la posibilidad" para la paz, pero que para alcanzarla es necesaria "la voluntad" de Rusia.

Carney también declaró que "estamos a punto de iniciar negociaciones con el presidente Trump, quien ha creado las condiciones clave para una paz justa y duradera".

El primer ministro reveló que, tras la bilateral que mantendrá con Zelenski en Halifax, se realizará una reunión virtual con el resto de los integrantes de la Coalición de los Voluntarios.

En las últimas horas, Zelenski ha estado desarrollando una intensa actividad diplomática de cara a la reunión que mantendrá el domingo con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El viernes, Zelenski mantuvo conversaciones telefónicas con Carney; con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Noticias relacionadas y más

La reunión entre Zelenski y Trump se centrará en el borrador del plan de paz que Zelenski hizo público esta semana, así como en las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y en un acuerdo económico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro miembros de una familia española desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia
  2. El champán, espejo de la decadencia de Francia
  3. Zelenski desvela el plan de paz pactado con Trump y abre la puerta a retirar sus tropas del Donbás
  4. El Gobierno de Maduro excarcela a 71 detenidos tras las presidenciales de Venezuela
  5. Del hachazo de EEUU a la reducción europea: viaje al menguante gasto en ayuda humanitaria
  6. Trump asegura haber atacado posiciones del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria
  7. ¿Por qué interviene EEUU en Nigeria? ¿Hay persecución de cristianos? Claves para entender el ataque de Trump
  8. Muere Isabelle Marciniak, campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica, a los 18 años

Jair Bolsonaro será sometido a procedimiento médico por crisis de hipo

Jair Bolsonaro será sometido a procedimiento médico por crisis de hipo

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia

Zelenski califica de "muy importante" la reunión que mantendrá el domingo con Trump para intentar pactar el plan de paz para Ucrania

Zelenski califica de "muy importante" la reunión que mantendrá el domingo con Trump para intentar pactar el plan de paz para Ucrania

Segundo día consecutivo de operación militar israelí en la aldea palestina de Qabatiya

Segundo día consecutivo de operación militar israelí en la aldea palestina de Qabatiya

Tragedia en Indonesia: un padre valenciano y tres de sus hijos, víctimas del naufragio de un barco

Tragedia en Indonesia: un padre valenciano y tres de sus hijos, víctimas del naufragio de un barco

The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa

The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa

Vídeos | Un terremoto de magnitud 6,6 sacude Taiwán

Vídeos | Un terremoto de magnitud 6,6 sacude Taiwán

Detenido en Italia el presidente de una asociación palestina por supuestos vínculos financieros con Hamás