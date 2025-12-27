Zelenski califica de "muy importante" la reunión que mantendrá el domingo con Trump para intentar pactar el plan de paz para Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que la reunión que mantendrá mañana con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Florida (EE.UU.) es "muy importante".

Zelenski, que este sábado hizo escala en Halifax (Canadá), de camino a Florida, para reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó poco después de llegar a Canadá que los momentos vividos en la noche del viernes, cuando Rusia lanzó un ataque "con más de 500 drones y docenas de misiles", fueron "muy difíciles".

"Es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz y realmente demuestra que (Vladímir) Putin no quiere paz", declaró.

Por su parte, Carney afirmó que las negociaciones para alcanzar una paz "justa y duradera" en Ucrania están en un momento "crucial".

El líder canadiense añadió que existen "las condiciones y la posibilidad" para la paz, pero que para alcanzarla es necesaria "la voluntad" de Rusia.

Carney también declaró que "estamos a punto de iniciar negociaciones con el presidente Trump, quien ha creado las condiciones clave para una paz justa y duradera".

El primer ministro reveló que, tras la bilateral que mantendrá con Zelenski en Halifax, se realizará una reunión virtual con el resto de los integrantes de la Coalición de los Voluntarios.

En las últimas horas, Zelenski ha estado desarrollando una intensa actividad diplomática de cara a la reunión que mantendrá el domingo con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El viernes, Zelenski mantuvo conversaciones telefónicas con Carney; con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La reunión entre Zelenski y Trump se centrará en el borrador del plan de paz que Zelenski hizo público esta semana, así como en las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y en un acuerdo económico.