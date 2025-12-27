Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Fuertes explosiones en Kiev tras conocerse la reunión Trump-Zelenski
Potentes explosiones han sacudido Kiev esta madrugada, según ha constatado una periodista de la AFP, al tiempo que las autoridades han advertido que la capital de Ucrania se encuentra bajo amenaza de un ataque con misiles.
Mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dispone a viajar a Florida para reunirse mañana con su homólogo estadounidense, Donald Trump, todo el país se ha visto afectado por alertas aéreas poco después de las 2.00 hora local (1.00 en la España peninsular), según las autoridades.
Zelenski anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se reunirá el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, en Florida, unos días después de que revelara el contenido del borrador del plan de paz. "Será el fin de semana. Creo que el domingo, en Florida, cuando nos reuniremos con el presidente Trump", ha confirmado Zelenski, quien ha señalado que se abordará el contenido del nuevo borrador, incluidas las garantías de seguridad y asuntos económicos, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.
España ha formado al 10% de los militares ucranianos instruidos en la misión de asistencia militar a Ucrania de la UE
España ha instruido al 10% de los más de 8.500 militares formados en el marco de la misión de la Unión Europea de Asistencia Militar a Ucrania (EUMAM UA) en los más de tres años desde que se inició, en octubre de 2022 a raíz de la guerra de Rusia. Este año se han impartido, por primera vez, los módulos de instrucción en medicina hiperbárica, operaciones de interdicción marítima, planeamiento táctico de operaciones especiales, manejo de municiones con seguridad o empleo del dron Black Hornet. Los nuevos condicionantes del conflicto, unidos a un nivel de instrucción del militar ucraniano más elevado, han repercutido en la necesidad de una instrucción más especializada que a desde el conocimiento de plataformas específicas y su mantenimiento hasta el fomento y desarrollo del liderazgo.
Rusia retoma los contactos con EEUU tras analizar el nuevo plan de paz para Ucrania
El Kremlin anunció este viernes que Rusia ha retomado los contactos con Estados Unidos tras analizar el nuevo plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos. "Por encargo del presidente (Vladímir) Putin, se produjo un contacto entre representantes de la Administración de Rusia y Estados Unidos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Precisó que por parte rusa el encargado fue el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, mientras por la estadounidense "hubo varios interlocutores".
Rusia condena en ausencia a 5 años de cárcel a la fundadora de portal independiente Meduza
La justicia rusa condenó este viernes a cinco años de cárcel a Galina Tímchenko, fundadora del portal de noticias Meduza, bloqueado por las autoridades rusas desde el comienzo de la guerra en Ucrania.El tribunal acusó a Timchenko de seguir realizando actividades en una organización que fue declarada en 2023 "indeseable" por la Fiscalía General. Timchenko, que trabaja desde hace años en Riga, capital de Letonia, ya había sido declarada en mayor pasado en busca y captura por el Ministerio de Interior.
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia
El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes nuevos avances en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia. "Unidades del grupo de fuerzas Este siguen avanzando en las profundidades de las defensas enemigas y, a raíz de acciones decisivas, liberaron la localidad de Kosovtsevo, en Zaporiyia", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
Las defensas ucranianas neutralizan 73 de 99 drones rusos
Las defensas ucranianas neutralizaron durante la noche del jueves al viernes 73 de un total de 99 drones rusos, informó la Fuerza Aérea, mientras que los aparatos no tripulados que no logró detener causaron daños en infraestructuras y en tres barcos extranjeros en la costa del mar Negro. "En la noche del 26 de diciembre, el enemigo atacó con un misil balístico Iskander-M desde la zona temporalmente ocupada de Crimea, así como con 99 drones de ataque Shahed, Gerbera y de otros tipos", anunció la institución castrense en su parte diario en redes sociales. Los vehículos no tripulados despegaron desde las regiones rusas de Briansk, Kursk y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la anexionada península ucraniana de Crimea.
Zelenski anticipa reunión con Trump y dice que son posibles decisiones antes de Año Nuevo
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, avanzó este viernes que puede producirse una reunión con el líder estadounidense Donald Trump "en un futuro cercano" y apuntó que antes de Año Nuevo se puede decidir "mucho", en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania. En Telegram, Zelenski escribió que fue informado por su jefe negociador, Rustem Umérov, de los contactos regulares que mantiene con los emisarios estadounidenses.
Zelenski dice que su equipo trabaja "sin descanso" para garantizar que los documentos del plan sean "realistas"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este jueves que el equipo ucraniano trabaja "sin descanso" para garantizar que los documentos relacionados con el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sean "realistas, eficaces y fiables". Zelenski ha hablado por teléfono este jueves con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, y con Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, en una llamada en la que también han estado presentes el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrii Hnatov, entre otros. "El jefe de Estado ha trasladado su agradecimiento a los socios estadounidenses por su trabajo constructivo e intensivo, así como por sus amables palabras y saludos navideños al pueblo ucraniano. Volodimir Zelenski también ha pedido al equipo estadounidense que transmita saludos de Navidad a Donald Trump y su familia", ha señalado la Presidencia ucraniana en un comunicado.
Un tribunal condena a seis años de prisión al líder izquierdista Sergei Udaltsov por justificación del terrorismo
Un tribunal militar ruso ha condenado este jueves a seis años de prisión al activista y líder del Frente de Izquierda, Sergei Udaltsov, por un delito de justificación del terrorismo, un cargo recurrente entre las autoridades judiciales para perseguir a la disidencia. El acusado cumplirá su condena en una colonia penal de máxima seguridad. La Fiscalía había solicitado una pena de siete años de prisión en su contra y una multa de 300.000 rublos, según ha recogido la agencia de noticias rusa Interfax. Considerado una figura crítica con el presidente, Vladimir Putin, Udaltsov fue arrestado a principios de enero de 2024 y acusado de justificación del terrorismo al publicar una serie de mensajes en redes sociales en apoyo a un grupo de activistas de extrema izquierda procesados en la ciudad de Ufá por crear una organización terrorista e intentar tomar el poder a través de la violencia.
