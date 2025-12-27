Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Fuertes explosiones en Kiev tras conocerse la reunión Trump-Zelenski

Potentes explosiones han sacudido Kiev esta madrugada, según ha constatado una periodista de la AFP, al tiempo que las autoridades han advertido que la capital de Ucrania se encuentra bajo amenaza de un ataque con misiles.

Mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dispone a viajar a Florida para reunirse mañana con su homólogo estadounidense, Donald Trump, todo el país se ha visto afectado por alertas aéreas poco después de las 2.00 hora local (1.00 en la España peninsular), según las autoridades.