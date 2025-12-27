Vídeos | Un terremoto de magnitud 6,6 sacude Taiwán

Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió la costa noreste de Taiwán el sábado, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), aunque no hubo informes inmediatos de víctimas ni de daños graves.

El servicio meteorológico de Taiwán, que había situado la magnitud en 7, precisó que el sismo se produjo a las 23H05 (15H05 GMT) a una profundidad de 73 kilómetros en el mar frente al condado de Yilan, al suroeste de Taipéi.

Este es el segundo terremoto importante que afecta a la isla esta semana, después de uno de magnitud 6 ocurrido el miércoles.

Los medios locales informaron que el terremoto del sábado hizo oscilar edificios en la capital, Taipéi, y se sintió en todo Taiwán.

Taiwán sufre terremotos con frecuencia ya que está situado cerca del punto de encuentro de dos placas tectónicas, cerca del Cinturón de Fuego del Pacífico, que según el USGS es la zona con mayor actividad sísmica del mundo.