Meteorología adversa
El temporal que azota el norte de Europa deja al menos dos muertos en Suecia y miles de hogares sin luz
El temporal se despide de Catalunya con una gran descarga y deja más de 200 litros en Osona
AFP
Dos personas han fallecido este sábado en Suecia como consecuencia de incidentes producidos por el temporal que azota los países nórdicos y ha dejado a miles de hogares sin electricidad.
El Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia emitió alertas por fuertes vientos en amplias zonas de la mitad norte del país, a medida que la tormenta Johannes impactaba el territorio.
Hasta esta tarde se habían reportado dos víctimas mortales. Uno de las muertes se registró cerca de la estación de esquí de Kungsberget, en el centro de Suecia. "Debido a la tormenta, un árbol cayó sobre un hombre", dijo a la agencia AFP Mats Lann, de la policía de Gävleborg, añadiendo que la víctima fue trasladada al hospital pero murió a causa de sus heridas.
Más al norte, el proveedor regional de electricidad Hemab declaró que uno de sus empleados también había fallecido en un accidente "sobre el terreno". Según la cadena de televisión SVT, también fue a causa de un árbol arrancado por la tormenta.
Afectaciones en la red eléctrica
Según la radiodifusora pública finlandesa Yle, más de 120.000 hogares en Finlandia se quedaron sin electricidad, siendo la parte occidental del país la más afectada.
La agencia de noticias sueca TT informó de que más de 40.000 hogares suecos también se quedaron sin suministro eléctrico.
El tráfico en el aeropuerto de Kittilä, en el norte de Finlandia, tuvo que ser suspendido después de que un avión de pasajeros y una aeronave más pequeña se salieran de pista debido a los fuertes vientos, informaron medios finlandeses, aunque no se registraron heridos.
