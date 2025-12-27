País galo
El presunto agresor de tres mujeres en el metro de París tenía orden de expulsión de Francia
El hombre ya había sido condenado por "robo agravado y agresión sexual" y era objeto de una orden de abandonar el territorio francés
EFE
El Gobierno francés explicó que el presunto agresor de tres mujeres en el metro de París este viernes ya había sido condenado por "robo agravado y agresión sexual" y era objeto de una orden de abandonar el territorio francés desde mediados de 2025.
"De nacionalidad maliense y en situación irregular en el territorio nacional, este individuo —ya conocido por destrucción de bienes bajo la influencia de estupefacientes— fue encarcelado en enero de 2024 por robo agravado y agresión sexual tras haber sido condenado penalmente", señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.
La Policía francesa detuvo el viernes a este hombre sospechoso de haber herido, de carácter leve, a tres mujeres con un cuchillo en un convoy de la línea 3 del metro de París, en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra, en un suceso en el que la pista privilegiada no es la terrorista y sí la de orden psiquiátrico.
El arresto del sospechoso se produjo unas pocas horas después de los hechos en su domicilio, en Sarcelles, al norte de la capital francesa.
Tras haber cumplido su pena entre enero de 2024 y julio 2025, el hombre, de 25 años, tenía una orden de salida obligatoria del territorio francés y fue ingresado en un centro de internamiento administrativo.
Sin embargo, la medida de expulsión -detalló Interior- no pudo concretarse en el plazo de 90 días que prevé la ley "por no haberse obtenido un salvoconducto consular ante la ausencia de un documento de identidad válido".
Por ello, el sospechoso había sido puesto en libertad con "arresto domiciliario" y desde entonces era objeto de una orden de búsqueda y captura.
En un comunicado remitido a EFE, la Fiscalía de París explicó que el hombre fue identificado "gracias a las imágenes de videovigilancia" y a la posterior "activación de la geolocalización de su teléfono móvil".
De acuerdo con el diario 'Le Figaro', las tres mujeres resultaron heridas de carácter leve, aunque sufrieron un fuerte "shock" emocional.
- El champán, espejo de la decadencia de Francia
- Zelenski desvela el plan de paz pactado con Trump y abre la puerta a retirar sus tropas del Donbás
- El Gobierno de Maduro excarcela a 71 detenidos tras las presidenciales de Venezuela
- Del hachazo de EEUU a la reducción europea: viaje al menguante gasto en ayuda humanitaria
- Trump asegura haber atacado posiciones del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria
- ¿Por qué interviene EEUU en Nigeria? ¿Hay persecución de cristianos? Claves para entender el ataque de Trump
- Muere Isabelle Marciniak, campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica, a los 18 años
- Cuatro miembros de una familia española desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia