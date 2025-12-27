DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Israel, primer Estado de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia Israel se ha convertido este viernes en el primer Estado miembro de Naciones Unidas que reconoce formalmente la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia siguiendo, ha anunciado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "el espíritu de los Acuerdos de Abraham" de normalización de relaciones con países árabes a iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con este paso, Tel-Aviv consolida un aliado en el mar Rojo, a menos de 500 kilómetros de las posiciones hutíes en Yemen. La decisión ha indignado a la Liga Árabe y la Unión Africana.

Israel ordena actuar "con contundencia" tras la muerte de dos personas en un ataque palestino El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó este viernes al Ejército responder "con contundencia e inmediatez" contra la aldea palestina de la que procede el presunto agresor en el atropello y apuñalamiento que ha causado dos muertos en el norte de Israel. "El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel actuar con contundencia e inmediatez contra la aldea de Qabatiya, de donde provenía el terrorista asesino. Todos los terroristas deben ser localizados y desmantelados, y la infraestructura terrorista en la aldea debe ser destruida", dice un comunicado castrense.

Dos muertos en Israel tras atropello y apuñalamiento presuntamente a manos de un palestino Al menos dos personas murieron y una tercera resultó herida este viernes en un ataque que la policía israelí califica de "terrorista", después de que un palestino de Cisjordania presuntamente atropellara a un anciano y apuñalara a una joven en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel. "La investigación preliminar indica que se trata de un ataque terrorista que comenzó en la ciudad de Beit Shean, donde un peatón fue atropellado. Posteriormente, una joven fue apuñalada cerca de la carretera 71", dice un comunicado policial, que añade que el presunto agresor fue disparado por un transeúnte y evacuado al hospital en estado moderado.

Detenido un "terrorista" sospechoso de empotrar su coche contra un vehículo militar de Israel en Cisjordania Las autoridades de Israel han detenido este viernes a un "terrorista" por supuestamente empotrar su coche de forma intencionada contra un vehículo militar en el sur de Cisjordania, un suceso que se ha saldado sin víctimas."Un terrorista aceleró su vehículo y se empotró contra un vehículo militar en el que había miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el área de Adorayim", ha dicho en un breve comunicado, en el que ha indicado que el sospechoso fue detenido posteriormente. Así, ha apuntado que esta persona, cuya identidad no ha trascendido, "ha sido entregada al Shin Bet --el servicio de Seguridad Interna de Israel-- para su interrogatorio", al tiempo que los militares han lanzado una operación en la zona.

Israel ataca objetivos de Hezbolá en el Líbano El Ejército israelí anunció este viernes una serie de ataques contra objetivos de Hezbolá en el Líbano, entre los que se incluyen depósitos de armas y un complejo de entrenamiento del movimiento islamista respaldado por Irán. "Se han atacado varias instalaciones de almacenamiento de armas e infraestructuras terroristas que Hezbolá utilizaba para llevar a cabo atentados terroristas contra el Estado de Israel", indicó un comunicado castrense.

Alemania descarta de momento unirse a una fuerza internacional para Gaza Las autoridades de Alemania han descartado este viernes la posibilidad de unirse "en un futuro próximo" a una fuerza internacional de estabilización para la Franja de Gaza y han dejado a los militares alemanes "al margen", al menos de momento. Así lo ha explicado el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, que ha aseverado que "mucha gente no puede imaginar que militares alemanes desempeñen funciones de ese tipo en la región" de Oriente Próximo.

Arresto domiciliario para el soldado colono grabado atropellando a un palestino que rezaba Un reservista y colono israelí, arrestado tras ser grabado atropellando a un palestino que rezaba junto a la carretera en la aldea de Deir Jarir, cerca de Ramala, fue puesto este viernes bajo arresto domiciliario durante cinco días. La policía israelí le detuvo e interrogó el jueves, según un comunicado divulgado por la prensa local, y ya se encuentra en prisión domiciliaria, con la prohibición de acercarse a la aldea de Deir Jarir. En el vídeo se ve como el colono golpea con un quad al palestino que rezaba, que se levanta sin queja y no se enfurece antes de irse.

Tropas israelíes matan al menos a tres gazatíes pese al alto el fuego Soldados israelíes mataron al menos a tres palestinos en la Franja de Gaza, informó a última hora del jueves un comunicado castrense, que alega sin pruebas que cruzaron la denominada 'línea amarilla', donde siguen apostadas las fuerzas. Según un primer comunicado castrense, dos palestinos en el sur de Gaza se acercaron a las tropas, supuestamente representando "una amenaza inmediata" antes de ser abatidos.

El Papa pide paz para Israel y Palestina y dialogar para acabar con la guerra en Ucrania El papa León XIV pidió este jueves "justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria", y que se encuentre "el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa" para acabar con la guerra en Ucrania, en su primer mensaje de Navidad antes de la bendición 'Urbi et Orbi'. Asomado al balcón de la fachada de la basílica de San Pedro, donde el pasado 8 de mayo se presentó como el nuevo pontífice, Robert Prevost afirmó que "cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación". Y en su mensaje de su primera Navidad como papa, ante miles de personas que acudieron a la plaza de San Pedro a pesar de la lluvia, el pontífice de origen estadounidense y peruano quiso mandar un saludo especial "a todos los cristianos que viven en Medio Oriente", recordando su reciente viaje a Líbano.