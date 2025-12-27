Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desaparecida una familia española al naufragar un barco en Indonesia: Última hora en directo

Desaparecidos 4 miembros de una familia española tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia

Miembros de los equipos de búsqueda y rescate evacuando a turistas extranjeros en aguas de la isla de Padar, en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, después de que un barco turístico sufriera una falla en el motor y se hundiera.

Miembros de los equipos de búsqueda y rescate evacuando a turistas extranjeros en aguas de la isla de Padar, en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, después de que un barco turístico sufriera una falla en el motor y se hundiera. / AFP / HANDOUT

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cuatro miembros de una familia originaria de España están desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y toda la información sobre esta noticia.

