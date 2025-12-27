Mueren 4 miembros de una familia valenciana en el naufragio de un barco turístico en Indonesia

Cuatro miembros de una misma familia valenciana, un adulto y tres menores de Valencia han fallecido en Indonesia al naufragar el barco turístico en el que viajaban, según confirma a Levante-EMV el abuelo de los menores, Enrique. Las autoridades comunicaron el fallecimiento de estas tres personas a sus familiares. Otras dos miembros de esta misma familia pudieron ser rescatadas de la embarcación, en la que viajaban once personas, y se encuentran bien.

El barco transportaba a once personas cuando se hundió esta pasada noche cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali.

El equipo de búsqueda y rescate de Labuan Bajo sigue buscando al hombre y sus tres hijos, cuyos cuerpos podrían estar en el interior del barco hundido. El dispositivo de emergencia pudo salvar a siete personas, entre ellas la madre y hermana de los fallecidos, cuatro tripulantes y un guía turístico.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han indicado que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a las dos mujeres valencianas supervivientes del accidente que están "fuera de peligro", así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familias de los afectados.

"Un oficial de la embajada ya ha llegado a Labuan Bajo", han adelantado estas fuentes diplomáticas para seguidamente apostillar que las autoridades del país asiático les han confirmado que continúan las labores de rescate y que podrían extenderse "hasta tres o cuatro días".

Las autoridades portuarias de la zona han atribuido el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura.

"Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial", ha declarado a la agencia indonesia el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.

La isla de Padar permanecerá cerrada al turismo este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.