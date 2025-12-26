Guerra en el Este de Europa
Zelenski anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida
Ambos mandatarios abordarán el contenido del nuevo borrador del plan de paz, incluidas las garantías de seguridad y asuntos económicos
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se reunirá el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, en Florida, unos días después de que revelara el contenido del borrador del plan de paz.
"Será el fin de semana. Creo que el domingo, en Florida, cuando nos reuniremos con el presidente Trump", ha confirmado Zelenski, quien ha señalado que se abordará el contenido del nuevo borrador, incluidas las garantías de seguridad y asuntos económicos, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.
En las últimas horas, el portal de noticias Axios ha revelado que el encuentro tendrá lugar el domingo en la mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.
"Realista, eficaz y fiable"
El jueves, Zelenski mantuvo una conversación con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del propio Trump. Así, aseguró que su equipo "trabaja sin descanso" para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sea "realista, eficaz y fiable".
Posteriormente, Zelenski afirmó que había sido una conversación telefónica "realmente buena". "Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera", expresó.
