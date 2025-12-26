Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Zelenski dice que su equipo trabaja "sin descanso" para garantizar que los documentos del plan sean "realistas"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este jueves que el equipo ucraniano trabaja "sin descanso" para garantizar que los documentos relacionados con el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sean "realistas, eficaces y fiables". Zelenski ha hablado por teléfono este jueves con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, y con Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, en una llamada en la que también han estado presentes el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrii Hnatov, entre otros. "El jefe de Estado ha trasladado su agradecimiento a los socios estadounidenses por su trabajo constructivo e intensivo, así como por sus amables palabras y saludos navideños al pueblo ucraniano. Volodimir Zelenski también ha pedido al equipo estadounidense que transmita saludos de Navidad a Donald Trump y su familia", ha señalado la Presidencia ucraniana en un comunicado.