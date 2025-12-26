Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Zelenski dice que su equipo trabaja "sin descanso" para garantizar que los documentos del plan sean "realistas"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este jueves que el equipo ucraniano trabaja "sin descanso" para garantizar que los documentos relacionados con el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sean "realistas, eficaces y fiables". Zelenski ha hablado por teléfono este jueves con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, y con Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, en una llamada en la que también han estado presentes el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrii Hnatov, entre otros. "El jefe de Estado ha trasladado su agradecimiento a los socios estadounidenses por su trabajo constructivo e intensivo, así como por sus amables palabras y saludos navideños al pueblo ucraniano. Volodimir Zelenski también ha pedido al equipo estadounidense que transmita saludos de Navidad a Donald Trump y su familia", ha señalado la Presidencia ucraniana en un comunicado.
Un tribunal condena a seis años de prisión al líder izquierdista Sergei Udaltsov por justificación del terrorismo
Un tribunal militar ruso ha condenado este jueves a seis años de prisión al activista y líder del Frente de Izquierda, Sergei Udaltsov, por un delito de justificación del terrorismo, un cargo recurrente entre las autoridades judiciales para perseguir a la disidencia. El acusado cumplirá su condena en una colonia penal de máxima seguridad. La Fiscalía había solicitado una pena de siete años de prisión en su contra y una multa de 300.000 rublos, según ha recogido la agencia de noticias rusa Interfax. Considerado una figura crítica con el presidente, Vladimir Putin, Udaltsov fue arrestado a principios de enero de 2024 y acusado de justificación del terrorismo al publicar una serie de mensajes en redes sociales en apoyo a un grupo de activistas de extrema izquierda procesados en la ciudad de Ufá por crear una organización terrorista e intentar tomar el poder a través de la violencia.
Ucrania vive cuarta Navidad en guerra bajo ataques rusos y con escasas esperanzas de paz
Ucrania celebró este jueves su cuarta Navidad en guerra entre ataques rusos y con escasas esperanzas de paz, mientras aguardaba la respuesta oficial de Moscú al plan de 20 puntos para poner fin al conflicto elaborado por Kiev y Washington. Muchas familias, que incluían a soldados de permiso o en rehabilitación, paseaban el día de hoy por las calles de Leópolis (oeste) y de otras ciudades ucranianas, en un intento de absorber al menos un poco de espíritu navideño. Sin embargo, los cortes de electricidad a escala nacional y los ataques rusos contra el sistema energético, que continuaron durante la noche del 24 al 25 de diciembre y a lo largo de este jueves, amortiguaron el brillo de las fiestas. El sistema eléctrico y de calefacción de Járkov (noreste), la segunda mayor ciudad del país, sufrieron especialmente a consecuencia de los ataques, que mataron a una persona y dejaron 15 heridos, mientras que las temperaturas caían a 11 grados bajo cero.
Putin asegura que Rusia logra compaginar el gasto en Defensa con las obligaciones sociales
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró el miércoles que Rusia logra compaginar los gastos en Defensa con sus obligaciones sociales y el desarrollo de proyectos nacionales. "La situación de las finanzas públicas nos permite cubrir plenamente los gastos de defensa y seguridad, a la vez que aceleramos el ritmo de desarrollo en áreas clave en el marco de nuevos proyectos nacionales", declaró el jefe del Kremlin en una reunión con miembros del Gobierno ruso.
El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en Ucrania
El Papa León XIV ha lamentado que las autoridades de Rusia hayan rechazado declarar un alto el fuego durante la festividad de la Navidad, una solicitud realizada desde el Vaticano, y ha afirmando que le ha causado "gran tristeza". "Sinceramente, una de las cosas que me causa gran tristeza estos días es que Rusia aparentemente ha rechazado la solicitud de una tregua navideña. Reitero esta petición", ha afirmado en declaraciones a la prensa a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, Italia.
Rusia prevé reanudar "próximamente" los contactos con EEUU sobre el plan de paz para Ucrania
Las autoridades de Rusia tienen previsto reanudar "próximamente" los contactos con Estados Unidos sobre el plan de paz para Ucrania ahora que el enviado especial ruso Kirill Dimitriev ha puesto al corriente al presidente, Vladimir Putin, de los resultados de las conversaciones en Miami. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado así que Moscú "formulará su propia posición sobre un posible acuerdo para solucionar el conflicto ucraniano en base a la información obtenida por Dimitriev durante el viaje a Estados Unidos".
Bagdad castigará con penas de cárcel a iraquíes que combaten junto a Rusia en Ucrania
El Gobierno de Irak advirtió el miércoles que los iraquíes reclutados por el Ejército ruso para combatir en Ucrania serán castigados con penas de prisión, en medio de una polémica en el país árabe por las informaciones sobre decenas de jóvenes que se han enrolado. El presidente del Consejo Supremo Judicial de Irak, Faiq Zaidan, aclaró en un comunicado que "la legislación penal iraquí castiga con penas de prisión a cualquiera que se una de cualquier forma a las fuerzas armadas de otro país sin la aprobación del Gobierno iraquí".
Zelenski dice que podrían celebrarse en paralelo elecciones y referendo sobre el plan de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha propuesto que si Rusia acepta el plan de paz que Kiev ha elaborado con Washington, éste podría o bien ser sometido a un referendo, que podría celebrarse al mismo tiempo que unas elecciones presidenciales, o bien ser enviado al Parlamento ucraniano para ser ratificado. "Ucrania someterá este acuerdo para ser ratificado por el Parlamento (...) y/o celebrará un referendo a nivel nacional para su aprobación con el formato 'sí' o 'no'. Ucrania podría decidir celebrar elecciones de forma simultánea con el referendo", dijo en una conversación con periodistas sobre la que la agencia Interfax informó este miércoles.
Zelenski presenta los 20 puntos del plan de paz y plantea un posible compromiso en el Donbás
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presentado por primera vez de forma detallada los 20 puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington y ha reiterado su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos. En una conversación con periodistas el martes, sobre la que los medios ucranianos han informado el miércoles, Zelenski reiteró que los emisarios de la Casa Blanca han trasladado ya el citado plan al enviado del Kremlin y manifestó la expectativa de que los próximos contactos entre Washington y Moscú se produzcan en el transcurso del día.
