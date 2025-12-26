DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El Papa pide paz para Israel y Palestina y dialogar para acabar con la guerra en Ucrania
El papa León XIV pidió este jueves "justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria", y que se encuentre "el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa" para acabar con la guerra en Ucrania, en su primer mensaje de Navidad antes de la bendición 'Urbi et Orbi'. Asomado al balcón de la fachada de la basílica de San Pedro, donde el pasado 8 de mayo se presentó como el nuevo pontífice, Robert Prevost afirmó que "cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación". Y en su mensaje de su primera Navidad como papa, ante miles de personas que acudieron a la plaza de San Pedro a pesar de la lluvia, el pontífice de origen estadounidense y peruano quiso mandar un saludo especial "a todos los cristianos que viven en Medio Oriente", recordando su reciente viaje a Líbano.
Habrá asentamientos judíos en Gaza, insiste el ministro israelí de Defensa
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró este jueves su intención de establecer asentamientos israelíes en el norte de la Franja de Gaza, enclave palestino donde aún quedan tropas apostadas pese al alto el fuego. "Israel nunca abandonará el territorio de Gaza", declaró el ministro en una conferencia educativa organizada por el periódico sionista religioso Makor Rishon, que compartió en su canal de X estas declaraciones. "Incluso después de la disolución de Hamás, se mantendrá una importante zona de seguridad que rodeará Gaza en zonas controladas para proteger el asentamiento. Y en la parte norte, según mi visión, será posible establecer asentamientos de forma ordenada cuando llegue el momento", añadió. Hace tan solo dos días, antes de retractarse, Katz ya dijo públicamente durante un encuentro en el asentamiento de Beit El (cerca de Ramala, en territorio palestino ocupado) que Israel nunca se retirará de toda la Franja de Gaza, según recogieron medios locales.
Israel entrega a Jordania el cuerpo del atacante que mató en septiembre a dos militares en un paso fronterizo
Las autoridades de Israel han entregado a Jordania el cuerpo de un hombre que mató a dos militares israelíes en un ataque perpetrado en septiembre en el paso fronterizo de Allenby/Rey Husein, que conecta Jordania con Cisjordania y que se encuentra bajo control de las tropas de Israel. El portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Fuad al Mayali, ha confirmado en declaraciones concedidas a la agencia estatal jordana de noticias, Petra, que el cuerpo del hombre, Abdulmutalib al Qaisi, ha sido recibido y entregado a su familia para su entierro. Asimismo, ha subrayado que la cartera ha seguido "de cerca" los procedimientos para la entrega del cuerpo y su vuelta a Jordania, antes de resaltar que fue recibido a través del paso fronterizo de Allenby/Rey Husein, sin que Israel se haya pronunciado al respecto.
Israel acusa a Hamás de violar la tregua y advierte de que "responderá en consecuencia"
Israel acusó este miércoles al grupo islamista Hamás de violar el alto el fuego después de que un artefacto explosivo hiriera a un soldado israelí durante una operación en Rafah, sur de la Franja, según un comunicado publicado por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que afirma que "Israel responderá en consecuencia". "La continua negativa pública (de Hamás) a desarmarse constituye una flagrante violación, y hoy, una vez más, sus violentas intenciones y violaciones se vieron confirmadas con la detonación de un artefacto explosivo improvisado que hirió a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel", recoge la nota oficial.
Belén vuelve a celebrar nochebuena tras dos años sin festejos por la ofensiva israelí en Gaza
La ciudad palestina de Belén, donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús, celebra este miércoles una anhelada Nochebuena, tras dos años sin festejos debido a la ofensiva israelí en Gaza que ha devastado el enclave palestino y causado más de 70.000 muertos.
Un comité ONU pide medidas contra Israel por su discriminación racial a los palestinos
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial ha instado este miércoles a todos los Estados parte de la convención contra el racismo a que apliquen sanciones y otras medidas contra individuos, grupos o entidades que incitan a la segregación de los palestinos por parte de Israel, después de que un informe independiente confirmara estos abusos ya en 2024. "Todos los Estados parte tienen obligaciones en virtud de la Convención para garantizar que sus políticas, cooperación y asistencia relacionadas con la situación en el Territorio Palestino Ocupado no permitan ni respalden políticas o prácticas discriminatorias", ha destacado el comité.
Una comisión ad hoc, formada a petición de las autoridades palestinas, ha concluyó entonces que la expansión de asentamientos y puestos avanzados, las restricciones a los permisos de construcción y las demoliciones de viviendas contribuían a una discriminación sistémica contra los palestinos y socavaban las perspectivas de una resolución pacífica. Las recomendaciones de 2024 invitaban a usar "medios diplomáticos, jurídicos y otras medidas lícitas para promover el cumplimiento de las normas internacionales y contribuir a abordar las preocupaciones identificadas".
Al menos un muerto y nueve heridos por disparos del Ejército de Israel en el norte de Gaza
Un palestino ha muerto y otros nueve han resultado heridos este miércoles por disparos del Ejército de Israel en la localidad de Yabalia, situada en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre. Fuentes médicas del hospital Al Shifa han informado en declaraciones al diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que la víctima mortal ha sido identificada como Ayub Abdel Ayesh Nasr, que ha "sucumbido debido a la gravedad de las heridas provocadas por las fuerzas de ocupación". Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza han muerto un total de 406 personas y otras 1.118 han resultado heridas en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además, han sido recuperados los cuerpos sin vida de 653 personas, la mayoría de ellas sepultadas por los escombros.
Jose Rico
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró el martes que Israel no se retirará totalmente de la Franja de Gaza y apuntó a la existencia de planes para restablecer la presencia de asentamientos en el enclave palestino, en contra de las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avalado por el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu. "Con la ayuda de Dios, cuando llegue el momento estableceremos grupos de pioneros en el norte de Gaza, en el lugar donde estaban los asentamientos evacuados --en el Plan de Desconexión de 2005--", señaló durante un acto para conmemorar el establecimiento de otras 1.200 viviendas en el asentamiento de Beit El, en Cisjordania.
"Lo haremos de la forma correcta, en el momento adecuado", señaló Katz, para después añadir que Israel está "en un periodo de soberanía práctica", con "oportunidades que no existían desde hace mucho". "Estamos en las profundidades de Gaza y nunca abandonaremos Gaza. No pasará. Estamos allí para defendernos y evitar que lo que pasó pase de nuevo" sentenció.
Israel anuncia la muerte de un hombre implicado en financiar a Hamás en un ataque en el sur de Gaza
El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un hombre supuestamente implicado en actividades de financiación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un bombardeo llevado a cabo la semana pasada en el suroeste de la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes han identificado al hombre como Abú al Hay Zaqut, y trabajaba para la "división financiera de Hamás". Así, han explicado que falleció junto al comandante del grupo armado palestino Raed Saad, 'número dos' de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, en el ataque del pasado 13 de diciembre".
Según el portavoz del Ejército Israelí, Avichai Adrai, "durante el último año, Zaqut fue responsable de recaudar miles de millones de dólares y transferirlos al ala militar de Hamás con el objetivo de seguir luchando contra el Estado de Israel".
Egipto un convoy a Gaza con miles de mantas, ropa de invierno y tiendas de campaña para afrontar el invierno
Egipto ha intensificado el envío de suministros esenciales a Gaza para ayudar a su población a afrontar el invierno después de que varias personas murieran por las lluvias y el frío en los últimos días en el enclave palestino. Diversas fuentes egipcias han informado de que decenas de miles de mantas, prendas de ropa de invierno, colchones y tiendas de campaña han sido enviados en los últimos días en convoyes de camiones desde la ciudad egipcia de Rafah, junto con alimentos, medicinas y combustible, según fuentes de la Media Luna Roja Egipcia.
El canal de televisión egipcio Al QaheraNews, cercano a los servicios de inteligencia del país norteafricano, ha señalado que el convoy, compuesto por "decenas de camiones", transporta ayuda alimentaria, suministros médicos y artículos de higiene personal, así como mantas, ropa de invierno y suministros de calefacción. Este mismo ha indicado que junto a ese material, los vehículos también transportan derivados del petróleo necesarios para el funcionamiento de los hospitales, la generación de electricidad y el transporte de heridos.
