DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Un comité ONU pide medidas contra Israel por su discriminación racial a los palestinos

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial ha instado este miércoles a todos los Estados parte de la convención contra el racismo a que apliquen sanciones y otras medidas contra individuos, grupos o entidades que incitan a la segregación de los palestinos por parte de Israel, después de que un informe independiente confirmara estos abusos ya en 2024. "Todos los Estados parte tienen obligaciones en virtud de la Convención para garantizar que sus políticas, cooperación y asistencia relacionadas con la situación en el Territorio Palestino Ocupado no permitan ni respalden políticas o prácticas discriminatorias", ha destacado el comité.

Una comisión ad hoc, formada a petición de las autoridades palestinas, ha concluyó entonces que la expansión de asentamientos y puestos avanzados, las restricciones a los permisos de construcción y las demoliciones de viviendas contribuían a una discriminación sistémica contra los palestinos y socavaban las perspectivas de una resolución pacífica. Las recomendaciones de 2024 invitaban a usar "medios diplomáticos, jurídicos y otras medidas lícitas para promover el cumplimiento de las normas internacionales y contribuir a abordar las preocupaciones identificadas".