El champán, espejo de la decadencia de Francia

Durante siglos, Francia ha exportado al mundo elegancia embotellada. El champán francés es el orgullo nacional por excelencia y como decía Napoléon, “en la victoria lo mereces, pero en la derrota lo necesitas”. Sus burbujas son protagonistas en las celebraciones más importantes, y son símbolo de lujo, poder y prestigio mundial. Sin embargo, también son el reflejo de la actual decadencia francesa; víctima de las tensiones comerciales, del cambio climático, y de la falta de relevo generacional.

En los últimos meses, el champán ha sufrido un importante revés ante la guerra comercial de Donald Trump. Durante todo este año, el presidente de Estados Unidos amenazó en repetidas ocasiones con aplicar aranceles del 200% al vino y champán, aunque finalmente, la tasa se redujo a un 15%. A pesar de eso, el gremio sigue mostrándose “preocupado” por los efectos que esto puede tener en el equilibrio comercial con el que es su principal mercado de exportación fuera de la UE.

Las exportaciones francesas de vino y champán hacia Estados Unidos alcanzaron en 2024 los 3.800 millones de euros, lo que representa el 24,5% del total exportado por Francia en este sector. Sin embargo, la Federación Exportadora de Vinos y Bebidas Espirituosas de Francia (FEVS) teme que estos números se vean ahora afectados por estas nuevas normativas comerciales.

La amenaza exterior

Estos nuevos aranceles han obligado al sector vitivinícola a mirar hacia otros mercados, aunque desde la federación reconocen que no es la primera vez que se enfrentan a este mal. Además, a estas recientes tasas se suman los impuestos estatales aplicados en cada uno de los 50 estados del país. Unos impuestos sobre el alcohol, que varían entre el 4% y el 9 %. Esto significa que el precio final de una botella acaba superando los 12 euros de media, una vez en los supermercados norteamericanos.

Para el presidente de la Federación FEVS, Gabriel Picard, “esta política solo creará perdedores”, y destacó recientemente que el mercado francés no es el único preocupado por esta situación. Con esta amenaza exterior, el sector ha descubierto su vulnerabilidad junto con otros riesgos que sufren las viñas desde hace años, como la falta de relevo generacional o el cambio de consumo entre los más jóvenes.

Sin relevo generacional y ante un cambio de consumo

El cambio del consumo de alcohol en las nuevas generaciones, también está afectando al 'champagne'. El 25% de los jóvenes franceses de 18 a 25 años no beben alcohol, según la última encuesta de Sowine y Dynata. El 80% declaró en el estudio que optaba por bebidas no alcohólicas y por “cuidar su salud”.

“No bebo nada de alcohol. Principalmente, porque ya no me sienta bien y porque ya no me interesa. Creo que se ha normalizado la cultura del alcohol. Del beber por beber cuando se sale con los amigos”, confiesa Théo, un joven parisino. Este cambio de consumo, afectó a las ventas del oro líquido francés con una caída aproximada del 7% en 2024 y de un 5% en los primeros meses de 2025.

Cada vez más jóvenes optan por tomar bebidas menos caras o por la cerveza, etiquetando el champán como un artículo de lujo, menos accesible y reservado para grandes celebraciones. Ante estas nuevas tendencias, el comité francés del champán, junto con los productores, sugirió reducir drásticamente la cantidad de uvas cosechadas en 2024, tras las decepcionantes ventas y con unos clientes que se muestran reacios a gastar en este tipo de artículos, como consecuencia también de la imparable inflación que sufre Francia, que repercute directamente en la cesta de la compra de los ciudadanos.

Un cambio generacional que no solo se nota en los supermercados, sino también a pie de campo, donde sufren la falta de relevo en las bodegas. Actualmente, la edad media de los viticultores franceses supera los 50 años, y eso genera un importante riesgo de la pérdida de la tradición artesanal y, como consecuencia, en la concentración de la producción en manos de grandes casas.

El trabajo en el campo es cada vez menos atractivo para los jóvenes, que buscan otras salidas profesionales alejadas de la precariedad que atraviesa la agricultura francesa llena de importantes desafíos como “el ahogo de la burocracia” que deja poco margen de beneficios, el nuevo acuerdo europeo con el Mercosur, que ha generado una gran indignación en el campo francés, o los efectos drásticos del cambio climático que en los últimos años han dejado pérdidas millonarias en el campo.

El impacto del medio ambiente

El cambio climático es uno de los principales desafíos para un sector que sufre en primera línea sus efectos. En los últimos años, Francia ha padecido importantes sequías y grandes inundaciones, echando a perder millones de euros en cosechas.

En 2024, la cosecha del champán se vio afectada por las condiciones meteorológicas tras importantes lluvias y heladas, provocando la caída de la producción y enfermedades en la viña como el mildiu. Se espera que este año, la producción vitivinícola francesa se vea reducida un 16% por debajo de la media de los últimos años por las sequías.

Un grupo de investigadores ha publicado un estudio en la revista European Geosciences Union, donde demuestra a partir de registros históricos que se remontan hasta el año 1354, que desde 1988 la recogida se ha adelantado trece días. Un hecho que afecta al sabor de la uva, y como consecuencia determina la calidad del vino y el champán. "Podemos decir que en 2050, en muchas regiones vinícolas francesas, la vendimia se producirá alrededor del 15 de agosto, en pleno verano", y no a finales de septiembre como hasta ahora, afirma Jean-Marc Touzard, investigador del Instituto Nacional de la Investigación Agronómica de Francia.

La bebida que durante siglos encarnó el lujo, la estabilidad generacional y el prestigio de Francia ahora empieza a mostrar una gran incertidumbre atrapada de una guerra comercial, con un campo envejecido, y ante falta de prestigio entre los jóvenes.