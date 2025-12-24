Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Retiran la ciudadanía rusa a un periodista crítico con la guerra de Ucrania
Las autoridades rusas han informado este martes de que han retirado la ciudadanía rusa al periodista Roman Anin, crítico con la invasión rusa de Ucrania lanzada en febrero de 2022 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El Ministerio del Interior de Rusia ha informado de la retirada de la ciudadanía al editor en jefe del portal Historias Importantes --designado como agente extranjero y que ahora opera desde Letonia--, de 39 años, por supuestamente difundir información falsa sobre el Ejército ruso, en el marco de la guerra, según informa la agencia de noticias TASS. Anin, originario de Moldavia, obtuvo la ciudadanía rusa en 2006. En marzo, un tribunal de Moscú le condenó tanto a él como a otra periodista (Ekaterina Fomina) del mencionado portal a ocho años y seis meses de prisión cada uno por "difusión deliberada de información falsa sobre las Fuerzas Armadas".
Zelenski valora el apoyo de la UE a Ucrania "en este decisivo momento diplomático"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha valorado este martes el apoyo de la Unión Europea a Kiev "en este decisivo momento diplomático", en medio de los contactos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden de su homólogo ruso, Vladimir Putin. "Valoramos enormemente el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en este momento diplomático, decisivo en muchos aspectos. Actualmente se están llevando a cabo negociaciones que pueden cambiar radicalmente la situación, y es esencial ejercer la presión adecuada sobre Rusia en aras de la paz: una presión conjunta de todos los socios", ha manifestado. Zelenski se ha pronunciado así tras mantener una "muy cálida y amena" conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien ha agradecido "todo el apoyo, la ayuda y la máxima dedicación, no solo este año, sino desde el comienzo mismo de la invasión rusa a gran escala", tal y como ha manifestado a través de su perfil en la red social X.
El Tribunal Supremo de Rusia rechaza el recurso de un opositor por la condena por justificar ataques ucranianos
El Tribunal Supremo de Rusia rechazó este martes el recurso presentado por el opositor Alexéi Górinov contra su condena de tres años de prisión por supuestamente "justificar el terrorismo" ucraniano. Los tres jueces del Supremo confirmaron unánimemente la pena de cárcel contra el político de 64 años, cuyo frágil estado de salud ha sido denunciado por las organizaciones de derechos humanos, según informa el portal Mediazona. Górinov, que cumple otra pena de siete años por criticar la campaña militar rusa en Ucrania, aseguró que fue víctima de una trampa por parte de la dirección de la prisión en la que se encuentra, que colocó una televisión en la celda para sonsacarle críticas al Kremlin. El diputado municipal, el primer condenado en Rusia por supuestamente propagar información falsa sobre el Ejército, fue acusado en segunda instancia por una conversación que mantuvo con un compañero de celda.
El Reino Unido dice que los "ciudadanos urbanos de etnia rusa" son escasamente reclutados para la invasión
Los servicios de Inteligencia del Reino Unido han afirmado este martes que "los ciudadanos urbanos de etnia rusa" han sido reclutados "en cifras desproporcionadamente bajas" para los combates en Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Al menos tres muertos y más de una decena de heridos en un nuevo "ataque masivo" de Rusia contra Ucrania
Al menos tres personas han muerto y más de una decena han resultado heridas este martes en varios ataques perpetrados en las provincias de Kiev y Yítomir, en el norte de Ucrania, a medida que avanza la invasión rusa, que comenzó hace casi cuatro años. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado un "ataque masivo" por parte del Ejército de Rusia, "dirigido contra el sector energético, la infraestructura civil y, esencialmente, contra toda la infraestructura de la vida cotidiana".
Así, ha indicado que los servicios de emergencias se encuentran trabajando para hacer frente a las consecuencias del ataque y ha apuntado al lanzamiento de más de 30 misiles y 650 drones rusos, muchos de ellos 'Shahed'. Como resultado de estos últimos ataques, ha sostenido, tres personas han fallecido.
Alemania recalca que "solo se puede lograr seguridad en Europa si se mantiene la seguridad frente a Rusia"
El ministro de Exteriores de Alemania, Johan Wadephul, ha alertado contra la posibilidad de mostrar una sensación de seguridad si se logra un acuerdo de paz en Ucrania y ha incidido en que "en el futuro previsible, solo se puede lograr seguridad en Europa si se mantiene la seguridad frente a Rusia". Así, ha recalcado en declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA que esta seguridad únicamente puede obtenerse "desde una posición de fuerza, unidad dentro de la alianza y unas Fuerzas Armadas alemanas capaces", en medio de los esfuerzos internacionales para lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022.
Rusia lanza más de 600 drones y decenas de misiles contra Ucrania
Las fuerzas rusas lanzaron la noche del martes más de 600 drones y decenas de misiles contra la infraestructura energética de Ucrania, en lo que la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, calificó de "ataque deliberado y cínico por parte de Rusia en vísperas de Navidad". "El enemigo utilizó más de 600 drones y decenas de misiles. Fue un ataque deliberado y cínico por parte de Rusia en vísperas de Navidad. En un momento en el que la gente se prepara para las fiestas, el enemigo intentó dejar a las familias ucranianas sin luz, sin calefacción y sin sensación de seguridad", denunció en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.
Rusia eleva a 137 millones de toneladas de grano su pronóstico de cosecha para 2025
La cosecha de grano en Rusia en 2025 será de 137 millones de toneladas netas, dos millones más que el anterior pronóstico, informó este martes el viceprimer ministro ruso, Dmitri Pátrushev, en una entrevista al periódico Izvestia."Este año los granjeros rusos han vuelto a darnos un motivo para el orgullo. Incluso pese a todas las inclemencias climáticas que enfrentaron. En varias regiones hubieron heladas, sequía, fuertes lluvias y nevadas tempranas. Sin embargo, la cosecha neta de este año debe ser de 137 millones de toneladas", sostuvo.
Rusia desmantela un canal de tráfico de migrantes de Asia y Oriente Próximo hacia Europa
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) desmanteló un importante canal de tráfico de migrantes de las regiones de Asia y el Pacífico y Oriente Próximo hacia Europa, tras detener al organizador y otros 20 participantes de la red ilegal, según informó hoy el servicio de prensa de la entidad.
Drones ucranianos atacan una planta petroquímica en la región rusa de Stávropol
Drones ucranianos atacaron el martes una planta petroquímica ubicada en una zona industrial de la región rusa de Stávropol, en el Cáucaso norte, provocando incendios, según informó el gobernador local, Vladímir Vladímirov. "Drones enemigos intentaron atacar objetivos en Budiónnovsk, trabajan los sistemas de defensa antiaérea (...) Hay varios incendios en el territorio de la zona industrial. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos", escribió en su canal de Telegram.
