Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Al menos tres muertos y más de una decena de heridos en un nuevo "ataque masivo" de Rusia contra Ucrania

Al menos tres personas han muerto y más de una decena han resultado heridas este martes en varios ataques perpetrados en las provincias de Kiev y Yítomir, en el norte de Ucrania, a medida que avanza la invasión rusa, que comenzó hace casi cuatro años. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado un "ataque masivo" por parte del Ejército de Rusia, "dirigido contra el sector energético, la infraestructura civil y, esencialmente, contra toda la infraestructura de la vida cotidiana".

Así, ha indicado que los servicios de emergencias se encuentran trabajando para hacer frente a las consecuencias del ataque y ha apuntado al lanzamiento de más de 30 misiles y 650 drones rusos, muchos de ellos 'Shahed'. Como resultado de estos últimos ataques, ha sostenido, tres personas han fallecido.