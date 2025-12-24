Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Pensiones no contributivasReino UnidoBadalonaBarça y MadridExtremaduraEl tiempoCatalunyaSalvador IllaBarcelona
instagramlinkedin

Rusia

Tres muertos, dos de ellos policías, al detonar un artefacto explosivo en Moscú

Los agentes de tráfico fallecieron como resultado de la detonación cuando se disponían a detener a una persona

Un coche de la Policía rusa se ve en el lugar de una explosión en el noroeste de Moscú

Un coche de la Policía rusa se ve en el lugar de una explosión en el noroeste de Moscú / Europa Press/Contacto/Sergei Savostyanov

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos policías rusos han muerto en la madrugada deste miércoles como resultado de una explosión cuando se disponían a detener a una persona, que también ha fallecido, en Moscú.

Los agentes de tráfico han sucumbido a las heridas producidas por la detonación de un artefacto explosivo cuando se acercaron a detener a una persona que habían avistado cerca de un coche policial en la calle Yeletskaya de la capital rusa.

Así lo han indicado en un comunicado recogido por la agencias de noticias rusa Interfax los investigadores, quiene han anunciado la apertura de una causa penal por un intento de homicidio contra agentes del orden y por tráfico de artefactos explosivos.

Investigadores y peritos forenses del Comité de Investigación de Moscú ya se encuentran en el lugar de los hechos para recoger pruebas y entrevistar a testigos, además de revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Tiene Venezuela capacidad militar para enfrentar al potente Ejército de EEUU?
  2. Trump dice que si Maduro fuera 'inteligente' debería abandonar el poder
  3. El duro informe del caso Epstein: lo que las víctimas de violaciones contaron a la policía y cómo los abogados trataron de cerrarles la boca
  4. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  5. La cara y cruz de los drones: una pesadilla para el flanco este de Europa y el posible maná de Ucrania
  6. EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos estadounidenses con armas para Israel
  7. Bruselas sale en defensa de Groenlandia frente a Trump: su soberanía es 'esencial para la UE
  8. Muere un jefe de operaciones del Estado mayor ruso tras un atentado con un coche bomba en Moscú

Directo | Zelenski dice que la base para un acuerdo "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"

Directo | Zelenski dice que la base para un acuerdo "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"

Tres muertos, dos de ellos policías, al detonar un artefacto explosivo en Moscú

Directo | Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel

Directo | Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel

EEUU defiende el "bloqueo total" de buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela pese al rechazo de China y Rusia

EEUU defiende el "bloqueo total" de buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela pese al rechazo de China y Rusia

Muere el jefe del ejército de Libia en un accidente de avión en Turquía

Muere el jefe del ejército de Libia en un accidente de avión en Turquía

Trump voló al menos 8 veces en el avión privado de Epstein, según nuevos archivos del caso

Trump voló al menos 8 veces en el avión privado de Epstein, según nuevos archivos del caso

Un tribunal ruso emite una orden de detención contra el ajedrecista Garri Kasparov por incitación al terrorismo

Un tribunal ruso emite una orden de detención contra el ajedrecista Garri Kasparov por incitación al terrorismo

El ministro de Defensa afirma que Israel mantendrá siempre tropas en Gaza y luego lo matiza