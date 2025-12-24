Muere el jefe del ejército de Libia en un accidente de avión en Turquía

El primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha informado de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohamed ali Ahmed al Hadad, ha fallecido este martes en un accidente de avión cuando volvía, junto a otras cuatro personas, de un viaje oficial a Turquía.

Dbeibé ha explicado que entre las víctimas mortales está también el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, Al Fituri Ghraibil; el director de la autoridad de fabricación militar, Mahmud al Qatawi; el asesor del jefe del Ejército, Mohamed al Asawi Diab; y el fotógrafo de la oficina de prensa Mohamed Omar Ahmed Mahyub.

"Este accidente es una gran pérdida para la nación, la institución militar y todos los libios. Hemos perdido a hombres que han servido a su país con sinceridad y dedicación, y que han sido ejemplares en su disciplina, responsabilidad y compromiso nacional", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

El primer ministro libio, que ha recibido con "profundo pesar la noticia del fallecimiento" de Al Hadad, ha trasladado su "más sentido pésame a las familias de los difuntos y a sus compañeros de las Fuerzas Armadas".

Minutos antes, el Gobierno de Turquía había informado de que había perdido el contacto con un avión que había despegado de la capital turca, Ankara, con destino a la capital libia, Trípoli, y en el que iban a bordo cinco personas, incluido el jefe del Ejército libio.

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, había indicado que la aeronave había despegado a las 20.10 horas (hora local) y que, después, había realizado una solicitud de aterrizaje de emergencia cerca de la localidad de Haymana, al suroeste de Ankara. "Sin embargo, no se ha podido restablecer el contacto", ha declarado, detallando que la última comunicación había sido a las 20.52 horas (hora local).

Posteriormente, Yerlikaya ha señalado que las fuerzas de seguridad han encontrado los restos del avión a dos kilómetros al sur de la localidad de Kesikkavak, en las proximidades del lugar donde se había perdido el contacto.

En este contexto, el ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunc, ha hecho público que la Fiscalía de Ankara ha iniciado una investigación sobre el accidente del avión. Para ello, se han asignado cuatro fiscales, coordinados por un fiscal jefe adjunto.

"La investigación se está llevando a cabo de forma exhaustiva y meticulosa en todos los aspectos", ha aseverado el titular de la cartera ministerial a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Por otro lado, el general libio Jalifa Haftar, alineado con las autoridades instauradas en el este de Libia, ha expresado sus condolencias: "Las Fuerzas Armadas han perdido a uno de sus hombres que cumplió su deber militar con la máxima dedicación y responsabilidad, asumiendo la confianza depositada en él durante períodos críticos de la historia de la nación y priorizando los valores nacionales por encima de cualquier otro interés", según recoge la agencia de noticias libia LANA.

Libia se encuentra dividida en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes, con sede en el este del país, diera por finalizado el mandato del primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé, por el aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021, si bien el primer ministro de unidad rechazó la decisión y optó por mantenerse en el cargo hasta la celebración de elecciones.