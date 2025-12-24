Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Pensiones no contributivasReino UnidoBadalonaBarça y MadridExtremaduraEl tiempoCatalunyaSalvador IllaBarcelona
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Trump publica con tachones centenares de miles de documentos del caso Epstein: caras famosas como Bill Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson, Sarah Ferguson...
  2. ¿Tiene Venezuela capacidad militar para enfrentar al potente Ejército de EEUU?
  3. EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos estadounidenses con armas para Israel
  4. Trump dice que si Maduro fuera 'inteligente' debería abandonar el poder
  5. La presa se está rompiendo': el control de Trump sobre MAGA y el Partido Republicano se agrieta
  6. El duro informe del caso Epstein: lo que las víctimas de violaciones contaron a la policía y cómo los abogados trataron de cerrarles la boca
  7. Trump, Clinton y la trama Epstein de abuso sexual: las claves
  8. La cara y cruz de los drones: una pesadilla para el flanco este de Europa y el posible maná de Ucrania

Directo | Zelenski dice que la base para un acuerdo "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"

Directo | Zelenski dice que la base para un acuerdo "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"

Directo | Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel

Directo | Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel

EEUU defiende el "bloqueo total" de buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela pese al rechazo de China y Rusia

EEUU defiende el "bloqueo total" de buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela pese al rechazo de China y Rusia

Muere el jefe del ejército de Libia en un accidente de avión en Turquía

Muere el jefe del ejército de Libia en un accidente de avión en Turquía

Trump voló al menos 8 veces en el avión privado de Epstein, según nuevos archivos del caso

Trump voló al menos 8 veces en el avión privado de Epstein, según nuevos archivos del caso

Un tribunal ruso emite una orden de detención contra el ajedrecista Garri Kasparov por incitación al terrorismo

Un tribunal ruso emite una orden de detención contra el ajedrecista Garri Kasparov por incitación al terrorismo

El ministro de Defensa afirma que Israel mantendrá siempre tropas en Gaza y luego lo matiza

La activista Greta Thunberg, detenida en Londres por apoyar a presos de Acción Palestina

La activista Greta Thunberg, detenida en Londres por apoyar a presos de Acción Palestina