DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
MSF advierte de que sus actividades humanitarias en Gaza están en riesgo por las nuevas normas de Israel
La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido este martes de que sus actividades humanitarias en la Franja de Gaza están en riesgo por las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes a la ayuda humanitaria de organizaciones internacionales, que podría dejar a cientos de miles de palestinos sin acceso a atención sanitaria el próximo año. MSF, una de las principales organizaciones médicas que operan actualmente en la Franja, ha alertado de que los nuevos requisitos, que amenazan con retirar el registro a las ONG internacionales, les impedirían prestar servicios esenciales a la población de Gaza y Cisjordania a partir del 1 de enero de 2026. Así, ha instado a las autoridades israelíes a garantizar que las ONG internacionales puedan mantener y continuar su respuesta "imparcial e independiente" en Gaza, puesto que ya se ven "severamente restringidos" y "no pueden seguir desmantelando todavía más" el sistema humanitario, en medio de la destrucción de la infraestructura sanitaria en el enclave.
Japón expresa preocupación tras autorización de más asentamientos israelíes en Cisjordania
El Gobierno japonés expresó este miércoles su preocupación por la aprobación en Israel de 19 nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, considerados ilegales por la comunidad internacional, y pidió a las autoridades israelíes rectificar su decisión. "El Gobierno de Japón está profundamente preocupado por la aprobación por parte del Gobierno de Israel de la construcción de once nuevos asentamientos y la legalización de ocho puestos de avanzada en Cisjordania, y reitera su profundo pesar por las continuas actividades de asentamiento del Gobierno de Israel a pesar de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional", dijo en un comunicado el portavoz del Ministerio de Exteriores nipón, Toshihiro Kitamura. Kitamura destacó que los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada violan la ley internacional y "socavan la viabilidad de la solución de los dos Estados".
Greta Thunberg, detenida en Londres durante una protesta en apoyo a miembros de Palestine Action encarcelados
La activista sueca Greta Thunberg ha sido detenida este martes en Londres, la capital británica, durante una protesta en apoyo a los cuatro miembros de la organización Palestine Action que siguen encarcelados y en huelga de hambre. Las fuerzas de seguridad de Reino Unido han indicado en un comunicado que la joven de 22 años ha sido detenida por sacar una pancarta en la que mostraba su rechazo a la Ley de Terrorismo del año 2000 y su apoyo a los miembros de la organización, a los que se refiere como "prisioneros". En un vídeo difundido por la propia organización se puede ver a Thunberg mostrando su apoyo a los activistas y su rechazo al "genocidio que está teniendo lugar en Gaza" durante una protesta que se ha concentrado frente a las oficinas en la capital británica de la compañía de seguros Aspen Insurance.
Los gazatíes temen tener que desplazarse de nuevo por los bombardeos israelíes
Oficialmente, Israel y el movimiento islamista Hamás mantienen su tregua en Gaza. Pero al este de la "línea amarilla", bajo control israelí, miles de familias palestinas siguen sufriendo los bombardeos del Ejército, con miedo de tener que desplazarse una vez más. En la región de Jan Yunis, en el sur del enclave, se han sucedido últimamente ataques aéreos y disparos de artillería en la parte oriental de la ciudad, del lado israelí de la "línea amarilla". Dicha línea divide la Franja de Gaza en una parte aún ocupada por las tropas israelíes -más de la mitad del territorio- y otra, al oeste, de la que el Ejército se retiró en vitud del acuerdo de tregua en vigor desde el 10 de octubre.
El ministro de Defensa israelí dice que Israel nunca se retirará del todo de la Franja de Gaza
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este martes en un discurso con ocasión de una ceremonia en el asentamiento de Beit El (Cisjordania ocupada) que Israel nunca se retirará de toda la Franja de Gaza, según recogen medios israelíes. "Cuando llegue el momento, estableceremos puestos de avanzada de Nahal (Infantería) en el norte de Gaza en lugar de los asentamientos que fueron desmantelados", dijo el ministro, según el diario israelí 'Ynet'. "Lo haremos de la manera correcta, en el momento oportuno. Algunos protestan, pero nosotros somos ministros", añadió Katz, según el mismo medio.
La Knesset extiende por dos años la orden que permite el cierre de medios extranjeros en Israel
El Parlamento de Israel ha aprobado el proyecto de ley que extiende por dos años más la orden temporal que permite al ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, suspender las emisiones de medios de comunicación extranjeros en el país, incluso si este no se encuentra bajo estado de emergencia.
Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 405 los muertos desde la entrada en vigor el 10 de octubre del alto el fuego, en línea con el pacto con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que hasta ahora se han confirmado 405 muertos y 1.115 heridos desde esa fecha, incluidos doce muertos --entre ellos ocho cuyos cuerpos han sido hallados en zonas de las que se replegaron las fuerzas de Israel-- y siete heridos durante las últimas 48 horas. Así, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva israelí, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, se han registrado 70.937 muertos --entre ellos 649 cuyos restos han sido hallados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes tras la entrada en vigor del alto el fuego-- y 171.192 heridos.
Al menos tres muertos en un nuevo bombardeo israelí contra un vehículo en el sur del Líbano
Al menos tres personas murieron el lunes en un nuevo bombardeo israelí con un dron contra un vehículo en una carretera en Sidón, en el sur del Líbano. "El ataque llevado a cabo por un dron enemigo contra un vehículo en la carretera Aaqtanit-Quneitra resultó en la muerte de tres personas que se encontraban en su interior", informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin identificar quiénes son los muertos. Las Fuerzas de Defensas Israelíes (FDI), en un mensaje anterior, confirmaron que "atacaron a varios terroristas de Hizbulá en la zona de Sidón", sin dar más detalles.
El Gobierno israelí aprueba cerrar la Radio del Ejército por su carácter político
El Gobierno israelí ha aprobado el lunes la propuesta del ministro de Defensa, Israel Katz, de cerrar 'Galei Tzahal', la emisora operada por el Ejército a la que acusa de haber tomado un cariz político, según recogieron distintos medios israelíes. "La radio del Ejército ya no sirve como los ojos y los oídos de los soldados, sino que emite contenidos políticos y divisivos incompatibles con los valores de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", aseguró Katz en el encuentro del Gabinete, en declaraciones recogidas por el diario israelí 'Haaretz'. El titular de defensa aseguró, según el diario 'Yedioth Ahronoth', que la emisora constituye una "anomalía inexistente en países democráticos" y da cabida a opiniones que en ocasiones atacan al Ejército y sus soldados.
Israel confirma la muerte de un supuesto miembro de Hezbolá en otro ataque en el sur del Líbano
El Ejército de Israel ha confirmado este lunes la muerte de un supuesto miembro de partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque con drones perpetrado el domingo en el sur del Líbano a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024. "Las fuerzas israelíes han eliminado a un terrorista de la organización Hezbolá que estaba trabajando para restaurar la infraestructura militar del grupo en el sur de Líbano", ha indicado el Ejército en un comunicado en el que ha afirmado que el ataque tuvo lugar el domingo.
