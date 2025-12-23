Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Zelenski dice que la base para un acuerdo "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este lunes que la base para un acuerdo de paz en Ucrania "está lista" a raíz de los últimos contactos mantenidos en la ciudad estadounidense de Miami para poner fin a la invasión del país europeo, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. Zelenski ha explicado que su equipo negociador está regresando de Miami y llegará a Ucrania "durante la noche", por lo que obtendrá "los detalles" por la mañana. No obstante, ha adelantado que, en su opinión, "ya está hecho todo lo posible" en los borradores iniciales, que constan de 20 puntos. "No todo es perfecto hasta ahora, pero este plan está en marcha. Existen garantías de seguridad entre nosotros, los europeos, y Estados Unidos. Un documento marco", ha manifestado a través de su perfil en la red social X, donde ha remarcado que, además, existe un documento aparte entre Kiev y Washington con garantías bilaterales de seguridad.
Bruselas dice que los ataques en Ucrania prueban que Rusia "no es seria" en buscar la paz
La Comisión Europea afirmó este lunes que los ataques llevados a cabo por Rusia sobre Ucrania durante el fin de semana, que causaron ocho fallecidos y 27 heridos, demuestran que Moscú "no es seria sobre que persigue la paz" y aseguró que la UE seguirá participando "activamente" de las negociaciones de paz. "La UE celebra los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y urge a Rusia a acordar un alto al fuego incondicional e inmediato con el que Ucrania sigue comprometida y a entablar negociaciones significativas para una paz justa y duradera", dijo el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar El Anouni, en la rueda de prensa diaria de la institución.
La UE desembolsa 2.300 millones de ayuda financiera a Ucrania y concluye el traslado de una central térmica
La Unión Europea ha concluido el desmantelamiento y traslado desde Lituania a Ucrania de una central de energía térmica, según ha anunciado la Comisión Europea el mismo día en que desembolsa un total de 2.300 millones de euros a Kiev, como parte del mecanismo de apoyo financiero para la recuperación que la Unión Europea condiciona a la consecución de reformas y que busca también acompañar los esfuerzos del país hacia la adhesión al club comunitario.
Rusia no endurecerá las condiciones de salida de empresas extranjeras del mercado ruso
Rusia no planea endurecer los requisitos para la salida de empresas extranjeras de Rusia. Según ha afirmado el viceministro de finanzas ruso, Alexéi Moiséyev, en una entrevista que adelantaron medios rusos este lunes. "No se planea, pero en la práctica los enfoques se han vuelto más estrictos, principalmente en lo que respecta al pago al inversor extranjero de un valor expropiado".
Putin celebra auge de exportaciones a postsoviéticos, que permite a Rusia eludir sanciones
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha celebrado este lunes que el comercio con los países del espacio postsoviético, reunidos en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), ha aumentado hasta casi alcanzar los 90.000 millones de dólares en los primeros diez meses del año. Al comienzo de la cumbre informal de los nueve países miembros del CEI en San Petersburgo, Putin ha destacado que en un 96% de los casos las transacciones entre Moscú y sus socios de la región se realizan en divisas nacionales.
Así, ha subrayado la importancia de los procesos de fortalecimiento de la soberanía tecnológica con la sustitución de las importaciones extranjeras y la aparición de nuevas redes de transporte y trasiego de mercancías al modernizarse los corredores Norte-Sur y Este-Oeste. Con todo esto, según informa Antón Barbashin, director del portal Riddle Russia, el Kremlin se apoya en los países de la CEI, varios de los cuales son miembros de la Unión Económica Eurasiática, para esquivar las sanciones occidentales.
El Parlamento ucraniano forma un grupo de trabajo para estudiar posibilidad de elecciones
Un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en Ucrania pese a la vigente ley marcial está en proceso de formación en el Parlamento de Ucrania, después de que el presidente, Volodímir Zelenski, anunciase este paso en respuesta a las críticas de Washington. El jefe del grupo parlamentario del partido de Zelenski, David Arajamia, ha anunciado en Telegram que el proceso está en curso y que la prensa será informada pronto de la fecha y la hora de la reunión.
El vicepresidente de la Comisión Electoral Central, Serguí Dubovik, ha recordado este lunes en declaraciones televisadas que la ley ucraniana impide "celebrar elecciones en tiempos de guerra" y que por el contrario los comicios solo pueden organizarse en unas condiciones de paz apropiadas. "Es necesario revisar nuestra legislación, que está diseñada para los tiempos de paz", ha afirmado. En esta línea, ha señalado que una vez se haya resuelto el obstáculo legal de la ley marcial, seguirá siendo necesario enmendar la legislación para tener en cuenta los matices de la celebración de elecciones después de la guerra o durante un alto el fuego. En este sentido, ha enfatizado en que la decisión está en manos del Parlamento, que tendrá que elaborar una hoja de ruta y el correspondiente borrador.
Fanil Sarvárov, cuarto general ruso fallecido en atentados con explosivos desde el comienzo de la guerra en Ucrania
El jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto hoy en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba, se ha convertido en el cuarto general ruso fallecido en atentados con explosivos desde el comienzo de la guerra en Ucrania. La anterior, el 25 de abril de este año, fue la del teniente general ruso, Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor desde 2021. Su muerte se prodijo al acercarse a un Volkswagen Golf, en el que fue detonado de manera remota un artefacto explosivo.
El caso más sonado tuvo como objetivo al teniente general ruso Igor Kirílov, asesinado el 17 de diciembre de 2024 en un atentado con bomba cuando salía de su domicilio. Antes, el 13 de noviembre de 2024, el capitán de navío, Valeri Trankovski, subcomandante de la 41 Brigada de buques portamisiles de la Flota del Mar Negro, murió por la explosión de su automóvil en Sebastópol, principal puerto en la anexionada península de Crimea. En aquella ocasión, los servicios de inteligencia ucraniana reivindicaron el atentado al acusar al capitán de criminal de guerra, responsable del lanzamiento de misiles de crucero Kalibr contra el territorio de Ucrania. Por último, el primer
Mejor suerte corrió el mayor general Yuri Afanásievski, exdirector de Aduana en la anexionada región ucraniana de Lugansk, que resultó gravemente herido en su casa junto a su hijo tras la detonación de un artefacto explosivo en un teléfono móvil que le habían regalado.
Bruselas entrega 2.300 millones de euros a Ucrania y traslada una central térmica al país
La Comisión Europea ha entregado este lunes un nuevo pago de 2.300 millones de euros en ayuda macrofinanciera a Ucrania. El pago permitirá a Kiev mantener en funcionamiento su administración y servicios públicos y constituye el sexto tramo del paquete de 50.000 millones de euros en ayuda macrofinanciera adoptado por el bloque para financiar a Ucrania entre 2024 y 2027. "Permite a Kiev avanzar en ambiciosas reformas estructurales para su integración europea", ha señalado el Ejecutivo comunitario sobre un pago que eleva a 26.800 millones de euros (70 % del total) la ayuda entregada a Ucrania bajo este programa.
El desembolso ha sido posible después de que Bruselas haya constatado que Ucrania ha implementado las reformas pactadas según ha indicado el Ejecutivo comunitario. En este sentido, la Comisión Europea ha informado de que la UE ha completado el traslado de una planta de energía térmica completa desde Lituania hasta Ucrania, en su "mayor operación logística coordinada hasta la fecha". Una medida para proporcionar electricidad a un millón de personas.
Putin destaca que no sólo Rusia sino todos los aliados de la CEI apoyan orden multipolar
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha señalado este lunes que no sólo Rusia, sino todos los países que integran la Comunidad de Estados Independientes (CEI), apoyan la formación de un nuevo mundo multipolar. "Todos los países de la CEI (conformación de estados postsoviéticos) abogan unánimemente por la formación de un orden mundial más justo sobre la base de los principios del derecho internacional universalmente aceptados con el rol central de la ONU", ha declarado Putin al comienzo de la cumbre informal del grupo en la Sala de San Jorge del museo del Hermitage de San Petersburgo.
En esta línea, ha subrayado la importancia de que los nueve países que integran el bloque mantengan posturas "cercanas o coincidentes" en los "principales problemas regionales y globales", y ha resaltado la cooperación entre estos países en la lucha contra el terrorismo, el extremismo, el crimen organizado y el narcotráfico.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Járkov en el marco de su invasión de Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país. "Unidades del grupo militar Norte se han hecho con el control activo de la localidad de Vilcha, en la provincia de Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en su cuenta en Telegram, sin más detalles y sin pronunciarse sobre posibles bajas en el marco de los combates en la zona.
