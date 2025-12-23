Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Fanil Sarvárov, cuarto general ruso fallecido en atentados con explosivos desde el comienzo de la guerra en Ucrania

El jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto hoy en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba, se ha convertido en el cuarto general ruso fallecido en atentados con explosivos desde el comienzo de la guerra en Ucrania. La anterior, el 25 de abril de este año, fue la del teniente general ruso, Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor desde 2021. Su muerte se prodijo al acercarse a un Volkswagen Golf, en el que fue detonado de manera remota un artefacto explosivo.

El caso más sonado tuvo como objetivo al teniente general ruso Igor Kirílov, asesinado el 17 de diciembre de 2024 en un atentado con bomba cuando salía de su domicilio. Antes, el 13 de noviembre de 2024, el capitán de navío, Valeri Trankovski, subcomandante de la 41 Brigada de buques portamisiles de la Flota del Mar Negro, murió por la explosión de su automóvil en Sebastópol, principal puerto en la anexionada península de Crimea. En aquella ocasión, los servicios de inteligencia ucraniana reivindicaron el atentado al acusar al capitán de criminal de guerra, responsable del lanzamiento de misiles de crucero Kalibr contra el territorio de Ucrania. Por último, el primer

Mejor suerte corrió el mayor general Yuri Afanásievski, exdirector de Aduana en la anexionada región ucraniana de Lugansk, que resultó gravemente herido en su casa junto a su hijo tras la detonación de un artefacto explosivo en un teléfono móvil que le habían regalado.