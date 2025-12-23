Represión
Un tribunal ruso emite una orden de detención contra el maestro ajedrecista Garri Kasparov por incitación al terrorismo
El jugador ya había sido incluido en mayo de 2022 en la lista de agentes extranjeros y poco después en la de extremistas
EP
Un tribunal de Moscú ha emitido este martes una orden de detención contra el decimotercer campeón mundial de ajedrez, Garri Kasparov (1985-2000), por apología e incitación al terrorismo a través de los medios de comunicación, delitos que pueden acarrear penas de entre cinco y siete años de prisión.
El tribunal ha fijado una pena de prisión preventiva de al menos dos meses desde el momento en el que Kasparov sea detenido o extraditado a Rusia. El maestro ajedrecista reside actualmente en Nueva York y ya había sido incluido en mayo de 2022 en la lista de agentes extranjeros y poco después en la de extremistas.
En octubre, las autoridades rusas ya abrieron una causa contra Kasparov y otras figuras del país, entre ellos el antiguo jefe de la petrolera Yukos, Mijail Jodorkovski; o el ex primer ministro ruso Mijail Kasiánov, por delitos de terrorismo y toma del poder por la fuerza.
La acusación sostiene que como fundadores y miembros de la organización Comité Antibélico de Rusia, creada en febrero de 2022, buscaron derrocar al Gobierno a través de la fuerza, además de financiar a las fuerzas paramilitares ucranianas, reconocidas como terroristas por Moscú.
