Pirateo informático
Spotify denuncia que hackers han pirateado millones de canciones de su catálogo musical
El grupo de hackers activistas Anna's Archives reconoce haber copiado 86 millones de archivos musicales y los metadatos de 256 millones de canciones en un archivo abierto
Redacción
Spotify ha anunciado que ha desactivado las cuentas de un grupo de hackers activistas que afirmó haber "copiado" millones de archivos de música y metadatos del servicio de streaming. El grupo Anna's Archives declaró en una entrada de blog que había copiado 86 millones de canciones de Spotify y los metadatos de 256 millones de canciones -un proceso conocido como 'scraping'- con el fin de crear un "archivo de conservación" abierto para la música.
Anna's Archives ha explicado que los 86 millones de archivos musicales representaban más del 99,6% de las "escuchas" de Spotify, mientras que las copias de metadatos representaban el 99,9% de todas las canciones de Spotify.
La violación, que no tiene ningún impacto en los usuarios de Spotify, significa que, en teoría, cualquiera podría utilizar la información para crear su propio archivo musical gratuito, aunque en la práctica sería rápidamente perseguido por los titulares de los derechos.
"Usuarios maliciosos"
"Spotify identificó y desactivó las cuentas de usuarios maliciosos que se dedicaban al 'scraping' ilegal", indicó la empresa en un comunicado.
"Hemos implementado nuevas medidas de seguridad para este tipo de ataques contra los derechos de autor y estamos vigilando activamente cualquier comportamiento sospechoso", afirmó.
"Desde el primer día, hemos apoyado a la comunidad de artistas contra la piratería y estamos trabajando activamente con nuestros socios del sector para proteger a los creadores y defender sus derechos", agregó Spotify.
