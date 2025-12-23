Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería Navidad 2025Lista Lotería Navidad 2025Números premiados Lotería NavidadPeste porcinaJuan Carlos Rodríguez IbarraAyudas gafasCatalunyaHuelga sanitariosVivienda BarcelonaChris Rea
instagramlinkedin

Países Bajos

Al menos nueve heridos en un atropello contra una multitud al este de Ámsterdam

La Policía ha descartado el suceso como un ataque "deliberado"

Archivo - Un grupo de peatones cruza un paso de cebra en Ámsterdam

Archivo - Un grupo de peatones cruza un paso de cebra en Ámsterdam / Europa Press/Contacto/Ana Fernandez - Archivo

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos nueve personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, como consecuencia de que una mujer, ya detenida, haya atropellado este lunes a una multitud en una localidad al este de la capital neerlandesa, Ámsterdam, lo que la Policía ha descartado como un ataque "deliberado".

"Nueve personas resultaron heridas, al menos tres de ellas de gravedad. A primera vista, no parece un ataque deliberado, pero seguimos investigando", ha señalado la Policía en su cuenta de la red social X.

El incidente ha tenido lugar en Nunspeet, a unos 70 kilómetros al este de Ámsterdam, alrededor de las 18.00 horas de este lunes, cuando una mujer al volante de un vehículo atropelló a un grupo de personas congregadas con motivo de un desfile.

La conductora, una mujer de 56 años originaria del municipio y que también ha sufrido heridas leves, se encuentra detenida. Además de la Policía, se han desplegado efectivos de bomberos, sanitarios y servicios de emergencia.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Trump publica con tachones centenares de miles de documentos del caso Epstein: caras famosas como Bill Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson, Sarah Ferguson...
  2. ¿Tiene Venezuela capacidad militar para enfrentar al potente Ejército de EEUU?
  3. EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos estadounidenses con armas para Israel
  4. La presa se está rompiendo': el control de Trump sobre MAGA y el Partido Republicano se agrieta
  5. El duro informe del caso Epstein: lo que las víctimas de violaciones contaron a la policía y cómo los abogados trataron de cerrarles la boca
  6. Trump, Clinton y la trama Epstein de abuso sexual: las claves
  7. Trump dice que si Maduro fuera 'inteligente' debería abandonar el poder
  8. La cara y cruz de los drones: una pesadilla para el flanco este de Europa y el posible maná de Ucrania

Al menos nueve heridos en un atropello contra una multitud al este de Ámsterdam

Al menos nueve heridos en un atropello contra una multitud al este de Ámsterdam

EEUU ofrece más de 2.500 euros a cada extranjero sin documentación que se "autodeporte" antes de 2026

EEUU destruye una nueva lancha de "narcotráfico" en el Pacífico y mata a una persona

EEUU destruye una nueva lancha de "narcotráfico" en el Pacífico y mata a una persona

Directo | Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel

Directo | Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel

Directo | Zelenski dice que la base para un acuerdo "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"

Directo | Zelenski dice que la base para un acuerdo "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"

Trump dice que si Maduro fuera "inteligente" debería abandonar el poder

Trump dice que si Maduro fuera "inteligente" debería abandonar el poder

Trump anuncia que EEUU se quedará con el petróleo venezolano incautado

Trump anuncia que EEUU se quedará con el petróleo venezolano incautado

Trump anuncia la construcción de dos nuevos buques de guerra con su nombre