DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 405 los muertos desde la entrada en vigor el 10 de octubre del alto el fuego, en línea con el pacto con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que hasta ahora se han confirmado 405 muertos y 1.115 heridos desde esa fecha, incluidos doce muertos --entre ellos ocho cuyos cuerpos han sido hallados en zonas de las que se replegaron las fuerzas de Israel-- y siete heridos durante las últimas 48 horas. Así, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva israelí, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, se han registrado 70.937 muertos --entre ellos 649 cuyos restos han sido hallados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes tras la entrada en vigor del alto el fuego-- y 171.192 heridos.