En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 405 los muertos desde la entrada en vigor el 10 de octubre del alto el fuego, en línea con el pacto con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que hasta ahora se han confirmado 405 muertos y 1.115 heridos desde esa fecha, incluidos doce muertos --entre ellos ocho cuyos cuerpos han sido hallados en zonas de las que se replegaron las fuerzas de Israel-- y siete heridos durante las últimas 48 horas. Así, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva israelí, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, se han registrado 70.937 muertos --entre ellos 649 cuyos restos han sido hallados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes tras la entrada en vigor del alto el fuego-- y 171.192 heridos.
Al menos tres muertos en un nuevo bombardeo israelí contra un vehículo en el sur del Líbano
Al menos tres personas murieron el lunes en un nuevo bombardeo israelí con un dron contra un vehículo en una carretera en Sidón, en el sur del Líbano. "El ataque llevado a cabo por un dron enemigo contra un vehículo en la carretera Aaqtanit-Quneitra resultó en la muerte de tres personas que se encontraban en su interior", informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin identificar quiénes son los muertos. Las Fuerzas de Defensas Israelíes (FDI), en un mensaje anterior, confirmaron que "atacaron a varios terroristas de Hizbulá en la zona de Sidón", sin dar más detalles.
El Gobierno israelí aprueba cerrar la Radio del Ejército por su carácter político
El Gobierno israelí ha aprobado el lunes la propuesta del ministro de Defensa, Israel Katz, de cerrar 'Galei Tzahal', la emisora operada por el Ejército a la que acusa de haber tomado un cariz político, según recogieron distintos medios israelíes. "La radio del Ejército ya no sirve como los ojos y los oídos de los soldados, sino que emite contenidos políticos y divisivos incompatibles con los valores de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", aseguró Katz en el encuentro del Gabinete, en declaraciones recogidas por el diario israelí 'Haaretz'. El titular de defensa aseguró, según el diario 'Yedioth Ahronoth', que la emisora constituye una "anomalía inexistente en países democráticos" y da cabida a opiniones que en ocasiones atacan al Ejército y sus soldados.
Israel confirma la muerte de un supuesto miembro de Hezbolá en otro ataque en el sur del Líbano
El Ejército de Israel ha confirmado este lunes la muerte de un supuesto miembro de partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque con drones perpetrado el domingo en el sur del Líbano a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024. "Las fuerzas israelíes han eliminado a un terrorista de la organización Hezbolá que estaba trabajando para restaurar la infraestructura militar del grupo en el sur de Líbano", ha indicado el Ejército en un comunicado en el que ha afirmado que el ataque tuvo lugar el domingo.
La Flotilla regresa en primavera 2026 con esfuerzo redoblado: 100 barcos y 3.000 miembros
La Flotilla Global Sumud anunció este lunes que en primavera de 2026 iniciará "la mayor acción civil coordinada por vía marítima para Palestina hasta la fecha", con 100 barcos con ayuda humanitaria y más de 3.000 participantes procedentes de más de cien países, tras ser interceptada por Israel su anterior operación el pasado octubre.
Muere un palestino en un ataque con drones de Israel contra un barrio de la ciudad de Gaza
Al menos un palestino ha muerto el lunes en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Israel contra el barrio de Shujaiya, en el este de la ciudad de Gaza, dentro de la llamada "línea amarilla", que delimita las posiciones avanzadas de los militares israelíes dentro de la Franja. Fuentes cercanas al asunto han indicado que las fuerzas israelíes han llevado a cabo, además, operaciones en zonas de Jan Yunis y Rafá, donde han atacado con fuego de artillería varias zonas, según ha recogido el diario 'Filastin', cercano al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, un helicóptero de las fuerzas israelíes ha abierto fuego contra posiciones en el campo de Bureij, en el centro de Gaza, así como en zonas situadas más al este, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre.
Israel ha matado al menos a 405 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego
Al menos 405 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó este lunes el ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamás, en su boletín diario, que recoge las víctimas hasta la medianoche del día anterior. El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron los cuerpos de doce fallecidos a lo largo de este domingo, cuatro de ellos asesinados y ocho cuerpos recuperados de entre los escombros. Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1.115.
Navi Pillay, jueza que denunció el genocidio en Gaza: "Fue una investigación desgarradora"
La jueza sudafricana Navi Pillay, hasta fecha reciente presidenta de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Palestina, reconoce que el conflicto de Gaza, en el que su último informe concluyó que se había cometido un genocidio, fue "el más desafiante y desgarrador" que le tocó analizar, tras décadas curtida en la lucha por los derechos humanos. Uno de los desafíos que planteó la elaboración del crucial informe, que requirió dos años de trabajo, fue "la negativa de Israel a permitirnos entrar en su país y en los Territorios Palestinos para investigar", destaca en una entrevista con la agencia Efe una vez abandonado el cargo el pasado 3 de noviembre. "Para agravar la situación, fuimos objeto de una avalancha de abusos y de acusaciones de Israel y sus partidarios, tachándonos de antisemitas, lo cual no era cierto", recuerda la jurista de 84 años, presidenta de una comisión investigadora que completaban el jurista australiano Chris Sidoti y el indio Miloon Kothari.
Hospitalizados dos de los activistas de Palestine Action en huelga de hambre en el Reino Unido
Dos activistas de la organización Palestine Action han sido hospitalizados tras llevar más de 40 días en huelga de hambre en protesta por las condiciones en las que están encarcelados en prisiones de el Reino Unido. Se trata de Kamran Ahmed, de 28 años, y Amy Gardiner-Gibson, 'Amu Gib', de 30 años, quienes llevan 44 y 50 días respectivamente sin ingerir alimentos. El primero de ellos, detenido en la prisión de Petonville, en Londres, fue hospitalizado el sábado, según ha confirmado su hermana, Shahmina Alam, a la cadena de televisión panárabe Al Yazira. Por su parte, el grupo Prisioneros por Palestina ha confirmado que la segunda ingresó en un centro hospitalario el viernes, desde la cárcel de Bronzefield, en Surrey.
El 62% de medicamentos de atención primaria y el 70 % de oncologia, no disponibles en Gaza
El 62 % de los medicamentos de atención primaria no están disponibles y los limitados suministros no cubren las necesidades de los pacientes en la Franja de Gaza, informó este domingo el Ministerio de Sanidad del enclave palestino. Un total de 288.208 pacientes corren el riesgo de sufrir recaídas graves, incluyendo accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio, añadió la Sanidad gazatí. La Lista de Medicamentos Esenciales, contemplado por Sanidad para su informe, es un listado internacionalmente reconocido y publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este identifica los medicamentos más importantes para satisfacer las necesidades de salud prioritarias de la población. "El sistema sanitario de la Franja de Gaza se encuentra en un grave estado de deterioro sin precedentes tras dos años de guerra y un bloqueo total. Esto ha provocado una drástica disminución de su capacidad para prestar servicios de diagnóstico y tratamiento, junto con una grave escasez de medicamentos", señaló un comunicado.
- Putin reitera sus demandas maximalistas para detener la invasión de Ucrania
- Trump publica con tachones centenares de miles de documentos del caso Epstein: caras famosas como Bill Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson, Sarah Ferguson...
- ¿Tiene Venezuela capacidad militar para enfrentar al potente Ejército de EEUU?
- La campaña de intimidación de Rusia a Bélgica para evitar el uso de los activos congelados: amenazas, vuelos de drones y pleitos judiciales
- EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos estadounidenses con armas para Israel
- La presa se está rompiendo': el control de Trump sobre MAGA y el Partido Republicano se agrieta
- El 'botín' de Venezuela: la mayor reserva global de petróleo y una potencia en oro, diamantes y tierras raras
- El duro informe del caso Epstein: lo que las víctimas de violaciones contaron a la policía y cómo los abogados trataron de cerrarles la boca