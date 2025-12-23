DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería de Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Lista premiosMiguel Ángel GallardoMuseo PicassoExalcaldes MadridCaso FlechaHuelga sanitariosVivienda BarcelonaChris Rea
Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Putin reitera sus demandas maximalistas para detener la invasión de Ucrania
  2. Trump publica con tachones centenares de miles de documentos del caso Epstein: caras famosas como Bill Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson, Sarah Ferguson...
  3. ¿Tiene Venezuela capacidad militar para enfrentar al potente Ejército de EEUU?
  4. La campaña de intimidación de Rusia a Bélgica para evitar el uso de los activos congelados: amenazas, vuelos de drones y pleitos judiciales
  5. EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos estadounidenses con armas para Israel
  6. La presa se está rompiendo': el control de Trump sobre MAGA y el Partido Republicano se agrieta
  7. El 'botín' de Venezuela: la mayor reserva global de petróleo y una potencia en oro, diamantes y tierras raras
  8. El duro informe del caso Epstein: lo que las víctimas de violaciones contaron a la policía y cómo los abogados trataron de cerrarles la boca

Directo | Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel

Directo | Zelenski dice que la base para un acuerdo "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"

Trump dice que si Maduro fuera "inteligente" debería abandonar el poder

Trump dice que si Maduro fuera "inteligente" debería abandonar el poder

Trump anuncia que EEUU se quedará con el petróleo venezolano incautado

Trump anuncia la construcción de dos nuevos buques de guerra con su nombre

Trump nombra un enviado especial para Groenlandia para convertirla "en parte de EEUU"

Netanyahu se reúne en Jerusalén con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis

Crónica desde Londres: Navidad en Hyde Park

