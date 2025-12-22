En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Rusia sostiene que los cambios introducidos por Ucrania al plan de EEUU "no mejoran" las perspectivas de paz
El Gobierno ruso ha considerado este domingo que los cambios introducidos por Ucrania y sus aliados europeos al plan de 20 puntos propuesto por Estados Unidos para el fin del conflicto "no mejoran" las perspectivas para una "paz duradera". "Estoy seguro de que las propuestas que los europeos y los ucranianos han presentado o están tratando de presentar definitivamente no mejoran el documento ni aumentan las posibilidades de lograr una paz duradera", ha afirmado el asesor del Kremlin Yuri Ushakov ante la agencia de noticias Interfax. Este consejero del presidente ruso, Vladimir Putin, ha reconocido sin embargo que aún no ha visto las propuestas por escrito, después de que el enviado especial de Moscú, Kirill Dmitriev, se haya reunido este fin de semana en Miami, Florida, con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, quien ha descrito los encuentros como "productivos y constructivos". Witkoff ha asegurado además en su cuenta de la red social X que "Rusia mantiene su pleno compromiso con el logro de la paz en Ucrania" tras una reunión en la que también han participado el yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum.
EEUU y Ucrania aseguran conversaciones "productivas y constructivas" en Miami
Las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania consideraron el domingo que fueron "productivas y constructivas" las conversaciones de tres días en Miami con miras a alcanzar el fin del conflicto de Rusia con su vecino.
"En el transcurso de los tres últimos días en Florida, la delegación ucraniana tuvo una serie de reuniones productivas y constructivas con sus aliados estadounidenses y europeos", señaló un comunicado conjunto divulgado por el enviado especial de Donald Tump, Steve Witkoff, y el negociador ucraniano Rustem Umerov.
El Kremlin espera este lunes un informe de su emisario sobre las consultas en Miami
El Kremlin espera recibir mañana lunes un informe de Kiril Dmitriev, su enviado a consultas con Estados Unidos sobre Ucrania, que se encuentra ahora en Miami (EE.UU.), informó este domingo el asesor de la Presidencia rusa Yuri Ushakov.
"Espero que regrese el lunes e informe, en primer lugar, al presidente (Vladímir Putin) sobre los resultados de sus negociaciones", dijo Ushakov, citado por las agencias locales.
Después de ello, Rusia definirá la postura que mantendrá en adelante, "principalmente, en los contactos con los estadounidenses", agregó. A la vez, indicó que Moscú recibe "cierta información" de Dmitriev desde Miami, mientas continúan las negociaciones con representantes de Washington.
Moscú desmiente contactos con Seúl sobre programa nuclear de Corea del Norte
Rusia desmintió este domingo unos supuestos contactos con Corea del Sur sobre el programa nuclear de su vecino del Norte, tal y como especulan medios de prensa.
"El objetivo de este bulo es obvio y consiste en la voluntad de perjudicar la asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte", señaló la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova en un comunicado.
Según Zajárova, "la parte rusa no mantiene consultas con la parte surcoreana ni aborda con ella ningún asunto que afecte a las relaciones bilaterales entre Pionyang y Seúl".
La portavoz aseguró que la prensa intentó de una manera "torpe" hacer pasar por consultas oficiales una visita a Rusia de una delegación surcoreana invitada por círculos académicos de este país.
Insistió en que Moscú descarta mediar entre las dos Coreas y pidió respeto por los intereses de Pionyang en asuntos relacionados con la búsqueda de estabilidad y paz duradera en la península asiática.
Autoridades suecas abordan buque ruso propiedad de empresa incluida en lista de sanciones
Las autoridades aduaneras y la guardia costera suecas abordaron anoche un buque de carga ruso propiedad de una empresa incluida en la lista de sanciones de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos y que se encontraba anclado frente a Höganäs, en el sur de Suecia.
Por la tarde, las autoridades suecas abandonaron el buque de carga Adler.
"Ahora nos encontramos en una fase administrativa", señaló Martin Norell, de la autoridad aduanera, citado por la agencia sueca TT, que agregó que el buque lleva carga, aunque no precisó de qué naturaleza.
Añadió que tienen que comprobar si la carga a bordo puede importarse a la UE.
Ejército ucraniano desmiente información sobre presencia rusa en Riasne, en región de Sumi
El Grupo de Fuerzas Conjuntas ucraniano desmintió este domingo informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación sobre la presencia de soldados rusos en Riasne, en la región de Sumi (noroeste de Ucrania), mientras los combates continúan en la aldea vecina de Grabovske, de donde una cincuentena de residentes fueron trasladados el sábado por la fuerza a Rusia.
"Aclaración sobre el intento de avance de las tropas de ocupación en la región de Sumi. En estos momentos continúan los combates en la aldea de Grabovske. Los defensores ucranianos se esfuerzan por expulsar a los ocupantes hacia territorio ruso. A pesar de algunas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, en la aldea vecina de Riasne no hay presencia rusa por el momento", reza el comunicado publicado en Facebook.
La Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó previamente que las tropas rusas habían cruzado la frontera hacia Ucrania cerca de Grabovske, en la comunidad de Kasnopillia, y tras la toma del pueblo, una cincuentena de civiles, en su mayoría hombres y mujeres de edad avanzada que se habían negado previamente a ser evacuados a otras zonas de Ucrania fueron trasladados por la fuerza a Rusia.
Zelenski pide negociaciones constructivas y lamenta señales negativas de Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este domingo la necesidad de que las negociaciones de paz en Estados Unidos sean constructivas, al tiempo que lamentó que las señales reales que llegan de Rusia sean solo negativas.
"Estamos avanzando bastante rápido y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense. También se invitó a representantes europeos. Es importante que estas negociaciones sean constructivas, y mucho depende de que Rusia sienta la necesidad de poner fin a la guerra de verdad y que no se trate de un juego retórico o político por parte de Rusia", escribió Zelenski en un mensaje en su cuenta de X.
En Miami (Florida) se están celebrando conversaciones entre el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, y los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre el plan de paz para Ucrania, después de que estos se reunieran el viernes con enviados ucranianos y europeos.
Pero, según dijo hoy el presidente ucraniano, "por desgracia, las señales reales que llegan de Rusia son solo negativas".
Un enviado de Putin llega a Miami para reanudar las conversaciones sobre Ucrania
El representante especial de Rusia Kiril Dimitriev ha llegado este sábado a Miami, Florida, Estados Unidos, para reanudar los contactos sobre un posible acuerdo de paz para Ucrania, según ha informado la agencia de noticias rusa TASS.
Dimitriev, enviado por el presidente ruso, se reunirá previsiblemente con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, y con el yerno de Trump, Jared Kushner, apunta TASS.
La comitiva de vehículos de Dimitriev ha sido grabada por informadores de TASS y está previsto que se dirija directamente desde el aeropuerto hasta el lugar donde se desarrollan las negociaciones.
Este sábado ha trascendido que Estados Unidos ha ofrecido al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, un nuevo formato de negociación de paz que comprendería la participación conjunta de delegaciones de Ucrania, Rusia y probablemente algunos países europeos.
El primer ministro de Portugal ve la paz en Ucrania más próxima, pero no garantizada
El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, dijo este sábado en Kiev que ve la paz en Ucrania "más próxima de lo que estaba ayer", aunque consideró que no está garantizada.
El jefe de Gobierno realizó estas declaraciones a los periodistas portugueses a modo de balance de su visita oficial a la capital ucraniana, que ha durado cerca de 9 horas.
"Se hace camino al andar, siento que estamos más cerca, pero no quiero decir que estemos ya en una situación en la que lograr una paz justa y duradera sea irreversible, porque aún no podemos garantizarla", dijo Montenegro, quien afirmó que Rusia y Estado Unidos también son cruciales en este proceso, recogió la agencia de noticias Lusa.
Cuestionado sobre si ve factible que Ucrania pueda unirse a la Unión Europea en 2027, el primer ministro alegó que eso "es deseable".
Zelenski subraya que no es Putin quien decide sobre los comicios en Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, no es quien decide sobre el cuándo y el formato de las elecciones en Ucrania y rechazó cualquier influencia rusa en el resultado de las mismas.
"No le corresponde a Putin decidir cuándo ni en qué formato se celebrarán elecciones en Ucrania, porque estas elecciones son exclusivamente para los ciudadanos ucranianos. Por lo tanto, ciertamente no influirá en nada, y mucho menos en el resultado", aseguró en un mensaje en su cuenta de X.
Agregó que la votación la realizan los ciudadanos de Ucrania que se encuentran dentro del país, en territorio controlado por Ucrania.
- Putin reitera sus demandas maximalistas para detener la invasión de Ucrania
- El 'botín' de Venezuela: la mayor reserva global de petróleo y una potencia en oro, diamantes y tierras raras
- Trump publica con tachones centenares de miles de documentos del caso Epstein: caras famosas como Bill Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson, Sarah Ferguson...
- La campaña de intimidación de Rusia a Bélgica para evitar el uso de los activos congelados: amenazas, vuelos de drones y pleitos judiciales
- EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos estadounidenses con armas para Israel
- La presa se está rompiendo': el control de Trump sobre MAGA y el Partido Republicano se agrieta
- Trump, Clinton y la trama Epstein de abuso sexual: las claves
- La UE dará un préstamo a Ucrania de 90.000 millones con deuda conjunta al fracasar el plan de usar los activos rusos